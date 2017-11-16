Вчера вечером на самой большой площадке города выступил Оксимирон — обладатель репутации русского рэпера для тех, кто не любит русский рэп (но и для тех, кто любит — тоже). ЛДС «Сибирь» — это новый масштаб для артиста: ровно год назад он ещё выступал в клубе «Отдых», который сразу после этого снесли. За превращением самой интересной персоны русскоязычного рэпа в звезду стадионного масштаба и за массовым счастьем публики наблюдала корреспондент НГС.АФИША.

За год у Оксимирона не слишком прибавилось материала. Появилась лишь пара новых треков: «Пора возвращаться домой» с «Би-2» и «Биполярочка» (песню про своё биполярное расстройство он, к разочарованию публики, в трек-лист нового концерта вообще не включил). Но никто не скажет, что это был какой-то тухло-стабильный год для Оксимирона. Наоборот, именно в этом году рэпер становится всенародно узнаваемой стадионной звездой.







Фото архивное — организаторы концерта запретили корреспонденту НГС.АФИША использовать профессиональную камеру





2017 год вообще можно назвать годом, когда аболютно все — политики, учителя и прочие взрослые — наконец-то признали масштабы существования рэпа и рэп-баттлов. Во всех этих новостях Оксимирон неизменно присутствовал. И в сообщениях о непредставимой для тех, кто далёк от темы, популярности рэп-баттлов. И в новости про школьницу, которая прочитала на уроке его текст под видом стихотворения Мандельштама и получила пятерку (позже оказалось, что это типичные фальшивые новости и учительница на самом деле дала детям задание исследовать поэзию современных авторов, но это уже было никому не интересно). И в новости про его победу в баттле с американским рэпером Дизастером (её в России восприняли уже как спортивные сводки: неважно, интересуешься ли ты футболом или чем-то подобным, но приятно, что наши где-то там выиграли).





Чуть более чем за неделю до концерта в Новосибирске Оксимирон начал стадионный тур, собрав Олимпийский в Москве (более 20 тысяч зрителей). В нашем городе он выступил в ЛДС «Сибирь» — по оценке корреспондента НГС.АФИША, туда пришли 3–4 тысячи зрителей. Это не аншлаг: площадка вмещает 6–7 тысяч человек (именно столько собрал этим летом, например, Баста). Но цифры всё равно впечатляют. И хотя даже ваша бабушка теперь знает, что Оксимирон — это тот, кого победил Гнойный, сам Гнойный днем ранее прочитал рэп в новосибирском клубе «Труба» для сотни-другой зрителей. Фанатам он заявил, что на маленькой площадке выступать лучше.







Рэпер Гнойный выступил в Новосибирске за день до Оксимирона — со сцены он активно критиковал своего сценического врага





Есть ощущение, что дальше будет ещё мощнее, потому что у превращения Оксимирона в суперзвезду есть абсолютная сюжетная справедливость. У него феерическая биография: Мирон Федоров родился в Питере в приличной еврейской семье (папа — физик, мама — библиотекарь). Эмигрировал с родителями сначала в Германию, потом — в Англию. Окончил Оксфорд по специальности «Средневековая английская литература». В интервью настаивает, что образование вообще ему мало что дало. После Оксфорда работал грузчиком, переводчиком и авантюристом, тусил с прочими русскими эмигрантами (в капюшонах и с семечками) в лондонском Гайд-парке. В начале 2010-х годов выпустил хорошо принятый альбом «Вечный жид», перебрался в Россию и стал наращивать тяжёлый вес в рэп-баттлах. На лондонских приключениях Мирона отдаленно основан вышедший в 2015 году телесериал «Лондонград».





У него есть, с одной стороны, бешеная харизма и энергетика для шоу, с другой — сильная поэзия и литературоцентричность (которую в России традиционно ценят). В 2015 году Оксимирон выпустил свой (до сих пор остающийся последним) альбом «Горгород» со сквозным сюжетом о писателе, который вступает в конфликт с коррумпированными властями некоего фантастического города, напоминающего какой-то из субъектов сорокинской «Теллурии». Одна из самых известных вещей про Оксимирона — это его кругозор. Вот и слушателю альбома «Горгород» неплохо бы знать, что или кто такое Астарот, зиккурат, зилот, Маккиавели, солипсизм, Ultima Thule и многое другое. Короче, кое-кто из родителей, недовольных тем, что их чадо слушает «тупой рэп с матерками», может обнаружить, что самые понятные для него лично слова у Оксимирона — как раз непечатные.











