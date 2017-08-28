Озорные водолазы (фоторепортаж)

Зачем выдры держатся за руки и едят ли они крокодилов — тест для отличного настроения от НГС.АФИША

Выдры — животные, на которых трудно смотреть без улыбки. «Я около них могу на час зависнуть!» — воскликнула у клетки одна (взрослая!) посетительница зоопарка, и её можно понять: эти зверьки выделывают трюки не хуже знаменитых белых мишек, а ещё они целуются и показывают языки. Корреспондент НГС.АФИША переплюнула рекорд любительницы выдр и провела у их дома часа три — получился фоторепортаж-тест, от которого самый напряжённый понедельник станет чуточку приятнее.

Симпатичный зверёк — представитель семейства куньих, как и куда более суровая росомаха. Героиня нашего репортажа — речная или обыкновенная выдра. А где она живёт в дикой природе?

Почти везде: В Европе (кроме Нидерландов и Швейцарии), Азии (кроме Аравийского полуострова) и Северной Африке.

В Северной Америке, Австралии и средней полосе России.

Выдра живёт исключительно в Азии.





Выдра обитает почти на всей территории России, кроме некоторых островов Крайнего Севера. Почему она не боится морозов?

У выдры очень толстый слой подкожного жира.

У зверя невероятно тёплый мех.

Кожа выдры настолько толстая, что сквозь неё не проникает холод.





Выдра предпочитает реки, которые зимой не замерзают, а если вдруг последняя полынья затягивается, зверёк дышит на лёд и рвёт его зубами, пробивая себе отверстие. А что он делает, если вдруг с рекой не везёт, и она промерзает до дна?

Впадает в спячку, пока не потеплеет.

Живёт на суше, охотясь на мелких грызунов и птиц.

Идёт искать другую речку.





Следы выдры на снегу или песке выглядят забавно: между отпечатками лап тянется борозда от толстого хвоста. А на чьи следы похожи отпечатки её лап?

На гусиные.

На сильно уменьшенные медвежьи.

На человеческие.





Стремительно передвигаться по реке выдре помогают не только перепонки, но и плоская голова, короткие лапы и длинный толстый хвост, который служит ей рулём. На некоторых фото зверь даже напоминает змею, да и извивается при плавании похоже. А сколько выдра может находиться под водой?

До двух минут.

До пяти минут.

До десяти минут.





А как выдра находит добычу в реке?

С помощью волосков на морде и коленях, чувствительных к колебаниям воды.

Она просто замирает и ждёт, когда рыба подплывёт достаточно близко.

Она прекрасно видит в воде и рано замечает добычу.





Представьте, что эта выдра живёт не в зоопарке, а в речке. Зачем она взяла в плавание этот камень?

Будет с ним играть, бросая его в воду и вылавливая.

Использует его в обустройстве подводного входа в свою нору.

Разобьет им панцирь моллюска и съест.





Речная выдра — животное полигамное, но отец иногда помогает матери растить двух-четырёх детёнышей. Взрослые обучают их тому, что умеют сами. А как они учат малышей плавать?



Берут за шкирку и бросают в воду.

Сначала показывают нужные движения на суше.

Плывут на спине, держа детёныша над собой.





И взрослые выдры, и детёныши обожают играть. А какая забава — их любимая?

Перекидывать друг другу в воде мелкие камешки.

Кататься с прибрежных склонов.

Проверять, кто дольше продержится под водой.





А какой звук больше всего напоминают довольные возгласы играющей выдры?

Квакание.

Мяукание.

Стрекотание.





Известно, что выдры спят, держась за «ручки», чтобы члена семьи не унесло течением. Или это не так?

Это выдумка пользователей соцсетей.

Так спят не речные выдры, а каланы.

Это правда.





Как ни странно, выдр любят не все: одно время считалось, что они мешают разведению рыбы, поедая её. Почему это мнение изменилось?

Учёные выяснили, что она ест больше грызунов, птиц и лягушек, чем рыбы.

Если рыбу никто не ест, хищные виды плодятся и начинают убивать сородичей.

Оказалось, что она в первую очередь уничтожает больных рыб, дезинфицируя водоёмы.





Ест выдра в основном рыбу, иногда ловит грызунов и птиц. А ещё она может поймать пиранью или аллигатора. Стоп, или это уже выдумки?

Нет, это правда.

Вы это придумали!

Это правда, только речь идёт о другой выдре.





К сожалению, популяция выдр сокращается: на зверя активно охотились из-за его меха. А что в нём особенного?

Он самый тёплый.

Он самый износостойкий.





Жителям Бангладеш шубы не нужны, и они используют выдр более гуманно. А как?

Учат животных загонять рыбу в сети.

Передают с ними записки и мелкие предметы с берега на рыбацкие лодки.

Дрессируют выдр, чтобы они выпрашивали деньги у туристов.





Озорные водолазы (фоторепортаж) Правильные ответы: 5/10 Увы, с выдрами вы почти не знакомы. А они милые! Пройти тест еще раз

Озорные водолазы (фоторепортаж) Правильные ответы: 5/10 Неплохо! Возможно, вы просто предпочитаете смотреть на трюки белых медведей. Пройти тест еще раз

Озорные водолазы (фоторепортаж) Правильные ответы: 5/10 Вы молодец! Наверняка часто бываете в зоопарке и наблюдаете за выдрами. Пройти тест еще раз