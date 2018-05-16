Экскурсия от Локтя, почти живой Ленин, ужин среди чучел и знакомство со зверями, которых все боятся

19 мая более чем в сотне крупных городов мира стартует акция «Ночь музеев». В Новосибирске она состоится в десятый раз и объединит более пятидесяти площадок: галерей, лофтов, университетов и библиотек. Организаторы акции планируют собрать 60 тысяч человек (в прошлом году на сорока площадках побывали 50 тысяч горожан). Если вы хотите присоединиться к акции, изучите полную программу «Ночи музеев» и выберите самое интересное для вас: кое-где можно будет повеселиться бесплатно, а где-то берут за вход 500–1200 рублей, зато предлагают сфотографироваться с фигурами исторических личностей и даже позавтракать в компании чучел. А одну из экскурсий обещал провести сам мэр. Подробности — в материале НГС.

Бесплатные площадки







Музей Новосибирска: шоу на набережной

18:00–00:00







Главное действо, как и в прошлом году, развернётся в парке «Городское начало» возле здания музея на Обской, 4. С 18:00 до 21:00 будут работать выставки и фотозоны к трёхсотлетию полиции России: можно будет посмотреть ретротехнику, служебные автомобили и плавсредства. Также в программе два мастер-класса: по изготовлению рыб, обитающих в Оби, из натурального текстильного волокна (джута) и по слэклайну — хождению по стропе. Музыкальное сопровождение обеспечит новосибирский хор Viva voce.





В этом году с набережной тоже можно будет увидеть проезжающий по мосту паровоз середины прошлого века

Рядом раскинется «Блошиный рынок», где коллекционеры будут продавать разные ретровещицы, также на память можно будет самостоятельно отчеканить монету с символом акции.







С 18:00 до 21:00 каждые полчаса от памятника Александру III будут стартовать пешие экскурсии (на этот раз тема «Растительный мир набережной»). Их проведут не только гиды музея Константин Голодяев и Евгения Шаталова, но и мэр Новосибирска Анатолий Локоть (правда, о чём он будет рассказывать, пока неизвестно).







С 21:00 до 22:15 будут идти «Лекции под мостом»: эксперты расскажут про судоходство и энергию воды, про уникальность конструкций новосибирских мостов и особенностях реки Обь.







С 22:20 до 00:00 возле пролёта первого железнодорожного моста состоится театрализованное шоу с фейерверком «Машина времени», посвящённое одному из основателей города, инженеру Григорию Будагову. Пролет моста превратится в огромный экран, на котором покажут кинохронику. Кульминацией шоу станут гудки настоящего паровоза начала 1950-х годов, который проедет по мосту через Обь. А ещё организаторы традиционно обещают устроить для гостей праздника сюрприз.







Краеведческий музей

18:00–01:00







В музее можно будет посмотреть постоянную экспозицию «История Новосибирской области с начала освоения Южной Сибири до 1960-х годов» (каждые полчаса с 19:00 до 24:00 стартуют бесплатные экскурсии). На втором этаже будет работать выставка «Художественный металл Урала» (экскурсии — в 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00).







В 18:30 откроется фотовыставка Антона Веселова «Свои люди» (в экспозиции — 125 портретов горожан к 125-летию Новосибирска). В это же время на втором этаже начнётся концерт трио Владимира Хуторного.







В 19:30 состоится торжественное открытие выставки «Мистический Байкал», состоящей из картин и арт-объектов Георгия Инешина.







В зале на первом этаже покажут художественные работы пациентов Городского гематологического центра.







МТК «Сузун-завод. Монетный двор»

15:00–23:00







Комплекс в посёлке Сузун приглашает бесплатно посмотреть постоянные экспозиции в музее «Медеплавильный завод», расположенном в здании единственного сохранившегося производственного цеха, и музее «Монетный двор», где представлена линия действующих станков и механизмов XVII–XIX веков плюс нумизматическая коллекция «Денежная кладовая».







С 19:00 до 22:00 каждый час будут идти бесплатные экскурсии.







Исторический парк «Россия — Моя история»

17:00–00:00







Новый музей в военном городке приглашает посмотреть постоянные мультимедийные экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «XX век: от великих потрясений к Великой победе», «Россия — Моя история: 1945–2016», а также мультимедийный выставочный проект «Диковины из фондов» (нужно будет собрать паззл из картин и сыграть в игру по типу «Мемо»).







