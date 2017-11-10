5 красивых фото Новосибирска, разбитых на кусочки, — вы не сможете оторваться от этого пазла

Новосибирск дождался пятницы — самое время поднять себе настроение к выходным. НГС.АФИША подготовила забавную игру, которая развлечёт вас в последние рабочие часы. Соберите пазлы с харизматичным животным из зоопарка, красивыми зданиями и видами города с высоты. Внимание: с каждым фото задача становится всё сложнее. А ещё хитрая программа засекает время, которое вы потратите на каждый пазл, — смело делитесь своими достижениями в комментариях. И пусть весь мир подождёт.

Начать предлагаем с простого: скорее соедините эти немногочисленные осколки — и любуйтесь на милейшего обитателя Новосибирского зоопарка. Подсказка: увидеть целую картинку можно, нажав на левую нижнюю кнопку. А чтобы развернуть поле на весь экран, используйте правую нижнюю кнопку.









Осенью рано темнеет, но в этом есть плюс: в городе зажигается красивая подсветка. Причём сияют не только здания, но и другие объекты. Соберите пазл и получите привычную достопримечательность, которая на этой неделе заиграла новыми красками.









Следующее задание про самую высокую точку Новосибирска. Осторожно: деталей стало больше! Надеемся, что прошлые пазлы прокачали ваш навык.









Идём дальше: задание для уверенных в себе. Во-первых, здесь куча зданий, а во-вторых, элементов снова стало больше. Интересно, за сколько минут вы сможете «склеить» снимок? Делитесь успехами (и неудачами) в комментариях!









А теперь самое жёсткое испытание. Последняя картинка — для настоящих профессионалов, прошедших все предыдущие уровни: здесь целых сто деталей, плюс теперь они другой формы. Зато, собрав их вместе, вы получите город, по которому хочется гулять.









А о том, куда можно сходить в эти субботу и воскресенье, читайте в традиционном материале НГС.АФИША.