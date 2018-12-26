Рестораны, как люди, рождаются и умирают. Это естественно, и, откровенно говоря, есть немало закрытых заведений, которые уже через несколько месяцев вряд ли кто-то вспомнит, кроме хозяев и сотрудников. Однако есть и те, которые действительно жаль. Обозреватель НГС.АФИША вспомнил 8 заметных заведений, которые по разным причинам не смогли пережить этот год.

«Мехико»







«Мехико» был одним из самых заметных новосибирских ресторанов 2000-х





Ресторан волны новых заведений, которые начали появляться в конце 90-х. Чтобы превратить заброшенное бомбоубежище в уютный подвал, потребовалось немало сил. Заведение было известно не только мексиканской кухней, именно здесь в начале 2000-х впервые в Новосибирске начали жарить стейки пяти степеней прожарки. Команда ресторана неоднократно побеждала и занимала призовые места на российском чемпионате по барбекю.







Но с появлением огромного количества новых ярких заведений привлечь публику в старый подвал становилось всё трудней. Судьба ресторана была решена, когда его руководитель и совладелец Даниил Прицкау вышел из проекта, чтобы открыть здесь же, в двух шагах, «Новое Мехико» — кафе, в котором были все те же самые бурритос, фахитос и просто жареное мясо, но был также вид на город, яркий свежий интерьер и новые молодые посетители. Уже почив, «Мехико» дал жизнь еще одному проекту — один из поваров с друзьями открыл на Горького маленькую мексиканскую закусочную.







ЛПШБР







ЛПШБР был сочетанием лапшичной с действительно вкусной едой и тусовочного места





Заведение до конца неясного (похоже, что и для владельца тоже) формата, сочетавшее азиатскую лапшичную, барчик в подворотне и местами андеграундный ночной клуб. Сама по себе идея превратить кирпичный сарай во дворе дома Института почвоведения в бар была смелой, но поначалу работала на ура. Заведение открылось в 2013 году. В гастрономическом смысле главной заслугой ЛПШБР стало появление в городе заведения с настоящим — на открытом огне — воком. Но, по всей видимости, владельцу просто надоело заниматься этим проектом, который требовал много сил, а прибыль приносил весьма неравномерно.







В результате бизнес выкупил ресторатор Григорий Морозов, открывший здесь небольшой бар с пивом и колбасками. Летом вечерами здесь было весьма оживленно, но сейчас, без возможности посидеть на улице, затащить народ в этот двор стало сложнее.







«Мама Мулино» (май)







Кафе сгубило неудачное место и более напористые конкуренты





Попытка шеф-повара стать ресторатором. Само по себе заведение было совсем неплохим — демократичное кафе с хорошей (для левого берега) пиццей, пастой и милым интерьером. Но расположение на втором (не особенно посещаемом) этаже торгового центра затруднило раскрутку. Многие, думаю, даже не знали о существовании здесь этой пиццерии. А уж когда внизу поселилась «Додо Пицца», будущее кафе стало и вовсе туманным.







Сейчас эта площадка стоит пустой. Район «Студенческой» уже и так переполнен заведениями общепита, и желающих рискнуть, взяв здесь помещение, расположенное заведомо хуже, чем у конкурентов, пока нет.







«Кука» (июль)







Идея была хороша, но воплощение хромало, да и публика оказалась не готова





Интересная попытка привить Новосибирску вкус к фалафелю, хумусу, мезе и прочим ближневосточным штучкам. Казалось бы, у заведения было прекрасное место, неплохой интерьер, но народ сюда так и не пошёл. Слишком уж экзотической для массового посетителя была эта еда. Заведению явно не хватало «харизмы» — личности, которая бы могла привлечь и удержать здесь людей своим обаянием. Ну и отказ от алкоголя тоже не добавил клиентов — надеяться на вечерних посетителей, предлагая им только чай и кофе, у нас слишком рискованно. Будь «Кука» меньше раза в три, может быть, баланс и сошелся бы, но расходы на аренду явно не оставили заведению шансов.







Сейчас на месте «Куки» открылся бар «No spicy, please», создатели которого тоже не ищут легких путей.







«Тихая площадь»







Ресторан, ушедший вместе с эпохой, которая его породила





Один из старейших ресторанов, отпраздновавший в этом году 20-летие. Я успел побывать там в этом году и могу подтвердить, что с начала 2000-х в нем практически ничего не изменилось. Даже набор блюд и их подача были, кажется, точно такими же. Однако Новосибирск — не Прага и не Лондон, где 100 лет для ресторана нормальный срок (хотя и там заведения постоянно закрываются и открываются). За 20 лет, пока существует «Тихая площадь» и ресторанный рынок, разумеется, публика очень сильно поменялась. Для одних «Тихая площадь» была слишком дорогой, для других — слишком «немодной».







В сентябре ресторан закрылся, и его помещение сразу же заняла точка службы доставки «Империя роллов».







«Пельменная дюжина» и «Блинофф»







Проблемы головной компании утянули новосибирские заведения сети на дно





Крепкие сетевые проекты уральской компании «Юневерфуд». «Блинофф» появился в Новосибирске еще в 2007 году, с открытием ТЦ «МЕГА», а «Пельменная дюжина» присоединилась к нему в 2011-м, когда первый ресторан сети заработал в «Ауре». Что касается блинов, то, по моим ощущениям, это был вообще лучший сетевой проект в этом жанре. Да и в «Дюжину» народ ходил до самого закрытия её последней точки в ТЦ «Галерея» в октябре. С «Юниверфудом», судя по всему, случилось что-то в самом Екатеринбурге, где последние лет пять компания тоже медленно, но верно сворачивает деятельность.







Но свято место пусто не бывает. На месте последнего закрытого «Блиноффа» (а также ещё одной точки с русской кухней) в «МЕГЕ» сейчас работает среднеазиатский фастфуд «Пловбери». А в «Галерее» пельменную вот-вот заменит очередное кафе сети «Перчини».







Sofra







Несмотря на популярность Турции у туристов, в Новосибирске не смог пока прижиться ни один турецкий ресторанный проект





Кусочек Стамбула в Сибири. Маленькое (всего четыре столика) кафе, где можно было заказать лучший кебаб в лаваше (не хочется даже называть его шаурмой), турецкую пиццу — педе, пахлаву с чаем. Отдельный шарм придавало ему соседство с германским консульством (известно, что в Германии живет весьма многочисленная турецкая диаспора). У «Софры» были свои поклонники, но денег на продвижение явно не хватало, проблемы чувствовались и с управлением.







Кафе закрылось осенью, и сейчас помещение сдается в аренду. Правда, его создатель Даниель Шарипов открыл в этом году новый проект — Shef's Doner Kebab.







Список, разумеется, далеко не полный. В этом году нас также покинули бары «Семь лис», Nobel и Tayler, кафе-мороженое «Баскин Роббинс», не говоря уже о целом ряде закрытых точек известных сетей. Но, как можно заметить, опустевшие помещения довольно быстро находят новых арендаторов, и общее количество ресторанов и кафе точно не уменьшается.