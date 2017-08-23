Отсутствие свежих идей приводит к обострению ностальгии. Самым светлым временем многие считают период «развитого социализма» (1970–80-е годы), но с годами народная память окрасила в радужные тона даже конец советской эпохи. Обозреватель НГС.АФИША решил погрузиться в атмосферу 90-х и отправился на встречу с целителем Анатолием Кашпировским, который был едва ли не главной звездой тех неспокойных лет. И обнаружил настоящий портал в прошлое.

Фотографировать на встрече запретили, поэтому публикуем снимок 1989 года — с тех пор экстрасенс почти не изменился

Анатолий Кашпировский прославился в конце 1980-х годов, когда появился в советских телевизорах: маг обещал зрителям, что они смогут вылечить самые разные заболевания, просто сидя перед экраном. На волне интереса к нетрадиционной медицине и экстрасенсам эти передачи собирали многомиллионную аудиторию.





Спустя почти 30 лет новосибирцы могут живьём увидеть экстрасенса в ДК «Прогресс», где он выступает с 19 августа по 10 сентября. Узнав, что до конца недели вход бесплатный, я примкнул к фанатам Кашпировского в надежде увидеть чудеса.





Для встречи с целителем из 90-х такой ДК подходит идеально, поскольку, несмотря на недавно проведённый ремонт, внутри время будто остановилось — хоть сейчас снимай сериал про счастливые советские быт и культуру.







На одну из первых встреч собралось порядочное количество народу: зал был почти полон. Публика состояла преимущественно из женщин пенсионного возраста с редкими вкраплениями мам с детьми и любопытствующих мужчин. Уже перед самым началом в зал проникла целая группа хихикающих подростков, пришедших, очевидно, сделать «видос» для соцсетей (и вообще посмеяться). Планы их осуществились лишь частично: строгие помощники чародея в ультимативной форме запретили что-либо снимать и внимательно следили за залом, чтобы никто это табу не нарушил (в том числе и корреспондент НГС.АФИША).





ДК «Прогресс» предлагает посетителям ещё одно модное в перестройку развлечение — выставку восковых фигур

Кумир вышел к поклонникам не сразу. Началось всё с небольшого видеосеанса: собравшимся показали фрагменты прошлых выступлений Кашпировского. В ролике из Астаны грузные казахские женщины под воздействием магии снимали со своих узловатых пальцев кольца, от которых не могли избавиться годами. По крайней мере, такова была легенда. Местами это, правда, смотрелось как зарисовка из «Нашей Раши».







«Чтобы получилось снять кольцо, у вас должны размягчиться ткани», — заботливо растолковывал экранный целитель механику своего метода. Большая казашка снимала и с легкостью надевала обратно на палец широченное кольцо — камера запечатлела это чудо крупным планом. «Видите: до сих пор действует эффект», — не моргнув глазом заключил экстрасенс и перешёл к следующей пациентке.





Публика в ДК «Прогресс» почти не отличалась от той, что приходила на Кашпировского последние 30 лет (фото 2015 года)

Где-то через полчаса затянувшийся видеосеанс завершился, грянули тревожные и торжественные аккорды — и на сцене появился Он. Зал встал и разразился дружными продолжительными аплодисментами.







«Ну, на сколько я опоздал?» — спросил маэстро собравшихся с деланным участием. «На 30 минут», — раздался неуверенный голос. «Я на тысячи лет опоздал!» — срезал не понимающего важность момента простака Кашпировский.





И начал довольно пространный монолог, главная суть которого сводилась к тому, что именно целитель виноват в развале СССР.





«Меня спросили, сколько я буду делать передач на всю Россию. Я спорол ошибку и сказал — шесть. Чем и приговорил вас всех страдать. Надо было 30», — пояснил он.





Далее выступление мэтра состояло из смеси воспоминаний о его работе в психиатрической больнице и отделении геронтологии с философскими размышлениями о жизни, смерти и вообще. Дабы читатель мог лучше проникнуться стилем маэстро, приведём небольшой кусок его выступления полностью и без купюр:







«Я давно перерос психотерапию. Она создавалась людьми, которые знали только узкий кружок: работа – магазин – дом. Что он мог увидеть, глядя на свою жену? А вот если бы он побывал среди нивхов на Сахалине... Это одно. И сколько тогда там было уже китайцев во Владивостоке, сколько я их пропустил через свои глаза, через свою душу. Зная этих китайцев назубок. Да те же самые корейцы. Загадочный народ…».







Не уверен, что вы поняли, о чём здесь идёт речь, но поскольку афиши Кашпировского (да и сам мастер) обещали «демонстрацию феноменов, каких не знал мир», то, видимо, этот поток слов вместе с надтреснутым властным голосом и торжественной музыкой должен был каким-то образом влиять на ткани, органы и мозги пациентов. В подтверждение тому — ещё одна яркая цитата:





«Предупреждаю: у нас будет борьба с аллергией. Но философским путем».





Где-то через час после начала ничем не прерываемого монолога дело наконец дошло до демонстрации чудес. На сцену поднялись пять немолодых дам и одна за другой рассказали чудесные истории своего исцеления: «В 88-м году у меня была миома матки. Посмотрела вас по телевизору, и всё исчезло», «У меня был пролапс митрального клапана. Мы с вами общались по компьютеру, и теперь я могу бегать», «Во время сеанса по телевидению исчезли наросты на ногах».





Мастер благосклонно внимал, не забывая время от времени оживлять атмосферу юмором: «Что это вы мне принесли тут? Цветы? А вы знаете, что это такое? Это половые органы растений».





В этот раз чародей предложил публике не полежать, а побегать

Покончив с персональным общением, маэстро обратился к залу: «У кого из вас наладился кишечник? У кого изменилось зрение? Артериальное давление у кого нормализовалось?». После каждого вопроса вверх вздымался лес рук. На пятом заболевании у меня даже возник наивный вопрос: зачем все эти люди сюда пришли, если у них и так всё уже хорошо?







Наконец, действие подошло к ключевой точке — собственно лечению.





Зал встал и по сигналу начал бежать на месте.





Через пару минут, порядком запыхавшись, немолодые участники сели обратно в кресла и начали мерить свой пульс под торжественную музыку, наложенную на звук бьющегося сердца. «Ну что, у кого исчезла аритмия?» — спросил Кашпировский.





Взметнулся лес рук.





Объявили антракт. Зрители начали медленно выбираться из зала, обсуждая почему-то не столько увиденное, сколько свои болезни. Можно было остаться ещё и подождать продолжения чудес, но автор вдруг ощутил внезапный приступ паники. Казалось, что прямо здесь, в ДК «Прогресс», открылся неожиданный коридор во времени, и если прямо сейчас не покинуть это здание, то проход закроется. А выйдя на улицу через час, ты окажешься в каком-нибудь 1989 году, когда большинство присутствующих впервые увидели Анатолия Кашпировского. И похоже, не выбрались из этого времени до сих пор.