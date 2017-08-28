Озорные водолазы (фоторепортаж)

Симпатичный зверёк — представитель семейства куньих, как и куда более суровая росомаха. Героиня нашего репортажа — речная или обыкновенная выдра. А где она живёт в дикой природе? 

  • Почти везде: В Европе (кроме Нидерландов и Швейцарии), Азии (кроме Аравийского полуострова) и Северной Африке. 
  • В Северной Америке, Австралии и средней полосе России.
  • Выдра живёт исключительно в Азии. 


Выдра обитает почти на всей территории России, кроме некоторых островов Крайнего Севера. Почему она не боится морозов?

  • У выдры очень толстый слой подкожного жира.
  • У зверя невероятно тёплый мех.
  • Кожа выдры настолько толстая, что сквозь неё не проникает холод.


Выдра предпочитает реки, которые зимой не замерзают, а если вдруг последняя полынья затягивается, зверёк дышит на лёд и рвёт его зубами, пробивая себе отверстие. А что он делает, если вдруг с рекой не везёт, и она промерзает до дна? 

  • Впадает в спячку, пока не потеплеет.
  • Живёт на суше, охотясь на мелких грызунов и птиц.
  • Идёт искать другую речку.


Следы выдры на снегу или песке выглядят забавно: между отпечатками лап тянется борозда от толстого хвоста. А на чьи следы похожи отпечатки её лап?  

  • На гусиные.
  • На сильно уменьшенные медвежьи.
  • На человеческие.


Стремительно передвигаться по реке выдре помогают не только перепонки, но и плоская голова, короткие лапы и длинный толстый хвост, который служит ей рулём. На некоторых фото зверь даже напоминает змею, да и извивается при плавании похоже. А сколько выдра может находиться под водой? 

  • До двух минут.
  • До пяти минут.
  • До десяти минут.


А как выдра находит добычу в реке? 

  • С помощью волосков на морде и коленях, чувствительных к колебаниям воды. 
  • Она просто замирает и ждёт, когда рыба подплывёт достаточно близко. 
  • Она прекрасно видит в воде и рано замечает добычу.


Представьте, что эта выдра живёт не в зоопарке, а в речке. Зачем она взяла в плавание этот камень? 

  • Будет с ним играть, бросая его в воду и вылавливая.
  • Использует его в обустройстве подводного входа в свою нору.
  • Разобьет им панцирь моллюска и съест. 


Речная выдра — животное полигамное, но отец иногда помогает матери растить двух-четырёх детёнышей. Взрослые обучают их тому, что умеют сами. А как они учат малышей плавать? 

  • Берут за шкирку и бросают в воду.
  • Сначала показывают нужные движения на суше.
  • Плывут на спине, держа детёныша над собой. 


И взрослые выдры, и детёныши обожают играть. А какая забава — их любимая? 

  • Перекидывать друг другу в воде мелкие камешки. 
  • Кататься с прибрежных склонов. 
  • Проверять, кто дольше продержится под водой.


А какой звук больше всего напоминают довольные возгласы играющей выдры? 

  • Квакание.
  • Мяукание.
  • Стрекотание.


Известно, что выдры спят, держась за «ручки», чтобы члена семьи не унесло течением. Или это не так?  

  • Это выдумка пользователей соцсетей.
  • Так спят не речные выдры, а каланы.
  • Это правда.


Как ни странно, выдр любят не все: одно время считалось, что они мешают разведению рыбы, поедая её. Почему это мнение изменилось? 

  • Учёные выяснили, что она ест больше грызунов, птиц и лягушек, чем рыбы.
  • Если рыбу никто не ест, хищные виды плодятся и начинают убивать сородичей.
  • Оказалось, что она в первую очередь уничтожает больных рыб, дезинфицируя водоёмы.


Ест выдра в основном рыбу, иногда ловит грызунов и птиц. А ещё она может поймать пиранью или аллигатора. Стоп, или это уже выдумки?  

  • Нет, это правда.
  • Вы это придумали!
  • Это правда, только речь идёт о другой выдре.


К сожалению, популяция выдр сокращается: на зверя активно охотились из-за его меха. А что в нём особенного? 

  • Он самый тёплый.
  • Он самый износостойкий.


Жителям Бангладеш шубы не нужны, и они используют выдр более гуманно. А как?  

  • Учат животных загонять рыбу в сети.
  • Передают с ними записки и мелкие предметы с берега на рыбацкие лодки.
  • Дрессируют выдр, чтобы они выпрашивали деньги у туристов.


Озорные водолазы (фоторепортаж)

Правильные ответы: 5/10

Увы, с выдрами вы почти не знакомы. А они милые!

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Озорные водолазы (фоторепортаж)

Правильные ответы: 5/10

Неплохо! Возможно, вы просто предпочитаете смотреть на трюки белых медведей.

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Озорные водолазы (фоторепортаж)

Правильные ответы: 5/10

Вы молодец! Наверняка часто бываете в зоопарке и наблюдаете за выдрами.

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Озорные водолазы (фоторепортаж)

Правильные ответы: 5/10

Это потрясающе! Может, вы гуглили? Или вы учитель биологии?

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