Трясутся и белеют: есть ли у вас шанс выжить на новогодних каникулах

Осталась последняя, пусть и шестидневная рабочая неделя, а впереди Новый год и каникулы. В магазинах уже царит суета и давка, будто бы никто ни разу не ел шоколад и салаты с майонезом, хозяйки уже говорят своим домочадцам фразу «Не трожь, это на Новый год», а запасы мандаринов уничтожаются со скоростью света — мы все уже на низком старте и готовы праздновать наступление 2019 года. Но сквозь праздничное настроение до нас доносятся предупреждения спасателей МЧС — одеваться тепло, на морозе долго не гулять, ёлки не поджигать. Чтобы праздники прошли без последствий, НГС.АФИША предлагает пройти тест на готовность к Новому году — проверьте себя, сколько вы знаете правил безопасного праздника. Помните, выживут только умнейшие.


Канун Нового года, на работу уже не надо, и вы пошли размяться на каток. Вы катались на коньках пару часов и замёрзли, а по пути домой увидели кофейню. Стоит ли взять кофе с собой, чтобы согреться?

  • Конечно, а лучше взять чай с мёдом, чтоб прогреться изнутри.
  • Пить горячее на морозе не стоит, да ещё и кофе быстро остынет.
  • Обязательно нужно брать кофе с корицей — всем известно, что специи согревают!


А как насчёт алкоголя? Можно ли выпить и пойти смотреть салют?

  • Стаканчик глинтвейна, конечно, согревает, но лучше воздержаться от алкоголя перед прогулкой по ледовому городку.
  • Пара рюмок для согрева никому ещё хуже не сделала!
  • Красное вино хорошо влияет на сосуды — кровь будет лучше циркулировать, будет теплее.


На руки — варежки от бабушки, на ноги — шерстяные носки, а как защитить лицо от холода?

  • Перед выходом нужно смазать лицо жиром. Так ещё моя бабушка делала!
  • Натянуть шарф на нос, и ничего не страшно.
  • За полчаса до прогулки нанести на лицо питательный крем, а на улице дышать через нос.


Вы всё-таки не послушали наши советы, выпили под поздравление президента пару бокалов шампанского и отправились на площадь Ленина без тёплых штанов и в тонких перчатках. Там во время салюта друзья открыли ещё пару бутылок шампанского, вы гуляли, катались на горках всю ночь и не заметили, как замёрзли. Как понять, что у вас обморожение рук?

  • Руки белые и ничего не чувствуют, их немного покалывает и пощипывает.
  • Если не отогревается за 3 минуты, то точно обморозил.
  • Обморожение — это когда кожа пузырится.


И всё-таки это обморожение. Как можно помочь себе до визита в отделение скорой помощи?

  • Взять с подоконника снег и растереть побледневшие участки — кровь начнёт лучше циркулировать.
  • Завернуться в одеяло и выпить горячего чая.
  • Окунуть на несколько минут руки в очень горячую воду.


В разгар праздника вам захотелось красивых огоньков на ёлке — вы заранее повесили на неё советскую гирлянду, которую купили ещё вашей маме в детстве, и добавили стильных фонариков, которые заказали в интернет-магазине. Неожиданно ёлка вспыхнула. Как правильно тушить? 

  • Отключить от электричества, это знает даже пятиклассник!
  • Залить всем, что есть на столе: соки, минералка, морсы.
  • Быстро накинуть одеяло, огонь сам потухнет.


Если праздновать, то по-взрослому! Зачем толкаться в центре, когда можно устроить свой фестиваль фейерверков? А знаете ли вы, на каком расстоянии от домов и автомобилей можно запускать их?

  • 15 метров от дома, и уже можно.
  • Метров 30 хватит?
  • Магазинные фейерверки слабые, дальше 5 метров не пролетят.


Отгремели все корпоративы, и вы решили навестить бабушку в деревне. Ехать до неё минимум 3 часа, а на улице не теплее –20. Что нужно взять с собой в дорогу, чтобы не замёрзнуть?

  • Подарки! А что-то ещё нужно?
  • Не стоит перегружать автомобиль лишними вещами. 
  • К бабушке на каникулах только в валенках езжу! С собой бутерброды и тёплая одежда.


Трясутся и белеют: есть ли у вас шанс выжить на новогодних каникулах

Правильные ответы: 5/10

Лучше мне не выходить из дома в новогоднюю ночь!

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Трясутся и белеют: есть ли у вас шанс выжить на новогодних каникулах

Правильные ответы: 5/10

Шапку потеплее, и я готов к празднику!

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Трясутся и белеют: есть ли у вас шанс выжить на новогодних каникулах

Правильные ответы: 5/10

Я чемпион по безопасному отмечанию Нового года!

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