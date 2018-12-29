Новый Год без шампанского трудно представить себе даже людям, прохладно относящимся к алкоголю. В ближайшие дни будет продано огромное количество пузырящегося в бокале вина, однако далеко не всё оно стоит своих денег (и вообще того, чтобы его употреблять внутрь). Обозреватель НГС.Афиша вместе с винным экспертом Кристиной Татьянкиной прошелся по магазинам, чтобы посмотреть, что и почём предлагает в этом декабре новосибирская розница.

Шампанское и аналоги







Настоящее шампанское дешевле 2000 рублей. В сети «Горожанка» оно стоит ещё меньше





Всё игристое вино можно разделить на несколько групп, говорит Кристина. Особняком стоит французское шампанское (то есть вино, произведенное в провинции Шампань в соответствии с установленными там стандартами). Только потому, что на этикетке будет написано «Appellation d'Origine Contrôlée Champagne», вам придется заплатить больше 2000 рублей, а большинство бутылок будут стоить за 3000. Самые дешевые образцы настоящего шампанского удалось найти в «Мегасе», где Mercier продавалось по акции за 1999 рублей (обычная цена больше 3000) и Veuve Emille в «Ашане» (2138 рублей). Последнее — собственная марка «Ашана», поэтому если вам не нужен известный бренд (вроде «Вдовы Клико»), то это хороший выбор.







Самый доступный по цене французский аналог шампанского — креман (869 рублей)





Следующая, куда более многочисленная группа — игристые вина, произведенные по шампанской (или, как часто пишут, «классической») технологии. То есть так же, как и в Шампани, вино проходит вторичную ферментацию в бутылках. Во Франции это так называемые креманы (Cremant), в Италии такое вино делают в субрегионах Тренто и Франчакорта, есть произведенная классическим методом испанская cava и т. д. Здесь придется, скорее всего, выложить от 1000 до 2000 рублей (хотя бывает и дороже). Так, в «Мегасе» белый креман из Луары Tresors de Loire по акции можно купить 869 рублей, и это более чем привлекательная цена для вина такого уровня.





Из акционного классического игристого удалось найти в «Ашане» брют солидной марки Ferrari (не путать с автомобилями, это просто распространенная на севере Италии фамилия). Обычно он стоит почти как французское шампанское, но сейчас его предлагают за 1699 рублей.







Недорого, но мило







Кристина Татьянкина не советует брать игристое под раскрученными брендами





Классическая технология позволяет сделать вино более элегантным, пузырьки в таком вине меньше, а их игра длится дольше. Но бутылочная ферментация ощутимо увеличивает себестоимость. Поэтому львиная доля всего игристого вина давно уже производится более простым резервуарным методом, когда дображивание (в результате которого и происходит естественно насыщение вина углекислотой) проходит в стальных емкостях.







Цены на просекко начинаются примерно с 500 рублей





Так делают всё просекко — вино из итальянской провинции Венето, и большую часть испанской кавы. Здесь разброс цен может быть от 500 (и даже ниже, если удастся попасть на распродажу) до 2000 рублей.





«Вот испанская кава Jaume Serra, — указывает Кристина, — здесь она стоит всего 899 рублей, а обычная цена у него не меньше 1000.







Испанская кава, сделанная по классической технологии, за 899 рублей





В нем чуть больше остаточного сахара. Это хороший вариант для тех, кто привык к сладкому "Асти", но хочет перейти на что-то более интересное», — советует эксперт.







В «Мегасе» мы находим также вполне заслуживающее внимание просекко Bola за 629 рублей (цена по акции) и Maschio dei Cavalieri за 853 рубля (без скидки). Последнее рискну порекомендовать уже от себя. Это вино с минимальным содержанием сахара (категория Extra Dry), но при этом гармоничное, оно совершенно не ощущается ни кислым, ни резким. Хороший выбор для тех, кто любит посуше.





Мы останавливаемся перед полкой с целой линейкой вин марки Mondoro. Аукционная цена привлекательна (989 рублей, обычно такое вино стоит дороже 1500 рублей).







Итальянское просекко дешевле 700 рублей уже заслуживает интереса





«Традиционно эта марка делала сладкие вина, но сейчас выпускает и просекко, и просто брют. Но всё равно уровень сахара в них выше обычного, а цена, по-моему, завышена.







Вообще, есть простое правило. Если вы выбираете просекко и не разбираетесь в производителях, то возьмите лучше бутылку с названием, которое вам ни о чем не говорит. Скорее всего, там будет вино, в цене которого меньше всего маркетинга», — считает Татьянкина.







