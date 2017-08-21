Мама с бородой (фоторепортаж)

В Новосибирском зоопарке мартышки Бразза обитают с 2005 года. А где родина этих мудрых (по крайней мере на вид) приматов? 

  • В Центральной Африке.
  • В Юго-Восточной Азии: Таиланде, Вьетнаме и Лаосе.
  • В джунглях Южной Америки.


А почему, собственно, этот зверь так странно называется — мартышка Бразза? Можно же было придумать более логичное имя — например, мартышка бородатая. 

  • Бразза — это африканская деревенька, в которой люди впервые встретили таких мартышек.
  • Дело в том, что первым их обнаружил итальянский граф по фамилии де Бразза.
  • Слово произошло от названия страны Бразилии — сначала учёные думали, что мартышка родом именно оттуда.


При этом по латыни этот зверь именуется совсем иначе: Cercopithecus neglectus. Первое  слово, понятно, переводится как «мартышка», а второе прибавили из-за интересной особенности животного. Какой же? 

  • Бороды, разумеется.
  • Стильного оранжевого полумесяца над глазами.
  • Умения замирать на месте в случае опасности.


В отряде приматы, к которому относятся мартышки, — множество семейств и родов. А как отличить мартышек от других собратьев?

  •  Только они умеют висеть на длинном хвосте.
  • У всех мартышек есть седалищные мозоли.
  • Только эти приматы кроме растительной едят животную пищу.


Бородатый зверь — не какой-нибудь там среднестатистический примат. Эта мартышка считается самой… 

  • ...ярко окрашенной.
  • ...умной.
  • ...смелой.


Большую часть времени мартышки живут на деревьях, питаясь семенами, листьями, плодами и насекомыми. Порой в щедрых тропических лесах еды бывает слишком много. А как зверьки поступают с тем, что не могут съесть?

  • Прячут в дупла деревьев и отмечают места, выгрызая часть коры.
  • Спускаются на землю и роют норы-кладовые. 
  • Отправляют в рот сразу много еды, чтобы её никто не отобрал.


Есть один полезный продукт, который эти бородачи обожают, но перед тем, как его съесть, строят гримасы. Что это за «фрукт»? 

  • Это репчатый лук: мартышке, как и человеку, он сильно разъедает глаза — именно поэтому она корчит рожицы.
  • Это лимон — для зверя он слишком кислый.
  • Это авокадо — его специфический запах вызывает у мартышки такие необычные эмоции. 


А как устроен быт этих мартышек? 

  • После окончания брачного сезона самки объединяются, а самцы живут по одному.
  • Они образуют пары на всю жизнь.
  • У них многожёнство: небольшую семью возглавляет один самец.


В Новосибирском зоопарке у семьи бородатых мартышек родился только один малыш. А сколько детёнышей обычно появляется на свет в дикой природе?

  • Столько же.
  • Два.
  • Три–пять.


Мартышки умеют не только корчить рожицы, но и «разговаривать». Вот что пишет об этом зоолог Альфред Брем: «Один характерный звук, представляющий нечто среднее между чавканьем и лаем и напоминающий иногда звук раскупориваемой бутылки шампанского, выражает, вероятно...». Продолжите фразу.

  • ...предупреждение об опасности.
  • ...полное довольство.
  • ...желание поделиться пищей с детёнышем. 


Тот же Брем уверяет, что мартышки мало страдают от хищных зверей: их спасают быстрота и ловкость. «Разве только леопарду удается иногда поймать какое-нибудь зазевавшееся животное», — пишет зоолог. Но есть существа, которые приводят бородачей в неописуемый ужас. Какие?

  • Хищные птицы — например, африканский гриф.
  • Огромные мадагаскарские тараканы. 
  • Змеи. 


Мама с бородой (фоторепортаж)

Правильные ответы: 5/10

Вы очень мало знаете об этих мартышках. Может, вам стоит почитать труды Альфреда Брема?

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Мама с бородой (фоторепортаж)

Правильные ответы: 5/10

Неплохо! Зоологом вам без серьёзной подготовки не стать, а вот поразить друзей знаниями о мартышках уже можно.

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Мама с бородой (фоторепортаж)

Правильные ответы: 5/10

Кажется, вы близко знакомы с этими мартышками — наверное, часто ходите в зоопарк и смотрите передачи о животных.

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Мама с бородой (фоторепортаж)

Правильные ответы: 5/10

Невероятно! Наверняка вы работник зоопарка — ну или автор какой-то передачи о животных.

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