Весь год мы писали о новых открывающихся заведениях. Однако город растет далеко не так быстро, как меняется ресторанный рынок, и чтобы открыться новым кафе и барам, часто нужно кому-то закрыться. Обозреватель НГС.Афиша собрал пять наиболее ярких провалов года. И сам удивился, когда понял, что в половине случаев с проблемами пришлось столкнуться не новичкам, а лидерам рынка (или как минимум опытным рестораторам). Что лишний раз подтверждает старую истину: не ошибается только тот, кто ничего не делает.

«Макдоналдс»: студенты не по карману







Франчайзи «Макдоналдса» закрыли заведение с самой высокой в Новосибирске концентрацией потенциальных клиентов





Закусочная на «Студенческой» была первым заведением сети в России, которое открыл не сам «Макдоналдс», а его франчайзи — новокузнецкая компания «ГиД». Место для подобного заведения было выбрано просто идеально: «Студенческая» — место максимальной концентрации студентов и вообще молодежи. Любая сеть фастфуда здесь должна быть просто по определению. И они все здесь действительно есть: KFC, Burger King, New York Pizza. Видимо, именно такая концентрация конкурентов и заставила «Макдоналдс» покинуть поле боя. Последним гвоздем в крышку гроба этой точки стала «Додо пицца», открывшаяся в этом году в ТЦ «Амстердам».







Стоило «Макдоналдсу» закрыться, как площадку заняли заведения местных сетей





Конечно, у американской бургерной есть оправдание. По словам рестораторов, которые тоже присматривались к этой площадке, владелец помещения там решил поднять ставку (и действительно добился этого, распилив помещение на три части, в одной из которых уже открылась кофейня PRIMETIME). Но будь в этом «Макдоналдсе» стабильно полный зал, никакие арендные ставки были бы не страшны. А в Новосибирске эта сеть очевидно проигрывает конкурентам везде, где конкуренты работают.







«Тревелерс кофе»: проиграли все







Будущее самого дорогого некогда ресторанного бренда Новосибирска сегодня туманно





Главная гордость новосибирского ресторанного бизнеса — сеть кофеен Traveler's coffee — в нынешнем году подошла к опасному рубежу. Когда-то это был самый перспективный новосибирский сетевой проект: больше 100 кофеен в нескольких странах, собственное производство, поставленная продажа франшиз. Но потом владельцы не поделили бизнес, и компания погрузилась в череду корпоративных войн. Ещё в первой половине этого года казалось, что ситуация в «Тревелерс» как-то устаканилась. Победитель — Анвар Пириев — отсудил у своих бывших партнеров права на торговый знак. Новосибирский офис (который контролировали американские акционеры) запустил с горя собственный бренд Discovery coffee.







Собственные кофейни американских акционеров плавно перетекли в новую сеть





Но внезапно все изменилось. В октябре в Москве Анвар Пириев был задержан новосибирскими полицейскими и помещен в новосибирский следственный изолятор (выйти из которого он сможет в лучшем случае в январе будущего года). Тем временем кофейный бизнес американских акционеров, похоже, имеет вероятность перестать существовать вовсе. Оставшиеся собственные (некогда) кофейни перешли к новому владельцу, производство, где обжаривалось кофе и делались десерты, арестованы, а в самой компании ООО «Трэвэлерс кофе» введена процедура наблюдения.







«Хочу карбонару»: дорого и невкусно





Заведение из Омска не продержалось в Новосибирске и полугода





Попытка омских предпринимателей выйти на новосибирский рынок с непривычным пока для России форматом паста-бара. Такого рода точки сегодня можно встретить и в самой Италии, где они могут быть весьма популярны из-за дешевизны. Если тарелка пасты в обычном кафе обойдётся в 12–15 евро, то коробочка или бумажный стакан с «быстрой пастой» стоит всего 5–6 евро. Заведение под названием «Хочу карбонару» открылось на проспекте Карла Маркса в середине мая, однако уже осенью владельцы решили свернуть проект — в небольшом кафе было стабильно пусто. И неудивительно — порция пасты здесь стоила почти 300 рублей, за которые человек получал моток слипшихся спагетти в картонной коробочке с пластиковой вилкой. Даже в не отличающемся особенными гастрономическими достоинствами баре «Шашлыкофф» (одно из заведений расположено как раз в этом же здании) порция пасты обойдется дешевле (239 рублей). Причем она будет существенно лучшего качества, и подают её в тарелке с нормальными приборами.





За это блюдо в «Хочу карбонару» просили 289 рублей





В довершение всего, к моменту открытия «Хочу карбонару» в Новосибирске уже работал похожий местный проект Carbonara. Две его точки расположены в торговых центрах, и не сказать чтобы они пользовались ажиотажным спросом. Выйти на новый рынок с неуникальным предложением, которое заведомо хуже того, что уже есть в городе, где ты собираешься работать, — это нужно постараться.







Real Burgers: жертва Тимати







Пожалуй, единственным отличием бургеров заведения было «клеймо» на булке. Но для успеха этого оказалось явно недостаточно





Проект владельца сети Organic Coffee, который одновременно претендует на звание самого незаметного стартапа года. Идея открыть бургерную, когда на рынке уже работают не только транснациональные гиганты («Макдоналдс» и «Бургер Кинг»), но и крепкий местный сетевой проект «МясоRoob» (не считая целого списка интересных одиночных заведений), была сама по себе уже довольно смелой. Но сделать это так, чтобы зашедший туда посетитель вообще не мог толком объяснить, чем эта бургерная отличается от любого другого места, где делают булки с котлетами, — это уже дерзость. В довершение, дизайнеры придумали проекту совершенно не цепляющий логотип. В результате даже многие люди, частенько бывающие на улице Ленина, просто не заметили появления заведения, которое поселилось на втором этаже над кофейней. А уж когда стало известно, что здесь же, через одно здание, появится Black Star Burger, то будущее Real Burgers стало и вовсе беспросветным.







Comedy Café







Популярности телешоу оказалось недостаточно для того, чтобы названная в честь его закусочная пользовалась спросом





В сегодняшней России будет сложно найти человека младше 50 лет, который бы не знал о существовании «Камеди клаба». Но популярность телешоу не гарантирует успеха закусочной, названной его именем. Открытая по франчайзингу на фуд-корте ТРЦ «Сан Сити» точка проработала от силы полгода. Что неудивительно — кроме названия, у заведения не было ровным счётом ничего, что бы хоть как-то выделяло её на общем фоне. Comedy Café предлагало джентльменский набор фастфуда (пицца, бургеры, роллы и т. д.), не делая при этом упора ни на одном из этих блюд. При этом собственно о веселых скетчах из юмористического телешоу здесь не напоминало практически ничего — потребителю предложили обычную точку на фуд-корте. И потребитель сделал выбор, оставшись в KFC, New York Pizza, «Добрянке» и прочих заведениях, работающих в этом ТРЦ.







Разумеется, приведенный список далеко не полный, я выбрал только самые показательные примеры. Как нетрудно заметить, четыре из пяти перечисленных заведений и компаний — это вовсе не какие-то новички. Это лишний раз доказывает, что предприниматели — такие же люди, которым приходится рисковать и терпеть неудачи. И от провалов не застрахованы даже самые успешные компании.