С 18:00 до 21:00 в старинном здании выступит ансамбль «Ретро».





Культурный центр «Этаж»

20:00–00:00







На Ленина, 71 заработает «Выставка не картин»: на одной площадке соберутся авторы самых интересных и полезных городских проектов (например, мультиязыкового разговорного клуба Blabla Meetup, творческого объединения #этоживыефото, пёсокафе Dog House). В программе: инсталляции, лекции, интерактивы и рассказы о реализации идей.







Дворики на Коммунистической (дома 43–45)

17:00–04:00







Программа «20-й квартал» включает уличную выставку о развитии архитектуры Центрального района. Интересно, что экспонаты будут расположены в неожиданных местах кластера.







С 20:00 до 22:00 во дворе будет в хронологическом порядке звучать музыка, популярная в разные десятилетия ХХ века, а танцевальный коллектив покажет, как в эти времена двигались на дискотеках. В 21:00 начнётся кинопоказ исторических фильмов о городе прямо под открытым небом.







Свою программу подготовило творческое объединение «Скотный двор». С 19:00 ребята обещают живую музыку, поэзию местных авторов и портреты гостей на огромном полотне, которые художница будет рисовать весь вечер в режиме нон-стоп. В разных точках двора будут звучать стихи Маяковского, Высоцкого, Астаховой и других поэтов в исполнении актёров новосибирских театров. А ещё всех ждёт вечеринка в баре The Rooks. Возрастное ограничение программы — 18+.





Геологический музей

18:00–00:00







На Красном проспекте, 35 можно бесплатно посмотреть шесть экспозиций: «Полезные ископаемые», «Самоцветы и цветные камни», «Минералы», «Агаты», «Древние флора и фауна», «Изделия из камня».







Институт искусств НГПУ

23:00–06:00







Программа «От рождения до возрождения» посвящена возвращению в прошлое и путешествию в будущее. Глубокой ночью, с 2:00 до 4:00, гостей ждут выставки, мастер-классы по разным видам творчества. С 3:00 до 3:30 организаторы приглашают поучаствовать в страшном квесте «Призраки в голове». С 04:00 до 06:00 в институте будут работать арт-кафе, площадки настольных игр и поэзии. Ещё можно будет оставить запись в «Книге Будущего» для самого себя через пять лет.







Городской центр истории новосибирской книги

17:00–00:00







С 17:00 до 19:00 — детские дачные посиделки с рассказами об истории самовара, мастер-класс «Собираем самовар» и театральная инсценировка сказки «Самовар» Горького. С 19:30 до 20:30 — интеллектуальная игра с призами от сибирских писателей. С 20:30 до 21:00 — встреча «Лайфхаки опытных дачников за самоваром».





С 21:30 до 22:30 пройдут мастер-классы по рукоделию. С 22:30 до 23:30 новосибирские актёры будут читать «дачные» рассказы известных писателей. В 23:30 — свободный микрофон для поэтов. В течение всего вечера будут проходить обзорные экскурсии и фотосессии в костюмах дачников первой четверти ХХ века.







Хобби-центр «Зодиак»

22:00–02:00







Здесь пройдёт битва DC и MARVEL. Герои двух вселенных комиксов встретятся на одной площадке, а их фанаты смогут показать, насколько много они знают о любимых персонажах. В программе: выставка, игры на приставке, викторина по вселенным, кулинарная битва героев вселенных.







Кинозал «Синема»

19:00–21:00







Зрителей ждёт Science Short — пятый кинофестиваль научно-популярных короткометражек. В «Ночь музеев» покажут лучшие фильмы, которые участникам конкурса удалось снять на заданную тему за пять дней.





Интересное бесплатное мероприятие, которое в «Ночь музеев» пройдёт впервые: экскурсия на факультет летательных аппаратов

Факультет летательных аппаратов НГТУ



17:00–20:00







На экскурсии все желающие проникнут в учебные лаборатории факультета, в одной из которых стоит настоящий боевой истребитель Су-27. Самолёт является не только учебным пособием, но и своеобразным музейным экспонатом, ведь он был разработан в 1970-е годы на новосибирском СибНИА имени Чаплыгина с помощью ученых НГТУ. Также можно будет посмотреть вертолет Ми-8, учебные боеприпасы и авиационные двигатели в разрезе. Экскурсии стартуют в 17:00, 18:00 и 19:00.





