Хитрюги полосатые (фоторепортаж)

Еноты восхищают не только простых обывателей, но и учёных. Смотрите, с какой теплотой в начале XX века описал их зоолог Альфред Брем: «По умственному складу енот несколько походит на [...]: так же весел, жив, при случае смел, а при выслеживании добычи хитер, как лисица». А с каким животным он сравнил енота?

  • С обезьяной.
  • С кошкой.
  • С мангустом.


А знаете ли вы, откуда родом еноты?

  • Конечно! Из Западной Европы.
  • Из Северной Америки.
  • Из нашего Приморья.


Английское название зверя raccoon мигрировало из языка американских индейцев — там енота нарекли ärähkun (от слова ärähkuněm — «скребёт руками»). В России этого симпатягу называют иначе, потому что сначала его спутали с другим зверем — генеттой. Почему?

  • Из-за полосатого хвоста.
  • У них одинаковые маски на мордочках.
  • Генетта тоже имеет привычку лазить в дома в поисках пищи.


А где обитают отечественные еноты?

  • В Восточной Сибири.
  • В Хабаровском и Приморском краях.
  • На Черноморском побережье.


На родине в Америке енотов называют королями мусорных баков: цепкими лапами они вылавливают оттуда еду. А как зверьков окрестили в Германии?

  • Варварами.
  • Нацистами.
  • Коммунистами.


Лапы енотов отличаются столь развитыми пальцами, что их следы похожи на отпечаток человеческой ладони. Своими ручками зверёк может захватывать и удерживать предметы, в том числе и мыть еду. А зачем ему это?

  • В воде енот лучше чувствует предметы, а осязание — его главный способ познания мира. 
  • С помощью воды зверь размягчает пищу.
  • Енот — чистюля, и он просто моет свой обед.
  • Этого не знают даже учёные.


Жить еноты предпочитают на «верхних этажах» — в дуплах деревьев, нередко расположенных на высоте 20–30 метров над землёй. А всё потому, что енот умеет отвесно спускаться по стволу. Как вы думаете, что помогает ему в этом?  

  • Подвижные ступни задних лап: они могут поворачиваться почти на 180 градусов.
  • Особые присоски на пальцах лап.
  • Неуёмное бесстрашие.


Ещё одна суперспособность енота — умение быстро бегать даже в полной темноте. Причина тому не только прекрасное ночное зрение, но и вторая интересная особенность. Какая? 

  • Енот прекрасно ориентируется в пространстве, как будто у него есть встроенный компас, и запоминает, откуда пришёл.
  • У него есть усы как у кошек, только круче.
  • У него фантастический слух: он слышит звук, который отражается от предмета.


Во многих европейских и азиатских языках енота буквально называют «моющим медведем» — у этих животных есть общие предки. А чем современный енот-полоскун похож на медведя? 

  • Он тоже может проспать всю зиму.
  • Как и медведь, он обожает мёд.
  • У енота такая же структура меха.


А что же ест енот?

  • Насекомых, лягушек, рыбу, грызунов и прочую живность.
  • Ягоды, жёлуди, орехи и фрукты.
  • Он ест всё.


Енот тоже может стать добычей: на него нападают койоты, волки, рыжие рыси, аллигаторы и даже совы. А как себя ведёт енот, если не может спрятаться или убежать? 

  • Поднимает хвост трубой и идёт в наступление!
  • Притворяется мёртвым.
  • Начинает пугать врага звуками: посвистыванием и похрюкиванием.


Как известно, енотов успешно разводят в неволе. Но здесь нужна сильнейшая любовь к этим зверям, потому что они способны за полчаса превратить квартиру в царство хаоса. Кроме того, достигнув половой зрелости, еноты могут стать необщительными и даже агрессивными. А какое действие человека особенно не нравится этим животным?

  • Еноты не любят, когда их отрывают от земли.
  • Они терпеть не могут, когда их чешут за ухом. 
  • Еноты просто ненавидят, когда их трогают за хвост.


Хитрюги полосатые (фоторепортаж)

Правильные ответы: 5/10

Приходится констатировать, что с енотами вы практически незнакомы. Что ж, теперь вы знаете о них больше — и, возможно, уже хотите сходить в зоопарк.

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Хитрюги полосатые (фоторепортаж)

Правильные ответы: 5/10

А вы неплохо знакомы с енотами! Возможно, именно поэтому вы не мечтаете завести этого зверька дома, а предпочитаете смотреть на него в зоопарке и на снимках НГС.

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Хитрюги полосатые (фоторепортаж)

Правильные ответы: 5/10

Поздравляем! Вы почти зоолог. А уж после нашего теста точно стали отлично разбираться в повадках енотов и можете блеснуть знаниями в обеденной беседе с коллегами.

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Хитрюги полосатые (фоторепортаж)

Правильные ответы: 5/10

Видимо, вы дипломированный зоолог, который зашёл сюда просто посмотреть фотографии милых енотов. Надеемся, ваш понедельник стал приятнее!

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