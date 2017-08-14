Хитрюги полосатые (фоторепортаж)

Почему еноты толстеют к зиме и умеют ходить вниз головой — тест о самых милых обитателях зоопарка

«А пойдём сразу к енотам!» — предложил молодой человек своей спутнице у входа в зоопарк. Корреспондент НГС.АФИША последовала их примеру и сразу поняла — вот он, новый герой весёлого теста про зверей. Еноты транслируют свои лучи милоты даже через прутья клетки — они смотрят на людей печальными глазами и тянут удивительные ручки, которыми мастерски умеют полоскать еду. Мы не только запечатлели жизнь зверьков, но и подробно изучили их повадки — узнайте, как хитрый енот борется с несовершенством этого мира.

Еноты восхищают не только простых обывателей, но и учёных. Смотрите, с какой теплотой в начале XX века описал их зоолог Альфред Брем: «По умственному складу енот несколько походит на [...]: так же весел, жив, при случае смел, а при выслеживании добычи хитер, как лисица». А с каким животным он сравнил енота?

С обезьяной.

С кошкой.

С мангустом.





А знаете ли вы, откуда родом еноты?

Конечно! Из Западной Европы.

Из Северной Америки.

Из нашего Приморья.





Английское название зверя raccoon мигрировало из языка американских индейцев — там енота нарекли ärähkun (от слова ärähkuněm — «скребёт руками»). В России этого симпатягу называют иначе, потому что сначала его спутали с другим зверем — генеттой. Почему?

Из-за полосатого хвоста.

У них одинаковые маски на мордочках.

Генетта тоже имеет привычку лазить в дома в поисках пищи.





А где обитают отечественные еноты?

В Восточной Сибири.

В Хабаровском и Приморском краях.

На Черноморском побережье.





На родине в Америке енотов называют королями мусорных баков: цепкими лапами они вылавливают оттуда еду. А как зверьков окрестили в Германии?

Варварами.

Нацистами.

Коммунистами.





Лапы енотов отличаются столь развитыми пальцами, что их следы похожи на отпечаток человеческой ладони. Своими ручками зверёк может захватывать и удерживать предметы, в том числе и мыть еду. А зачем ему это?

В воде енот лучше чувствует предметы, а осязание — его главный способ познания мира.

С помощью воды зверь размягчает пищу.

Енот — чистюля, и он просто моет свой обед.

Этого не знают даже учёные.





Жить еноты предпочитают на «верхних этажах» — в дуплах деревьев, нередко расположенных на высоте 20–30 метров над землёй. А всё потому, что енот умеет отвесно спускаться по стволу. Как вы думаете, что помогает ему в этом?



Подвижные ступни задних лап: они могут поворачиваться почти на 180 градусов.

Особые присоски на пальцах лап.

Неуёмное бесстрашие.





Ещё одна суперспособность енота — умение быстро бегать даже в полной темноте. Причина тому не только прекрасное ночное зрение, но и вторая интересная особенность. Какая?

Енот прекрасно ориентируется в пространстве, как будто у него есть встроенный компас, и запоминает, откуда пришёл.



У него есть усы как у кошек, только круче.

У него фантастический слух: он слышит звук, который отражается от предмета.





Во многих европейских и азиатских языках енота буквально называют «моющим медведем» — у этих животных есть общие предки. А чем современный енот-полоскун похож на медведя?



Он тоже может проспать всю зиму.

Как и медведь, он обожает мёд.

У енота такая же структура меха.





А что же ест енот?

Насекомых, лягушек, рыбу, грызунов и прочую живность.

Ягоды, жёлуди, орехи и фрукты.

Он ест всё.





Енот тоже может стать добычей: на него нападают койоты, волки, рыжие рыси, аллигаторы и даже совы. А как себя ведёт енот, если не может спрятаться или убежать?

Поднимает хвост трубой и идёт в наступление!

Притворяется мёртвым.

Начинает пугать врага звуками: посвистыванием и похрюкиванием.





Как известно, енотов успешно разводят в неволе. Но здесь нужна сильнейшая любовь к этим зверям, потому что они способны за полчаса превратить квартиру в царство хаоса. Кроме того, достигнув половой зрелости, еноты могут стать необщительными и даже агрессивными. А какое действие человека особенно не нравится этим животным?



Еноты не любят, когда их отрывают от земли.

Они терпеть не могут, когда их чешут за ухом.

Еноты просто ненавидят, когда их трогают за хвост.





Хитрюги полосатые (фоторепортаж) Правильные ответы: 5/10 Приходится констатировать, что с енотами вы практически незнакомы. Что ж, теперь вы знаете о них больше — и, возможно, уже хотите сходить в зоопарк. Пройти тест еще раз

Хитрюги полосатые (фоторепортаж) Правильные ответы: 5/10 А вы неплохо знакомы с енотами! Возможно, именно поэтому вы не мечтаете завести этого зверька дома, а предпочитаете смотреть на него в зоопарке и на снимках НГС. Пройти тест еще раз

Хитрюги полосатые (фоторепортаж) Правильные ответы: 5/10 Поздравляем! Вы почти зоолог. А уж после нашего теста точно стали отлично разбираться в повадках енотов и можете блеснуть знаниями в обеденной беседе с коллегами. Пройти тест еще раз