Завод Coca Cola HBC Russia

18:00–00:00







На экскурсии по музею Coca-Cola можно увидеть баночки со всего мира, сувениры, постеры и подарки, связанные с известным напитком, а также факел эстафеты Олимпийского огня Сочи-2014. Вместе с экскурсоводом посетители совершат прогулку по заводу, посетят линии розлива напитков и примут участие в дегустации и викторине.







Количество мест ограниченно, нужна предварительная запись по телефону 287–74–87. Возрастное ограничение экскурсии — 12+.





Платные площадки







Музей природы: ночь с чучелами

22:00–07:00







Филиал краеведческого музея на Вокзальной магистрали, 11 подготовил необычную программу «Стать музейщиком за одну ночь». В этот раз посетителей впервые приглашают остаться в залах до утра.





В музее природы будет встреча с таксидермистом — изготовителем чучел животных

В программе: экскурсия «Тайная жизнь экспонатов», интерактивное выступление «Мифы о животных», встреча с таксидермистом, «натуральный» квиз, воркшоп по организации выставок, палеонтологические находки, игра в «бабки» костями первобытных бизонов и другие мероприятия. Завершится всё историями о животном мире, которые расскажут путешественники и учёные.







Стоимость билета — 1200 рублей. В цену входит ужин и утренний кофе (также можно приносить еду и безалкогольные напитки с собой). Гостям музея обещают предоставить спальные мешки или пледы (либо их можно взять из дома). Бронировать места просят по телефону 221–70–31 до 18 мая. Возрастное ограничение мероприятия — 16+.





Художественный музей

20:00–01:00







С 19.30 до 22.30 гостям предлагают поучаствовать в костюмированных фотосессиях. С 20:30 каждые полчаса сотрудники музея будут водить экскурсии по постоянной экспозиции (последняя начнётся в полночь).







Для детей приготовили интерактивную программу «Секреты живописца» с мастер-классом по рисованию маслом (он стартует в 20:30). С 21:00 до 23:30 будут мастер-классы для взрослых по сухому валянию и скрапбукингу, с 22:00 до 23:30 — по флористике.





В 21:30 начнётся джазовый концерт (сыграют музыканты новосибирской филармонии), а с 23:00 до полуночи будет выступать гитарный квартет.







Акция будет проходить в залах с постоянной экспозицией (вход с Красного проспекта), билет туда стоит 150 рублей (льготный — 75 рублей, для дошкольников — 30 рублей). Билет в выставочные залы со стороны улицы Свердлова, где расположена выставка «Третьяковская галерея в Новосибирске. Живопись и скульптура XVIII — первой половины XX века», стоит 300 рублей (льготный — 150 рублей, для дошкольников — 75 рублей).





Музей смерти в эту ночь обычно собирает большое число посетителей

Музей мировой погребальной культуры



19:00–04:00







Музей подготовил программу «Что после...». Посетители узнают, что происходит с телом после смерти, увидят военно-историческую реконструкцию Первой мировой войны, копию саркофага из мавзолея Ленина (а также копию самого Ленина), восковые фигуры известных деятелей России и другие интересные экспонаты и инсталляции.





Среди участников «Ночи музеев» проведут конкурс двойников исторических личностей с призами и розыгрыш «айфона» по входным билетам. Их продают по 500 рублей (льготные — 350 рублей). Владельцы автомобилей, которые привезут четырёх друзей, смогут пройти в музей бесплатно. Возрастное ограничение мероприятия — 18+.





Музей связи Сибири

14:00–22:00







Музей на Советской, 33 подготовил интерактивную зону с действующими средствами связи Советской и Российской армии. Также можно будет посмотреть постоянную экспозицию: старинные телефонные и телеграфные аппараты, первые советские телевизоры и радиоприемники.







Стоимость билетов — 50 рублей (для детей до 6 лет вход бесплатный).







Музей Олимпийской славы

14:00–22:00







Расположен в том же здании на Советской, 33. Его сотрудники подготовили программу «Переполох в музее» — это квест-путешествие по постоянной экспозиции. В зале собраны кубки, медали, награды, предметы экипировки и инвентарь известных новосибирских спортсменов.