Всё это привлекает к Оксимирону не только любителей рэпа, но куда более широкую публику. Впрочем, каждый раз на концертах обнаруживаешь, что его взрослые ценители как-то опасаются туда ходить. Поэтому каждое его выступление напоминает аттракцион, в котором публика школьно-студенческого возраста состязается — на грани спорта — в масштабах отрыва. В этот раз вышло примерно так же: в зале было много школьников, причём некоторые пришли с родителями. Но большинству зрителей на вид около двадцати лет — ровесников тридцатидвухлетнего Мирона собралось немного.







Перед ЛДС выстроились две огромные очереди





А теперь о том, как это было. Перед концертом на входе в ЛДС — две очереди, которые, учитывая пятнадцатиградусный мороз, выглядят жутко. Но на самом деле движутся быстро — внутри работает много досматривающих. Обмен билетов на браслеты почему-то устроен не в фойе, как обычно, а у входа на танцпол, поэтому внутри тоже огромная очередь. Билеты, кстати, стоили от 700 рублей (на самые отдалённые сидячие места на секторах) до 2000 рублей (в фан-зону перед сценой).







Традиционно для части публики становится сюрпризом принципиальное отсутствие гардероба в ледовом дворце. Но больше всего оно огорчает самого Оксимирона — он даже несколько раз выражает сочувствие толпе темных пуховиков. «Новосибирцы, вы крутые, а клубы у вас странные», — комментирует рэпер. И призывает нас сделать в ближайшие несколько лет крутую площадку для концертов.







Артиста поразило отсутствие в ЛДС гардероба





Оксимирон простужен (о чем сразу говорит), поэтому на его вечных спутников Охру и Porchy ложится чуть больше, чем обычно («Давайте, я отдышусь, а Порчи вам читанёт чутка»). С такой же искренностью Оксимирон объясняет публике свои затруднения на большой площадке и обычные для ЛДС проблемы со звуком: «Я уже если и не Филипп Киркоров, то уже Стас Михайлов скоро буду». Самая трогательная часть выступлений Оксимирона — традиционно забота о публике, вот и сейчас он, восклицая «Щас-щас-щас всё будет», раздает первым рядам водичку и учит их делиться с ближними.











Это всё придает концерту, несмотря на масштаб, домашнюю атмосферу. Но при этом Оксимирон выдерживает энергию стадиона и тащит за собой публику все два часа. Это особенно ощущается, когда он читает акапелла — например, «Вечного жида» на одном дыхании: «Мне не ближе дети Иакова, я изгой везде, ненавижу всех одинаково, национальность — это слишком человеческое, нечего тереть мне за отчизну и отечество». В своих интервью Оксимирон обычно объясняет, что тема еврейской идентичности для него — обыгрывание стандартной хип-хоп темы происхождения, традиционно важной для американских чернокожих рэперов.







В ЛДС собралось около 3,5 тысяч человек





Где-то на четвёртой песне один из зрителей жалуется своей спутнице, что уже совершенно посадил голос. Интеллигентные девушки с длинными косами шевелят губами под «Слово мэра». Зал охватывает особая телефонная магия сотен покачивающихся под музыку фонариков.







После концерта фанаты выстроились в очередь за футболками, постерами, стикерами и прочими сувенирами





Уже в конце шоу кто-то в фан-зоне зажигает файер, и над толпой плывёт дым. В отдалённых секторах, которых волна веселья обычно накрывает не сразу, люди залезают на перила и пытаются танцевать. Женщина-врач «скорой помощи» в строгих очках, дежурящая возле фан-зоны, одобрительно покачивает головой под финальный «Город под подошвой» («У индустрии нервный тик, валокордин — стенокардийным, соберите суд, но победителей не судят, мы первые кроманьонцы — мы выбились в люди, не п....! Я кладу на вас, челядь, пятикратно, ведь мы выступаем сильно, будто челюсть питекантропа»).





Оксимирон говорит, что впервые за последние годы доволен концертом в Новосибирске, и уходит. Позже он напишет в «Твиттере»: «Новосибирск, ещё раз спасибо! Первый крутой концерт у вас за три года. Под конец у нас было много проблем со звуком, отвлекавших от читки, надеюсь, это было не шибко заметно. Мы выложились на 100% и теперь трупики».