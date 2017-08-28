Озорные водолазы (фоторепортаж)
Зачем выдры держатся за руки и едят ли они крокодилов — тест для отличного настроения от НГС.АФИША
Выдры — животные, на которых трудно смотреть без улыбки. «Я около них могу на час зависнуть!» — воскликнула у клетки одна (взрослая!) посетительница зоопарка, и её можно понять: эти зверьки выделывают трюки не хуже знаменитых белых мишек, а ещё они целуются и показывают языки. Корреспондент НГС.АФИША переплюнула рекорд любительницы выдр и провела у их дома часа три — получился фоторепортаж-тест, от которого самый напряжённый понедельник станет чуточку приятнее.
Симпатичный зверёк — представитель семейства куньих, как и куда более суровая росомаха. Героиня нашего репортажа — речная или обыкновенная выдра. А где она живёт в дикой природе?
- Почти везде: В Европе (кроме Нидерландов и Швейцарии), Азии (кроме Аравийского полуострова) и Северной Африке.
- В Северной Америке, Австралии и средней полосе России.
- Выдра живёт исключительно в Азии.
Выдра обитает почти на всей территории России, кроме некоторых островов Крайнего Севера. Почему она не боится морозов?
- У выдры очень толстый слой подкожного жира.
- У зверя невероятно тёплый мех.
- Кожа выдры настолько толстая, что сквозь неё не проникает холод.
Выдра предпочитает реки, которые зимой не замерзают, а если вдруг последняя полынья затягивается, зверёк дышит на лёд и рвёт его зубами, пробивая себе отверстие. А что он делает, если вдруг с рекой не везёт, и она промерзает до дна?
- Впадает в спячку, пока не потеплеет.
- Живёт на суше, охотясь на мелких грызунов и птиц.
- Идёт искать другую речку.
Следы выдры на снегу или песке выглядят забавно: между отпечатками лап тянется борозда от толстого хвоста. А на чьи следы похожи отпечатки её лап?
- На гусиные.
- На сильно уменьшенные медвежьи.
- На человеческие.
Стремительно передвигаться по реке выдре помогают не только перепонки, но и плоская голова, короткие лапы и длинный толстый хвост, который служит ей рулём. На некоторых фото зверь даже напоминает змею, да и извивается при плавании похоже. А сколько выдра может находиться под водой?
- До двух минут.
- До пяти минут.
- До десяти минут.
А как выдра находит добычу в реке?
- С помощью волосков на морде и коленях, чувствительных к колебаниям воды.
- Она просто замирает и ждёт, когда рыба подплывёт достаточно близко.
- Она прекрасно видит в воде и рано замечает добычу.
Представьте, что эта выдра живёт не в зоопарке, а в речке. Зачем она взяла в плавание этот камень?
- Будет с ним играть, бросая его в воду и вылавливая.
- Использует его в обустройстве подводного входа в свою нору.
- Разобьет им панцирь моллюска и съест.
Речная выдра — животное полигамное, но отец иногда
помогает матери растить двух-четырёх детёнышей. Взрослые обучают их тому, что
умеют сами. А как они учат малышей плавать?
- Берут за шкирку и бросают в воду.
- Сначала показывают нужные движения на суше.
- Плывут на спине, держа детёныша над собой.
И взрослые выдры, и детёныши обожают играть. А какая забава — их любимая?
- Перекидывать друг другу в воде мелкие камешки.
- Кататься с прибрежных склонов.
- Проверять, кто дольше продержится под водой.
А какой звук больше всего напоминают довольные возгласы играющей выдры?
- Квакание.
- Мяукание.
- Стрекотание.
Известно, что выдры спят, держась за «ручки», чтобы члена семьи не унесло течением. Или это не так?
- Это выдумка пользователей соцсетей.
- Так спят не речные выдры, а каланы.
- Это правда.
Как ни странно, выдр любят не все: одно время считалось, что они мешают разведению рыбы, поедая её. Почему это мнение изменилось?
- Учёные выяснили, что она ест больше грызунов, птиц и лягушек, чем рыбы.
- Если рыбу никто не ест, хищные виды плодятся и начинают убивать сородичей.
- Оказалось, что она в первую очередь уничтожает больных рыб, дезинфицируя водоёмы.
Ест выдра в основном рыбу, иногда ловит грызунов и птиц. А ещё она может поймать пиранью или аллигатора. Стоп, или это уже выдумки?
- Нет, это правда.
- Вы это придумали!
- Это правда, только речь идёт о другой выдре.
К сожалению, популяция выдр сокращается: на зверя активно охотились из-за его меха. А что в нём особенного?
- Он самый тёплый.
- Он самый износостойкий.
Жителям Бангладеш шубы не нужны, и они используют выдр более гуманно. А как?
- Учат животных загонять рыбу в сети.
- Передают с ними записки и мелкие предметы с берега на рыбацкие лодки.
- Дрессируют выдр, чтобы они выпрашивали деньги у туристов.
Правильные ответы: 5/10
Увы, с выдрами вы почти не знакомы. А они милые!
Правильные ответы: 5/10
Неплохо! Возможно, вы просто предпочитаете смотреть на трюки белых медведей.
Правильные ответы: 5/10
Вы молодец! Наверняка часто бываете в зоопарке и наблюдаете за выдрами.
Правильные ответы: 5/10
Это потрясающе! Может, вы гуглили? Или вы учитель биологии?
Александра Зенкова
Фото Ольги Бурлаковой
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