Стоимость билетов — 50 рублей (для детей до 6 лет вход бесплатный).







Музей «Городская усадьба Ново-Николаевска»

14:00–22:00







В деревянном особнячке на Ленина, 23 можно увидеть интерьеры и предметы быта рядовых горожан молодого Ново-Николаевска (в начале прошлого века здесь жила семья извозчика).







Каждый час с 15:00 до 21:00 будут проводить бесплатные экскурсии. С 16:00 до 19:00 гостям предлагают поучаствовать в традиционных командных играх начала XX века. С 19:00 до 21:00 будут выступать участники студии исторического танца «Медиваль».





Цена билета — 100 рублей (льготный — 50 рублей), для детей до 6 лет вход бесплатный.







Музей СССР

19:00–02:00







Программа «Взвейтесь кострами!» поможет вспомнить пионерское детство (или узнать, как всё было). В 19:00 из посетителей будут формировать пионерские отряды, в 20:00 состоится торжественное посвящение в пионеры, в 21:00 стартуют викторина для знатоков пионерского движения и матч по пионерболу. В 22:00 можно будет коллективно исполнить песню, а с 24:00 до 02:00 — изучить экспонаты музея. Кроме того, все желающие смогут сделать фотоснимок в образе советского пионера, подудеть в горн и постучать в барабан.







Стоимость билетов — 200 рублей (для детей — 150 рублей).







Музей Дзержинского района

18:00–00:00







В программе «Мировые музейные игры»: спортивный квест, в котором будут сочетаться развлечения на воздухе (хоккей с мячом, «чеканка», «резиночка») и в помещении (дартс, «Чапаев», настольный хоккей), и спортивное ориентирование по экспозиции в виде викторины. На открытии «соревнований» выступят гимнастки и пройдёт разминка с чемпионом мира по каратэ. В 18:30 мастер-класс проведёт последний чемпион СССР по городошному спорту. В 19:00 стартуют блиц-опросы о спорте (они будут повторяться каждые 40 минут). В 23:15 покажут файер-шоу.





Музей «Заельцовка»

18:00–00:00







С 18:00 до 21:00 будет концертная программа «Танцевальная площадка», с 21:30 до 00:00 — «Вечер немого кино». С 18:00 до 20:00 покажут кукольный спектакль «Деревянная кошка», в соседнем зале проведут мастер-классы по сборке-разборке оружия разного образца. Весь вечер в музее будут идти мастер-классы по изготовлению букета из конфет и шарфа. С 18:00 до 22:00 у входа в здание организуют выставку ретротехники и современных автомобилей, катание на мотоциклах. С 22:00 до 00:00 в зале музея споют барды.







Стоимость билета в каждый из районных музеев — 50 рублей. Абонемент на посещение всех филиалов Музея Новосибирска (в том числе главного здания на Обской, 4) — 100 рублей. Дети до семи лет могут пройти бесплатно.







Музей Калининского района

18:00–00:00







Здесь можно посмотреть выставку обмундирования, снаряжения и макетов вооружения бойцов Красной армии и Вермахта периода Великой Отечественной войны. С 18:00 до 21:00 будут идти мастер-классы по изготовлению народных кукол и цветов из атласной тесьмы, а также по бумагопластике. В 18:00 и 20:00 начнётся музыкальная викторина на выставке старинных патефонов и магнитофонов (там же можно будет послушать пластинки).





С 18:00 до 22:00 по улице Богдана Хмельницкого организуют конные прогулки от клуба «Сосновый бор» (100 рублей). С 21:00 до 23:00 состоится пешая экскурсия с фонариками к капсуле, замурованной в стене ДК имени Горького. В 20:00 и 22:00 стартует пешая экскурсия в сквер «Покорителям атома». С 22:00 до 00:00 будут идти шахматные турниры.





Музей Октябрьского района «Закаменка»

18:00–00:00







Музей предлагает поучаствовать в научных экспериментах: каждый гость узнает, как в домашних условиях создать парфюм, своими руками «заразить» магнетизмом иглы, обмануть силу тяжести салфеткой, сломать линейку газетой и получить жидкости всех цветов радуги. А ещё будет фотозона с раритетной мебелью из ГПНТБ.







