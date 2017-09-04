Гонщики во фраках

Этот симпатяга во фраке — пингвин Гумбольдта. А кто впервые увидел эту птицу и рассказал о ней?  

  • Географ Александр Гумбольдт.
  • Конкистадор Педро Писарро.
  • Советский зоолог Иван Соколов.


Барон Фридрих Вильгельм Генрих Александр фон Гумбольдт — немецкий физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог и путешественник. При всей своей активности он прожил 90 лет (с 1769 по 1859 год) — аристократ наверняка заслужил, чтобы его именем назвали вид пингвинов. Более того, его фамилию носят ещё 7 представителей животного царства. Одного из них в народе прозвали «красный дьявол». Кого же? 

  • Сокола.
  • Варана.
  • Кальмара.


Как вы думаете, где живут пингвины Гумбольдта? 

  • Разумеется, на Северном полюсе.
  • В Южной Америке.
  • В Австралии.


Пингвин — удивительное создание. Это единственная птица, которая умеет плавать, не умея летать, да ещё и ходит вертикально. А чем уникальны именно пингвины Гумбольдта? 

  • Только они обитают в тропиках.
  • Это самые маленькие пингвины в мире (высота 70 см, вес около 4 кг)
  • Они плавают быстрее других видов. 


Кстати, о скорости. Пингвины умеют разгоняться до 40 км в час не просто так — они выработали особый механизм. А в чём он заключается? 

  • Крылья этих птиц не способны поднять их в воздух, но они такие сильные, что придают пингвинам нереальное ускорение.
  • Вся фишка — в идеальной для плавания форме тела пингвинов.
  • Этот гонщик умеет выпускать пузырьки воздуха, которые снижают трение между перьями и водой.


Увы, сегодня этот вид пингвинов находится на грани исчезновения и внесен в Международную Красную книгу. Во всём мире живёт всего 12 000 пар. По словам учёных, птицы достаточно уязвимы: так, совсем недавно, в 1980-х годах, мощная фаза холодного течения не дала подняться водам из глубин океана, что привело к гибели рыбы и потере 65 % популяции пингвина Гумбольдта. Но заметное снижение численности этих птиц началось гораздо раньше — ещё в середине XIX века. Что же послужило причиной?

  • Первые промышленные производства загрязнили океан ядовитыми отходами.
  • Люди начали собирать помёт морских птиц для удобрения почв. Живущие рядом пингвины встревожились — и стали реже размножаться.
  • Перуанцы и чилийцы начали активно строить города у моря — и забрали у пингвинов часть их территории. 


Секунда умиления: пингвины Гумбольдта создают пары и годами вместе заботятся о потомстве. Самцы роют норы, куда самки откладывают по 2 яйца. Детей они выращивают долго: месяц высиживают яйца, два месяца птенцы сидят в норе. Когда малыши подрастают и просят всё больше еды, а их «наряд» становится теплее, родителям приходится выходить на охоту вместе. А как они потом находят свои гнёзда среди множества чужих?

  • По запаху. 
  • По голосам птенцов.
  • Они отмечают норки приметным камнем или веткой.


А на что похожи звуки, которые издают пингвины Гумбольдта? 

  • На крик осла.
  • На птичью трель.
  • На карканье.


Порой, когда детёныши остаются одни, их атакуют морские птицы. Пингвинята борются с этим довольно необычно. А как? 

  • Они пронзительно кричат на хищников, отпугивая их.
  • Малыши закидывают врагов землёй.
  • Особым звуком они призывают на помощь соседей — взрослых пингвинов.


Птенцы уходят в свободное плавание в возрасте 14 недель, но ответственные родители могут ещё какое-то время приносить им улов. А вскоре у взрослых птиц наступает период (2–3 недели), во время которого они вообще ничего не едят и живут на берегу. Почему? 

  • Всё просто: они линяют.
  • Во время кормления птенцов они сами постоянно едят, накапливают слишком много жира и им становится трудно плавать. Пингвины садятся на голодную диету!
  • Так птицы готовятся к следующему сезону размножения — голодовка благотворно влияет на их организмы.


Гонщики во фраках

Правильные ответы: 5/10

От пингвинов вы далеки — наверное, потому что давно не были в зоопарке. Стоит наверстать упущенное!

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Гонщики во фраках

Правильные ответы: 5/10

Неплохо, но есть к чему стремиться! Возможно, вам просто ближе выдры или еноты — попробуйте пройти другие тесты про животных от НГС.

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Гонщики во фраках

Правильные ответы: 5/10

Вы хорошо знакомы с пингвинами! По крайней мере уже можно рассказывать о них детям и друзьям — даже если что-то приукрасите, они вряд ли заметят.

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Гонщики во фраках

Правильные ответы: 5/10

Такого не может быть! Или вам фантастически везёт, или вы работник зоопарка, или исследователь вроде барона Гумбольдта. Спасибо, что проходите наши тесты!

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