Мама с бородой (фоторепортаж)

Как мартышка преображается в минуту опасности и что делает с лишней едой — ответы в забавном тесте

У клетки, где обитают мартышки с белой бородой, оранжевой шапочкой и задумчивым взглядом, этим летом много посетителей. Люди наблюдают за жизнью семьи, где 28 июня родился детёныш — его пол ещё не проверяли, сообщили в зоопарке. Ребёнок почти не отходит от матери: катается, повиснув на её боках, и мило смотрит на посетителей из её крепких объятий. НГС.АФИША не прошла мимо трогательного семейства и сделала тест об этих ярких зверьках — ответив на вопросы, вы узнаете, почему их называют мартышками Бразза и где они живут в дикой природе.

В Новосибирском зоопарке мартышки Бразза обитают с 2005 года. А где родина этих мудрых (по крайней мере на вид) приматов?

В Центральной Африке.

В Юго-Восточной Азии: Таиланде, Вьетнаме и Лаосе.

В джунглях Южной Америки.





А почему, собственно, этот зверь так странно называется — мартышка Бразза? Можно же было придумать более логичное имя — например, мартышка бородатая.

Бразза — это африканская деревенька, в которой люди впервые встретили таких мартышек.

Дело в том, что первым их обнаружил итальянский граф по фамилии де Бразза.

Слово произошло от названия страны Бразилии — сначала учёные думали, что мартышка родом именно оттуда.





При этом по латыни этот зверь именуется совсем иначе: Cercopithecus neglectus. Первое слово, понятно, переводится как «мартышка», а второе прибавили из-за интересной особенности животного. Какой же?

Бороды, разумеется.

Стильного оранжевого полумесяца над глазами.

Умения замирать на месте в случае опасности.





В отряде приматы, к которому относятся мартышки, — множество семейств и родов. А как отличить мартышек от других собратьев?

Только они умеют висеть на длинном хвосте.

У всех мартышек есть седалищные мозоли.

Только эти приматы кроме растительной едят животную пищу.





Бородатый зверь — не какой-нибудь там среднестатистический примат. Эта мартышка считается самой…

...ярко окрашенной.

...умной.

...смелой.





Большую часть времени мартышки живут на деревьях, питаясь семенами, листьями, плодами и насекомыми. Порой в щедрых тропических лесах еды бывает слишком много. А как зверьки поступают с тем, что не могут съесть?

Прячут в дупла деревьев и отмечают места, выгрызая часть коры.

Спускаются на землю и роют норы-кладовые.

Отправляют в рот сразу много еды, чтобы её никто не отобрал.





Есть один полезный продукт, который эти бородачи обожают, но перед тем, как его съесть, строят гримасы. Что это за «фрукт»?



Это репчатый лук: мартышке, как и человеку, он сильно разъедает глаза — именно поэтому она корчит рожицы.

Это лимон — для зверя он слишком кислый.

Это авокадо — его специфический запах вызывает у мартышки такие необычные эмоции.





А как устроен быт этих мартышек?

После окончания брачного сезона самки объединяются, а самцы живут по одному.

Они образуют пары на всю жизнь.

У них многожёнство: небольшую семью возглавляет один самец.





В Новосибирском зоопарке у семьи бородатых мартышек родился только один малыш. А сколько детёнышей обычно появляется на свет в дикой природе?



Столько же.

Два.

Три–пять.





Мартышки умеют не только корчить рожицы, но и «разговаривать». Вот что пишет об этом зоолог Альфред Брем: «Один характерный звук, представляющий нечто среднее между чавканьем и лаем и напоминающий иногда звук раскупориваемой бутылки шампанского, выражает, вероятно...». Продолжите фразу.



...предупреждение об опасности.

...полное довольство.

...желание поделиться пищей с детёнышем.





Тот же Брем уверяет, что мартышки мало страдают от хищных зверей: их спасают быстрота и ловкость. «Разве только леопарду удается иногда поймать какое-нибудь зазевавшееся животное», — пишет зоолог. Но есть существа, которые приводят бородачей в неописуемый ужас. Какие?



Хищные птицы — например, африканский гриф.

Огромные мадагаскарские тараканы.

Змеи.





Мама с бородой (фоторепортаж) Правильные ответы: 5/10 Вы очень мало знаете об этих мартышках. Может, вам стоит почитать труды Альфреда Брема?



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Мама с бородой (фоторепортаж) Правильные ответы: 5/10 Неплохо! Зоологом вам без серьёзной подготовки не стать, а вот поразить друзей знаниями о мартышках уже можно. Пройти тест еще раз

Мама с бородой (фоторепортаж) Правильные ответы: 5/10 Кажется, вы близко знакомы с этими мартышками — наверное, часто ходите в зоопарк и смотрите передачи о животных. Пройти тест еще раз