Музей Советского района

18:00–23:00







Весь вечер будет работать интерактивная выставка «Страна лесов и рек. Советскому району 60 лет». С 18:00 до 19:00 на улице возле музея проведут мастер-классы по сборке-разборке оружия и по созданию скульптур из природных материалов. С 19:00 до 20:00 состоится фотосушка «Старый Новосибирск», здесь же будут читать стихи о городе и петь под гитару.







С 20:00 до 21:30 будет идти детский квест по творчеству Пушкина, а с 21:30 до 23:00 на большом экране покажут документальные архивные фильмы и кинохроники «Сибирь на экране» о Советском районе.







Музей Первомайского района

18:00–00:00







С 18:00 до 19:00 пройдёт историческая реконструкция строительства железнодорожного узла станции Инская. С 19:00 до 00:00 организаторы проведут викторину на знание истории района и весёлое тестирование «Можешь ли ты быть железнодорожником?». В соседнем зале научат составлять генеалогическое древо. Также в музее будет работать историческое фотоателье и до 21:00 пройдут различные мастер-классы (например, по росписи пряников и рисованию). С 21:00 до 00:00 будут проигрывать старые пластинки и показывать диафильмы для детей и взрослых.







Музей Центрального района и Музей Документального кино

18:00–22:00







Здесь впервые в XXI веке покажут сюжеты киножурнала «Сибирь на экране» с кинопроектора 1970-х годов (картинку будут сопровождать характерные звуки: потрескивание и жужжание). Каждый гость сможет попробовать себя в роли студента ВГИКа, выбрать правильный ракурс для съёмки, поучаствовать в зарядке кинокассеты, побыть дублёром при озвучивании фильма (а потом посмотреть, что же получилось). Секреты мастерства откроют бывшие студенты ВГИК, а ныне профессиональные операторы и режиссёры.





«Ночь музеев на воде» с компанией «Речфлот»

18:30–00:00







С пристани Речного вокзала в этот вечер отправится сразу несколько экскурсий по Оби. В 18:30 и 20:00 о городе будут рассказывать гиды Музея Новосибирска Любовь Писарева и Евгений Антропов; в 20:00, 22:00 и 00:00 стартуют романтические прогулки по реке для влюблённых с аудиогидом.







Стоимость одной экскурсии — 400 рублей, по билету из любого музея скидка 100 рублей. Необходима предварительная запись по телефону 263–02–09.





Музей Западно-Сибирской железной дороги

17:00–21:00







С 17:00 до 18:30 пройдёт обзорная экскурсия по экспозиции музея. С 18:00 до 19:30 — тематическая экскурсия «Строительство Великого Сибирского пути и рождение города Новосибирска», «Жизнь во славу Отечества» (к 165-летию со дня рождения инженера-первостроителя Будагова). С 19:00 до 20:30 — экскурсия «Железнодорожный транспорт в годы Великой Отечественной войны». Сотрудники музея покажут движущийся макет станции, исторические фильмы, предметы труда и быта железнодорожников прошлого (керосиновый сигнальный фонарь, патефон и другие).







Билет стоит 150 рублей (для пенсионеров и студентов — 40 рублей, для школьников — 25 рублей, фотосъёмка — 50 рублей, видеосъёмка — 150 рублей.







На набережной покажут служебный транспорт тогда ещё милиции

Музей железнодорожной техники на станции «Сеятель»



17:00–21:00







С 17:00 до 18:30 пройдёт обзорная экскурсия «180 лет Российским железным дорогам». С 18:00 до 19:30 — тематическая экскурсия «Сибирская железная дорога» (вы увидите пассажирские вагоны конца XIX – начала XX века). С 9:00 до 20:30 — экскурсия «Железнодорожный транспорт в годы Великой Отечественной войны».







Стоимость билета — 250 рублей, для пенсионеров, студентов, школьников — 40 рублей. Фотосъёмка — 50 рублей, видеосъёмка — 150 рублей.







Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока СО РАН

17:00–23:00







Здесь будут разнообразные лекции от сибирских учёных, мастер-классы и экскурсии. Обширную программу вечера можно посмотреть в группе музея «ВКонтакте».







Взрослый билет стоит 100 рублей, школьников, студентов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, детей до 7 лет и участников боевых действий приглашают бесплатно.







Музей науки и техники СО РАН

20:00–23:00







В программе «Весенний техбал, техосмотр, техрок»: экскурсии по музею, музыка и танцы, собрание «Ночного клуба юных техников», выставка-продажа научной и научно-популярной литературы.