Русский брют







Желающим поддержать отечественных виноделов лучше остановить свой выбор на производителях, которые сами выращивают виноград





То же самое правило применимо и к отечественным производителям. Чем известней бренд, чем больше объемы производства, тем ниже качество продукта. Из сравнительно недорогого российского игристого Кристина советует обратить внимание прежде всего на базовую линейку «Фанагории» (blanc de blanc). Найти её, правда, удаётся только в «Универсаме» на Ленина, где она стоит 511 рублей (цена без скидки). Это практически столько же, сколько в «Мегасе» просят за выдержанное уже вино того же производителя (536 рублей).







Игристое «Шато Тамань», по крайней мере, делается из винограда, выращенного в России





Среди других отечественных игристых вменяемой цены можно отметить резервный экстра брют «Шато Тамань» (468 рублей в гипермаркете «О'Кей») и обычное игристое, которое можно найти по цене от 229 рублей (тоже «О'Кей»). Преимущество «Шато Тамани» состоит в том, что у этого производителя, по крайней мере, свои виноградники (более 10 тысяч га).







Хитом продаж стабильно становится винная газировка, произведенная за многие сотни километров от ближайшего виноградника





Основные продажи, впрочем, придутся не на это вино (и даже не на более известное «Абрау Дюрсо», а на продукцию винзаводов, выпускающих «советское» или «российское» «шампанское».







«Продукт этот делается очень просто. Где-то в Южной Америке или в Испании закупаются дешевые виноматериалы, ещё не бутилированное вино. В России его смешивают, добавляют сахарного сиропа, газируют и разливают по бутылкам», — рассказывает эксперт.







Сомнительное содержание







Не совсем понятно, что именно имеют в виду молдавские виноделы, когда пишут на бутылке «технология проссекко». Розового просекко в принципе не бывает в природе





Кроме дешевого, искусственно газированного, но все-таки натурального вина на рынке хватает напитков разной степени сомнительности. Вот, например, Heritage — французское игристое, слишком дешевое для Франции, чтобы быть хорошим, считает Кристина. Стоит оно, впрочем, как недорогое просекко (499 рублей в «Мегасе, это цена со скидкой), так что решайте сами. Есть как брют, так и сладкое, так что если хочется поставить на стол непременно «что-то французское», то можно рискнуть.







Ещё один диковинный экземпляр удалось обнаружить в сети «Галерея вин»: prosecco из Молдавии. На этикетке все надписи латиницей, правда, честно написано, что вино «produced by technology». Дополнительного комизма добавляет тот факт, что это вино — розовое. Но просекко делается преимущественно из белого винограда сорта «глера». Цена небольшая, но мне кажется, что лучше уж взять честное игристое от молдавского же Cricova.







Каждая из этих бутылок, содержимое которых выглядит как лак для ногтей, стоит 972 рубля.





Отдельно можно выделить «подкрашенные» вина. Этот специфический продукт в последнее время стал довольно популярен. Игристое вино голубого, розового или даже оранжевого цветов получается добавлением в натуральное вино красителей, ароматизаторов и даже специальных добавок, которые при встряхивании делают жидкость непрозрачной, похожей на лак.







Напитки (иначе не скажешь) Aviva, например, в «Ашане» стоят 972 рубля за бутылку, и нужно иметь изрядную решимость, что бы просто взять содержимое в рот. Но если вам все же хочется этого необычного напитка на новогоднем столе, то вот вам способ сэкономить. Купите упаковку пищевого красителя под названием кандурин. Даже сейчас, когда цены на него взлетели, стоит он порядка 100–130 рублей за 5 грамм, которых хватит на несколько бутылок. Бутылок любой обычной алкогольной шипучки.







Прежде чем купить бутылку необычного цвета, стоит почитать, из чего сделано её содержимое





Напитки типа Bosco стоят дешевле и выглядят не так экстравагантно, но, по сути, это тот же алкогольный коктейль с ароматизаторами.







«Стоит он 340 рублей. Мне кажется, лучше добавить сотню и купить что-то нормальное», — уверена Татьянкина.







«Ашан» предлагает почувствовать себе олигархом всего за 100 рублей





Впрочем, Bosco — не самый плохой вариант. В «Ашане» можно купить «винный напиток» под многообещающим названием Oligarch. На ценнике написано «99», и, глядя на название, так и хочется уточнить: фунтов стерлингов?







В общем, налить что-то пузырящееся в бокал можно практически за любые деньги. А для тех, кто хочет открыть бутылку с наибольшим эффектом, мы собрали несколько роликов с практическими советами. Здесь по очереди бутылки открываются: специальной саблей, поварским тесаком, мобильным телефоном, бокалом и, наконец, голыми руками (но перед этим горлышко бутылки заморожено, чтобы собрать осадок).





Открывание бутылок с игристым вином непривычными предметами





Главное, не забудьте снять с пробки проволочный крепеж (он называется «мюзле» — уздечка). А то может получиться как в самом последнем примере. Соблюдайте осторожность и будьте счастливы в будущем году настолько, насколько возможно.