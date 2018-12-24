Трясутся и белеют: есть ли у вас шанс выжить на новогодних каникулах

Пить или спеть: узнайте, что делать, если оказались на морозе под ёлкой с шампанским, но без одежды

Осталась последняя, пусть и шестидневная рабочая неделя, а впереди Новый год и каникулы. В магазинах уже царит суета и давка, будто бы никто ни разу не ел шоколад и салаты с майонезом, хозяйки уже говорят своим домочадцам фразу «Не трожь, это на Новый год», а запасы мандаринов уничтожаются со скоростью света — мы все уже на низком старте и готовы праздновать наступление 2019 года. Но сквозь праздничное настроение до нас доносятся предупреждения спасателей МЧС — одеваться тепло, на морозе долго не гулять, ёлки не поджигать. Чтобы праздники прошли без последствий, НГС.АФИША предлагает пройти тест на готовность к Новому году — проверьте себя, сколько вы знаете правил безопасного праздника. Помните, выживут только умнейшие.





Канун Нового года, на работу уже не надо, и вы пошли размяться на каток. Вы катались на коньках пару часов и замёрзли, а по пути домой увидели кофейню. Стоит ли взять кофе с собой, чтобы согреться?

Конечно, а лучше взять чай с мёдом, чтоб прогреться изнутри.

Пить горячее на морозе не стоит, да ещё и кофе быстро остынет.

Обязательно нужно брать кофе с корицей — всем известно, что специи согревают!





А как насчёт алкоголя? Можно ли выпить и пойти смотреть салют?

Стаканчик глинтвейна, конечно, согревает, но лучше воздержаться от алкоголя перед прогулкой по ледовому городку.

Пара рюмок для согрева никому ещё хуже не сделала!

Красное вино хорошо влияет на сосуды — кровь будет лучше циркулировать, будет теплее.







На руки — варежки от бабушки, на ноги — шерстяные носки, а как защитить лицо от холода?

Перед выходом нужно смазать лицо жиром. Так ещё моя бабушка делала!

Натянуть шарф на нос, и ничего не страшно.

За полчаса до прогулки нанести на лицо питательный крем, а на улице дышать через нос.





Вы всё-таки не послушали наши советы, выпили под поздравление президента пару бокалов шампанского и отправились на площадь Ленина без тёплых штанов и в тонких перчатках. Там во время салюта друзья открыли ещё пару бутылок шампанского, вы гуляли, катались на горках всю ночь и не заметили, как замёрзли. Как понять, что у вас обморожение рук?

Руки белые и ничего не чувствуют, их немного покалывает и пощипывает.

Если не отогревается за 3 минуты, то точно обморозил.

Обморожение — это когда кожа пузырится.





И всё-таки это обморожение. Как можно помочь себе до визита в отделение скорой помощи?

Взять с подоконника снег и растереть побледневшие участки — кровь начнёт лучше циркулировать.

Завернуться в одеяло и выпить горячего чая.

Окунуть на несколько минут руки в очень горячую воду.





В разгар праздника вам захотелось красивых огоньков на ёлке — вы заранее повесили на неё советскую гирлянду, которую купили ещё вашей маме в детстве, и добавили стильных фонариков, которые заказали в интернет-магазине. Неожиданно ёлка вспыхнула. Как правильно тушить?

Отключить от электричества, это знает даже пятиклассник!

Залить всем, что есть на столе: соки, минералка, морсы.

Быстро накинуть одеяло, огонь сам потухнет.





Если праздновать, то по-взрослому! Зачем толкаться в центре, когда можно устроить свой фестиваль фейерверков? А знаете ли вы, на каком расстоянии от домов и автомобилей можно запускать их?

15 метров от дома, и уже можно.

Метров 30 хватит?

Магазинные фейерверки слабые, дальше 5 метров не пролетят.





Отгремели все корпоративы, и вы решили навестить бабушку в деревне. Ехать до неё минимум 3 часа, а на улице не теплее –20. Что нужно взять с собой в дорогу, чтобы не замёрзнуть?

Подарки! А что-то ещё нужно?

Не стоит перегружать автомобиль лишними вещами.

К бабушке на каникулах только в валенках езжу! С собой бутерброды и тёплая одежда.





Трясутся и белеют: есть ли у вас шанс выжить на новогодних каникулах Правильные ответы: 5/10 Лучше мне не выходить из дома в новогоднюю ночь! Пройти тест еще раз

Трясутся и белеют: есть ли у вас шанс выжить на новогодних каникулах Правильные ответы: 5/10 Шапку потеплее, и я готов к празднику! Пройти тест еще раз