Стоимость билета — 100 рублей.







Музей «Сибирский дом сказок»

17:00–23:00







В программе: загадки, фокусы, конкурсы, изучение традиций русского жилища и других обрядов, комната страха, народные гадания. В акции примут участие Красная Шапочка, Шапокляк и Баба Яга.







Стоимость билета — 150 рублей, по нему можно также попасть в Музей СССР







Музей Рериха

11:00–21:00







В программе — фильм о семье Рерихов (18 минут), экскурсия по выставочным залам музея, лекции искусствоведов и путешественников, мастер-класс по урало-сибирской росписи (100 рублей) и другие мероприятия. Подробное расписание есть на сайте музея.





Стоимость билета — 200 рублей (для пенсионеров и студентов — 100 рублей, для детей младше семи лет и школьников вход бесплатный).







Музей «Сибирская береста»

19:00–02:00







Гостей ждут тематическая экскурсия «К бабушке на оладушки», фотосессия с берестяными скульптурами славянских богов, мастер-классы по изготовлению оберегов и берестяных браслетов, а также по росписи посуды. Ещё можно будет послушать сказки и поводить хороводы.







Стоимость билета — 200 рублей для взрослых, 150 рублей для детей.







Музей Счастья

14:00–00:00







В программе — знакомство со счастьем разных стран, загадывание желаний с помощью экспонатов музея, возвращение в детство через просмотр диафильмов, обучение фокусам, дворовые игры 60–70-х годов. Также можно будет сыграть на необычных музыкальных инструментах: тибетской поющей чаше, варгане, африканской калимбе, тайской флейте «вод» и других. Каждый посетитель получит в подарок талисман музея — глиняный «Кусочек Счастья на 100 лет».







Стоимость билета — 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.







Клуб-музей сказок и легенд «Баюшки»

17:00–00:00







Гостей ждут экскурсия в сказочное место, богатырские забавы, ярмарка необычных изделий ручной работы, мастер-классы. Детей порадуют встречи с живыми героями сказок.







Стоимость билета — 300 рублей для взрослых, 200 рублей для детей (до пяти лет вход бесплатный).







Галерея «Частная коллекция»

11:00–22:00







Здесь будет работать выставка картин калининградского художника Евгения Печерского. В 18:30 начнётся мастер-класс по ручной лепке из глины: примерно за три часа каждый участник создаст полноценное керамическое изделие.







Вход бесплатный, стоимость мастер-класса — 1500 рублей. В цену входят: глина (испанский шамот), инструменты и обжиг. Нужна предварительная запись по телефону 222–00–21.







«Парк Чудес Галилео»

20:00–02:00







На экскурсии по парку чудес гости познакомятся с великими открытиями учёных из разных стран мира через экспонаты. В лаборатории гости увидят научные опыты, наглядно демонстрирующие эти открытия. В холле будут розыгрыши, гадания и другие активности.







Стоимость билета в парк чудес — 450 рублей, детский — 350 рублей. Вход в лабораторию — 300 рублей.







Развлекательно-познавательный центр «Вот Это Да! Музей понятной науки»

17:00–00:00







В 17:00 стартует интеллектуальная квест-экскурсия «Тайна потерянного экспоната»: запутанная история понравится и детям, и взрослым. Экскурсии будут проводить каждый час. Параллельно состоятся соревнования «Кубок Рубика» и мастер-класс по сборке знаменитой головоломки. С 19:00 до 21:00 пройдёт мастер-класс «Мы ищем таланты» от киностудии «Ералаш».







Стоимость взрослого билета (с 16 лет) — 450 рублей, детского — 350 рублей.







Арт-центр «Красный»

11:00–23:00







В зале можно посмотреть выставку работ сибирских художников. С 18:00 до 20:00 будут идти мастер-классы по ораторскому искусству «Школа экскурсовода». С 20:00 до 22:00 можно посетить мастер-классы по каллиграфии и научиться красиво писать буквы разными инструментами: карандашом, пером с чернилами и кисточкой. А в завершение создать новый изящный автограф.







Стоимость билета — 100 рублей.







Галерея «Иллюзорро»

20:00–01:00







В эту ночь здесь расскажут об интересных, странных и необычных фактах о соцсети «Инстаграм». Вы узнаете, какой самый популярный хештег, где люди больше всего фотографируются и другие вещи. Сфотографироваться для «Инстаграма» тоже будет можно.







