Мама с бородой (фоторепортаж)
Как мартышка преображается в минуту опасности и что делает с лишней едой — ответы в забавном тесте
У клетки, где обитают мартышки с белой бородой, оранжевой шапочкой и задумчивым взглядом, этим летом много посетителей. Люди наблюдают за жизнью семьи, где 28 июня родился детёныш — его пол ещё не проверяли, сообщили в зоопарке. Ребёнок почти не отходит от матери: катается, повиснув на её боках, и мило смотрит на посетителей из её крепких объятий. НГС.АФИША не прошла мимо трогательного семейства и сделала тест об этих ярких зверьках — ответив на вопросы, вы узнаете, почему их называют мартышками Бразза и где они живут в дикой природе.
В Новосибирском зоопарке мартышки Бразза обитают с 2005 года. А где родина этих мудрых (по крайней мере на вид) приматов?
- В Центральной Африке.
- В Юго-Восточной Азии: Таиланде, Вьетнаме и Лаосе.
- В джунглях Южной Америки.
А почему, собственно, этот зверь так странно называется — мартышка Бразза? Можно же было придумать более логичное имя — например, мартышка бородатая.
- Бразза — это африканская деревенька, в которой люди впервые встретили таких мартышек.
- Дело в том, что первым их обнаружил итальянский граф по фамилии де Бразза.
- Слово произошло от названия страны Бразилии — сначала учёные думали, что мартышка родом именно оттуда.
При этом по латыни этот зверь именуется совсем иначе: Cercopithecus neglectus. Первое слово, понятно, переводится как «мартышка», а второе прибавили из-за интересной особенности животного. Какой же?
- Бороды, разумеется.
- Стильного оранжевого полумесяца над глазами.
- Умения замирать на месте в случае опасности.
В отряде приматы, к которому относятся мартышки, — множество семейств и родов. А как отличить мартышек от других собратьев?
- Только они умеют висеть на длинном хвосте.
- У всех мартышек есть седалищные мозоли.
- Только эти приматы кроме растительной едят животную пищу.
Бородатый зверь — не какой-нибудь там среднестатистический примат. Эта мартышка считается самой…
- ...ярко окрашенной.
- ...умной.
- ...смелой.
Большую часть времени мартышки живут на деревьях, питаясь семенами, листьями, плодами и насекомыми. Порой в щедрых тропических лесах еды бывает слишком много. А как зверьки поступают с тем, что не могут съесть?
- Прячут в дупла деревьев и отмечают места, выгрызая часть коры.
- Спускаются на землю и роют норы-кладовые.
- Отправляют в рот сразу много еды, чтобы её никто не отобрал.
Есть один полезный продукт, который эти бородачи обожают, но перед тем, как его съесть, строят гримасы. Что это за «фрукт»?
- Это репчатый лук: мартышке, как и человеку, он сильно разъедает глаза — именно поэтому она корчит рожицы.
- Это лимон — для зверя он слишком кислый.
- Это авокадо — его специфический запах вызывает у мартышки такие необычные эмоции.
А как устроен быт этих мартышек?
- После окончания брачного сезона самки объединяются, а самцы живут по одному.
- Они образуют пары на всю жизнь.
- У них многожёнство: небольшую семью возглавляет один самец.
В Новосибирском зоопарке у семьи бородатых мартышек родился только один малыш. А сколько детёнышей обычно появляется на свет в дикой природе?
- Столько же.
- Два.
- Три–пять.
Мартышки умеют не только корчить рожицы, но и «разговаривать». Вот что пишет об этом зоолог Альфред Брем: «Один характерный звук, представляющий нечто среднее
между чавканьем и лаем и напоминающий иногда звук раскупориваемой бутылки
шампанского, выражает, вероятно...». Продолжите фразу.
- ...предупреждение об опасности.
- ...полное довольство.
- ...желание поделиться пищей с детёнышем.
Тот же Брем уверяет, что мартышки мало страдают от хищных зверей: их спасают быстрота и ловкость. «Разве только леопарду удается иногда поймать
какое-нибудь зазевавшееся животное», — пишет зоолог. Но есть существа, которые приводят бородачей в неописуемый ужас. Какие?
- Хищные птицы — например, африканский гриф.
- Огромные мадагаскарские тараканы.
- Змеи.
Правильные ответы: 5/10
Вы очень мало знаете об этих мартышках. Может, вам стоит почитать труды Альфреда Брема?
Правильные ответы: 5/10
Неплохо! Зоологом вам без серьёзной подготовки не стать, а вот поразить друзей знаниями о мартышках уже можно.
Правильные ответы: 5/10
Кажется, вы близко знакомы с этими мартышками — наверное, часто ходите в зоопарк и смотрите передачи о животных.
Правильные ответы: 5/10
Невероятно! Наверняка вы работник зоопарка — ну или автор какой-то передачи о животных.
Александра Зенкова
Фото Ольги Бурлаковой
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