Гонщики во фраках

Как пингвины разгоняются до 40 км в час и почему не едят неделями — забавный тест от НГС.АФИША

Год назад в Новосибирском зоопарке поселились пингвины, и сегодня посетители с удовольствием наблюдают, как группа в полосатых купальниках — простите, в элегантных фраках, — покоряет «море» и штурмует высоты. Но почти никто не знает, почему эти птицы называются пингвинами Гумбольдта, где и как они живут и чем уникальны. НГС.АФИША подготовила для вас забавный тест с красивыми картинками — отвлекитесь от дел и просто попробуйте угадать правильные ответы. Возможно, вы узнаете много нового.





Этот симпатяга во фраке — пингвин Гумбольдта. А кто впервые увидел эту птицу и рассказал о ней?

Географ Александр Гумбольдт.

Конкистадор Педро Писарро.

Советский зоолог Иван Соколов.





Барон Фридрих Вильгельм Генрих Александр фон Гумбольдт — немецкий физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог и путешественник. При всей своей активности он прожил 90 лет (с 1769 по 1859 год) — аристократ наверняка заслужил, чтобы его именем назвали вид пингвинов. Более того, его фамилию носят ещё 7 представителей животного царства. Одного из них в народе прозвали «красный дьявол». Кого же?

Сокола.

Варана.

Кальмара.





Как вы думаете, где живут пингвины Гумбольдта?

Разумеется, на Северном полюсе.

В Южной Америке.

В Австралии.





Пингвин — удивительное создание. Это единственная птица, которая умеет плавать, не умея летать, да ещё и ходит вертикально. А чем уникальны именно пингвины Гумбольдта?

Только они обитают в тропиках.

Это самые маленькие пингвины в мире (высота 70 см, вес около 4 кг)

Они плавают быстрее других видов.





Кстати, о скорости. Пингвины умеют разгоняться до 40 км в час не просто так — они выработали особый механизм. А в чём он заключается?

Крылья этих птиц не способны поднять их в воздух, но они такие сильные, что придают пингвинам нереальное ускорение.

Вся фишка — в идеальной для плавания форме тела пингвинов.

Этот гонщик умеет выпускать пузырьки воздуха, которые снижают трение между перьями и водой.





Увы, сегодня этот вид пингвинов находится на грани исчезновения и внесен в Международную Красную книгу. Во всём мире живёт всего 12 000 пар. По словам учёных, птицы достаточно уязвимы: так, совсем недавно, в 1980-х годах, мощная фаза холодного течения не дала подняться водам из глубин океана, что привело к гибели рыбы и потере 65 % популяции пингвина Гумбольдта. Но заметное снижение численности этих птиц началось гораздо раньше — ещё в середине XIX века. Что же послужило причиной?

Первые промышленные производства загрязнили океан ядовитыми отходами.

Люди начали собирать помёт морских птиц для удобрения почв. Живущие рядом пингвины встревожились — и стали реже размножаться.

Перуанцы и чилийцы начали активно строить города у моря — и забрали у пингвинов часть их территории.





Секунда умиления: пингвины Гумбольдта создают пары и годами вместе заботятся о потомстве. Самцы роют норы, куда самки откладывают по 2 яйца. Детей они выращивают долго: месяц высиживают яйца, два месяца птенцы сидят в норе. Когда малыши подрастают и просят всё больше еды, а их «наряд» становится теплее, родителям приходится выходить на охоту вместе. А как они потом находят свои гнёзда среди множества чужих?

По запаху.

По голосам птенцов.

Они отмечают норки приметным камнем или веткой.





А на что похожи звуки, которые издают пингвины Гумбольдта?

На крик осла.

На птичью трель.

На карканье.





Порой, когда детёныши остаются одни, их атакуют морские птицы. Пингвинята борются с этим довольно необычно. А как?

Они пронзительно кричат на хищников, отпугивая их.

Малыши закидывают врагов землёй.

Особым звуком они призывают на помощь соседей — взрослых пингвинов.





Птенцы уходят в свободное плавание в возрасте 14 недель, но ответственные родители могут ещё какое-то время приносить им улов. А вскоре у взрослых птиц наступает период (2–3 недели), во время которого они вообще ничего не едят и живут на берегу. Почему?

Всё просто: они линяют.

Во время кормления птенцов они сами постоянно едят, накапливают слишком много жира и им становится трудно плавать. Пингвины садятся на голодную диету!

Так птицы готовятся к следующему сезону размножения — голодовка благотворно влияет на их организмы.





Гонщики во фраках Правильные ответы: 5/10 От пингвинов вы далеки — наверное, потому что давно не были в зоопарке. Стоит наверстать упущенное! Пройти тест еще раз

Гонщики во фраках Правильные ответы: 5/10 Неплохо, но есть к чему стремиться! Возможно, вам просто ближе выдры или еноты — попробуйте пройти другие тесты про животных от НГС. Пройти тест еще раз

Гонщики во фраках Правильные ответы: 5/10 Вы хорошо знакомы с пингвинами! По крайней мере уже можно рассказывать о них детям и друзьям — даже если что-то приукрасите, они вряд ли заметят. Пройти тест еще раз