Стоимость билета — 350 рублей для взрослых, 300 рублей для детей, студентов и пенсионеров.







Культурный центр «Новый Акрополь»

16:00–02:00







Здесь работает выставка «Лабиринт. Дракон. Единорог. О чем говорят символы», которая рассказывает об универсальных символах человечества, их значении и актуальности для современного мира. Каждый час с 16:00 до 20:00 по ней организуют экскурсии. Также в программе: мастер-классы по изготовлению репродукций древних символов и киноклуб «Тайны исчезнувших цивилизаций» (фильм покажут в полночь).







Стоимость экскурсии — 100 рублей; мастер-класса — 250 рублей, кино покажут бесплатно.







Новосибирская государственная филармония

21.00–23.00







В концертном зале имени Каца организуют экскурсии, интерактивные площадки и мастер-классы (всех желающих научат делать куклы-обереги, эксклюзивные открытки или магниты). Фольклорный ансамбль «Рождество» покажет уникальные костюмы, воссозданные по традиционным образцам, найденным в этнографических экспедициях. На втором этаже можно будет научиться петь или играть на необычном музыкальном инструменте и посмотреть выставку картин молодых новосибирских художников.







На главной сцене выступят: ансамбль солистов «Новосибирская камерата», фортепианный дуэт Геннадий Пыстин — Дмитрий Карпов, джаз-оркестр «Сибирский диксиленд», фольклорный ансамбль «Рождество», а также солисты филармонии. А на круглой сцене публику будет ждать сюрприз: там состоится встреча с «тайным гостем», которому можно будет задать самые неожиданные вопросы. Но кто выступит в качестве «тайного гостя», останется загадкой до «Ночи музеев».





Стоимость билета — 300 рублей.







Новосибирский планетарий

17:00–00:00







В программе «Звёздная ночь в планетарии»: интерактивные лекции (в 20:00), смотровая площадка на башне Фуко, ростовые куклы. С 20:00 до 23.30 будут показывать полнокупольные фильмы.







Стоимость билета — 350 рублей.







Контактный зоопарк «Лесное посольство»

20:00–01:00







Сотрудники зоопарка подготовили программу «Фу, какая гадость, или вся правда о тех, кого не любят». В начале каждого часа будут проводиться экскурсии: посетители узнают интересные факты о животных, с которыми связаны суеверия, страх и брезгливость. Гости увидят мадагаскарских тараканов, жабу агу, змей, крыс, болотную сову, крыланов, сороку, пауков и палочников. Экскурсовод-зоолог покажет на примерах, как формировались мифы, дошедшие до наших дней.







Стоимость билета — 250 рублей.







Культурно-исторический центр «Музей Солнца»

17:00–00:00







Весь вечер гостей ждут обзорные и тематические экскурсии по экспозиции. Можно будет поиграть на древних музыкальных инструментах (билах, поющей чаше, тибетском солнечном гонге), примерить головной убор индейцев или весёлый шутовской колпак, нарядиться в русский сарафан и индийское сари. Также в программе мастер-класс по изготовлению камня-оберега с солнечной символикой (в 19:00).







Вход бесплатный, стоимость экскурсии — 50 рублей, мастер-класса — 250 рублей.







Музей магнитов «Компас» (арт-кафе «ОМ», Богдана Хмельницкого, 29)

12:00–00:00







В музее будут работать две выставки магнитов на холодильник: «Вокруг света» и «54х80» (сувенирные магниты ручной работы, изготовленные к 80-летию Новосибирской области). Также пройдёт мастер-класс для детей «Магнит на холодильник своими руками»; будет интерактивная зона, где каждый сможет порисовать ретро-карандашами. Вечер завершит концерт. Подробная программа есть в группе музея «ВКонтакте».







Посещение выставок без экскурсии — бесплатно, с экскурсией — 150 рублей. Участие в мастер-классе — 200 рублей, детям до семи лет — бесплатно.







Новосибирский дельфинарий







В рамках «Ночи музеев» центр океанографии делает скидку на билеты. Специальная цена с 19:00 до 22:00 — 250 рублей.







