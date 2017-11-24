Декабрь ещё не пришёл, а на город уже надвигается зимний холод: воскресным вечером синоптики обещают –25. Чтобы вы не пали духом, НГС.АФИША решила напомнить, что морозы — это очень красиво. Мы нашли пять атмосферных снимков заледеневшего города и разбили их на мелкие кусочки — соберите свой зимний Новосибирск и получите отличный вечер пятницы. А чтобы внести в игру элемент соревнования, делитесь успехами и впечатлениями в комментариях. Внимание: в конце материала вас ждёт бонус.

Один из самых крутых побочных эффектов мороза — преображение деревьев. Восстановите простую картинку и оцените свои силы (под полем отображается затраченное время). Подсказка: чтобы посмотреть целое фото, нажмите на кнопку слева внизу, а чтобы развернуть окно игры на весь экран, кликните правую нижнюю кнопку.









Заметно меняется в мороз Обское море: его берег вполне может служить декорацией для фантастического фильма. Имейте в виду: элементов стало больше. Как быстро вам удалось собрать этот инопланетный пейзаж? Делитесь результатами в комментариях.









Зимой глаз привыкает к белому и голубому, но бывают редкие моменты, когда яркость просто зашкаливает — как на этом снимке. Будьте готовы к трудностям: закатный пейзаж разбит на целых 50 деталей.









В морозной дымке Новосибирск становится похож на Петербург или Лондон — к примеру, на этом кадре ожидаешь увидеть то ли Шерлока Холмса, то кого-то из героев Достоевского. Между тем деталей стало 70, и теперь они напоминают снежинки.









Соберитесь: последний уровень игры не каждому по силам. Здесь почти сто деталей, к тому же на фото множество зданий. Соедините все «осколки» — и вы увидите, как мороз незаметно превращает обычный пейзаж в предновогодний. Ждём ваших рекордов в комментариях.









Бонус для самых целеустремлённых: эффектный таймлапс от НГС. Посмотрите, как меняется центр города за сутки.







