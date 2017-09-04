Гонщики во фраках
Как пингвины разгоняются до 40 км в час и почему не едят неделями — забавный тест от НГС.АФИША
Год назад в Новосибирском зоопарке поселились пингвины, и сегодня посетители с удовольствием наблюдают, как группа в полосатых купальниках — простите, в элегантных фраках, — покоряет «море» и штурмует высоты. Но почти никто не знает, почему эти птицы называются пингвинами Гумбольдта, где и как они живут и чем уникальны. НГС.АФИША подготовила для вас забавный тест с красивыми картинками — отвлекитесь от дел и просто попробуйте угадать правильные ответы. Возможно, вы узнаете много нового.
Этот симпатяга во фраке — пингвин Гумбольдта. А кто впервые увидел эту птицу и рассказал о ней?
- Географ Александр Гумбольдт.
- Конкистадор Педро Писарро.
- Советский зоолог Иван Соколов.
Барон Фридрих Вильгельм Генрих Александр фон Гумбольдт — немецкий физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог и путешественник. При всей своей активности он прожил 90 лет (с 1769 по 1859 год) — аристократ наверняка заслужил, чтобы его именем назвали вид пингвинов. Более того, его фамилию носят ещё 7 представителей животного царства. Одного из них в народе прозвали «красный дьявол». Кого же?
- Сокола.
- Варана.
- Кальмара.
Как вы думаете, где живут пингвины Гумбольдта?
- Разумеется, на Северном полюсе.
- В Южной Америке.
- В Австралии.
Пингвин — удивительное создание. Это единственная птица, которая умеет плавать, не умея летать, да ещё и ходит вертикально. А чем уникальны именно пингвины Гумбольдта?
- Только они обитают в тропиках.
- Это самые маленькие пингвины в мире (высота 70 см, вес около 4 кг)
- Они плавают быстрее других видов.
Кстати, о скорости. Пингвины умеют разгоняться до 40 км в час не просто так — они выработали особый механизм. А в чём он заключается?
- Крылья этих птиц не способны поднять их в воздух, но они такие сильные, что придают пингвинам нереальное ускорение.
- Вся фишка — в идеальной для плавания форме тела пингвинов.
- Этот гонщик умеет выпускать пузырьки воздуха, которые снижают трение между перьями и водой.
Увы, сегодня этот вид пингвинов находится на грани исчезновения и внесен в Международную Красную книгу. Во всём мире живёт всего 12 000 пар. По словам учёных, птицы достаточно уязвимы: так, совсем недавно, в 1980-х годах, мощная фаза холодного течения не дала подняться водам из глубин океана, что привело к гибели рыбы и потере 65 % популяции пингвина Гумбольдта. Но заметное снижение численности этих птиц началось гораздо раньше — ещё в середине XIX века. Что же послужило причиной?
- Первые промышленные производства загрязнили океан ядовитыми отходами.
- Люди начали собирать помёт морских птиц для удобрения почв. Живущие рядом пингвины встревожились — и стали реже размножаться.
- Перуанцы и чилийцы начали активно строить города у моря — и забрали у пингвинов часть их территории.
Секунда умиления: пингвины Гумбольдта создают пары и годами вместе заботятся о потомстве. Самцы роют норы, куда самки откладывают по 2 яйца. Детей они выращивают долго: месяц высиживают яйца, два месяца птенцы сидят в норе. Когда малыши подрастают и просят всё больше еды, а их «наряд» становится теплее, родителям приходится выходить на охоту вместе. А как они потом находят свои гнёзда среди множества чужих?
- По запаху.
- По голосам птенцов.
- Они отмечают норки приметным камнем или веткой.
А на что похожи звуки, которые издают пингвины Гумбольдта?
- На крик осла.
- На птичью трель.
- На карканье.
Порой, когда детёныши остаются одни, их атакуют морские птицы. Пингвинята борются с этим довольно необычно. А как?
- Они пронзительно кричат на хищников, отпугивая их.
- Малыши закидывают врагов землёй.
- Особым звуком они призывают на помощь соседей — взрослых пингвинов.
Птенцы уходят в свободное плавание в возрасте 14 недель, но ответственные родители могут ещё какое-то время приносить им улов. А вскоре у взрослых птиц наступает период (2–3 недели), во время которого они вообще ничего не едят и живут на берегу. Почему?
- Всё просто: они линяют.
- Во время кормления птенцов они сами постоянно едят, накапливают слишком много жира и им становится трудно плавать. Пингвины садятся на голодную диету!
- Так птицы готовятся к следующему сезону размножения — голодовка благотворно влияет на их организмы.
Правильные ответы: 5/10
От пингвинов вы далеки — наверное, потому что давно не были в зоопарке. Стоит наверстать упущенное!
Правильные ответы: 5/10
Неплохо, но есть к чему стремиться! Возможно, вам просто ближе выдры или еноты — попробуйте пройти другие тесты про животных от НГС.
Правильные ответы: 5/10
Вы хорошо знакомы с пингвинами! По крайней мере уже можно рассказывать о них детям и друзьям — даже если что-то приукрасите, они вряд ли заметят.
Правильные ответы: 5/10
Такого не может быть! Или вам фантастически везёт, или вы работник зоопарка, или исследователь вроде барона Гумбольдта. Спасибо, что проходите наши тесты!
Александра Зенкова
Фото Ольги Бурлаковой
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