В этом году тоже будут экскурсии по зоопарку

Новосибирский зоопарк







Зоопарк организует экскурсии для групп по предварительной записи с показательным кормлением хищных животных. Время экскурсий просят уточнять по телефону 220–97–79.







Стоимость билета для взрослых — 300 рублей; для детей (от 7 до 16 лет включительно), студентов, пенсионеров — 150 рублей.







ДК «Приморский»

19:00–22:00







Любителей квеста ожидает головоломка по произведению Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (нужна предварительная запись по телефону 336–80–72). Также можно будет совершить виртуальное космическое путешествие при помощи 3D-очков. В 20:00 на большой сцене покажут спектакль «ЧеховЧайка» от театра «Струна».







Стоимость билета — 200 рублей.







«Дом Йоги» (Чаплыгина, 47)

16:00–22:00







В программе «Общность славянской и индийской культур» — выставка картин из бересты и берестяных изделий, мастер-классы для детей и взрослых (по письму на бересте, приготовлению чая масала, созданию свитков, написанию букв на санскрите и другим премудростям), хороводы, игра на тибетской поющей чаше.







Стоимость билета — 100 рублей (в цену включено посещение одного платного мастер-класса из четырёх).







Новосибирский музыкальный театр

20:00







В фойе театра для гостей создадут атмосферу премьерного мюзикла Владимира Баскина «Средство Макропулоса»: гостей встретят самые яркие персонажи спектакля. Каждый зритель сможет принять участие в интерактивной творческой программе с призами и подарками, посмотреть тематический концерт, пофотографироваться в специальных декорациях.







Стоимость билетов — 400–1100 рублей. 16+.







Лофт-парк «Подземка»

22:00–8:00







В подземном зале покажут спектакль «Первого театра» Blondi. Эта история — фантазия о судьбе четырёх щенят овчарки Блонди, которая принадлежала Гитлеру и была умерщвлена вместе с ним. Четыре выживших щенка — четыре девушки, которые рассуждают о боли, свете, любви, сбиваются в кучу и расходятся по углам, страдают, радуются и пытаются жить.







Кроме того, в «Подземке» будет работать выставка плакатов с «Монстрации» и пройдёт арт-вечеринка «Просвещение/Парадигма».







Стоимость билетов на спектакль — 400–600 рублей, на выставку плакатов — 200 рублей, на вечеринку — 300 рублей для одетых в чёрное и 400 рублей — для всех остальных. 18+.





Творческое пространство «АртЕль»

19:00–00:00







Основа программы — культурно-патриотический проект Владимира Власова «Память», который раскрывает тему через семейные вещдоки, письма, архивные материалы, пришедшие к художнику в разные периоды жизни. Экспозиция состоит из трёх зон: 1941 год, 1945 год и 2018 год. С 19:00 до 20.00 пройдёт встреча с художником. С 20:00 до 20:30 автор проекта сам проведёт экскурсию по выставке. С 21:00 до 23:10 будет показ фильма Андрея Тарковского «Сталкер» (лента вышла на экраны 19 мая 1979 года).





Лофт «Трава»

18:00–00:00







Здесь программа в этом году называется «Город профессий» — гостям предлагают попробовать себя в роли фотографа, кондитера, скульптора и других профессионалов. Мастера, работающие в лофте, поделятся своими секретами в формате квеста. Также в программе — шоколадный мастер-класс, выставка работ более 30 сибирских художников, фотозона и лотерея с призами.





В рамках «Ночи музеев» пройдёт акция «20 минут тишины» — это большой социальный проект, объединяющий людей от Москвы до Камчатки. Суть его в том, что все желающие смогут нарисовать что-то на огромной поверхности, а в финале арт-марафона фрагменты холстов из разных городов оцифруют и объединят в единое полотно «Картина Мира». Курировать творческий процесс в «Траве» будет Александра Шатохина — новосибирская художница, работы которой представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Дубае и Бремене.







Стоимость билета — 300 рублей (0+).







Кинотеатр «Победа»

13:00–17:40







На большом экране покажут пять документальных фильмов о музеях, коллекционерах и творцах, которые позволят по-новому взглянуть на культуру XX века: «Музей Орсе», «Семейство Стайн. Становление современного искусства», «Анри Руссо или расцвет современного искусства», «Скандальные импрессионисты», «Роден». Все ленты будут идти с субтитрами.







Стоимость билета — 200 рублей (16+).

