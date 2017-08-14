Хитрюги полосатые (фоторепортаж)
Почему еноты толстеют к зиме и умеют ходить вниз головой — тест о самых милых обитателях зоопарка
«А пойдём сразу к енотам!» — предложил молодой человек своей спутнице у входа в зоопарк. Корреспондент НГС.АФИША последовала их примеру и сразу поняла — вот он, новый герой весёлого теста про зверей. Еноты транслируют свои лучи милоты даже через прутья клетки — они смотрят на людей печальными глазами и тянут удивительные ручки, которыми мастерски умеют полоскать еду. Мы не только запечатлели жизнь зверьков, но и подробно изучили их повадки — узнайте, как хитрый енот борется с несовершенством этого мира.
Еноты восхищают не только простых обывателей, но и учёных. Смотрите, с какой теплотой в начале XX века описал их зоолог Альфред Брем: «По умственному складу енот несколько походит на [...]: так же весел, жив, при случае смел, а при выслеживании добычи хитер, как лисица». А с каким животным он сравнил енота?
- С обезьяной.
- С кошкой.
- С мангустом.
А знаете ли вы, откуда родом еноты?
- Конечно! Из Западной Европы.
- Из Северной Америки.
- Из нашего Приморья.
Английское название зверя raccoon мигрировало из языка американских индейцев — там енота нарекли ärähkun (от слова ärähkuněm — «скребёт руками»). В России этого симпатягу называют иначе, потому что сначала его спутали с другим зверем — генеттой. Почему?
- Из-за полосатого хвоста.
- У них одинаковые маски на мордочках.
- Генетта тоже имеет привычку лазить в дома в поисках пищи.
А где обитают отечественные еноты?
- В Восточной Сибири.
- В Хабаровском и Приморском краях.
- На Черноморском побережье.
На родине в Америке енотов называют королями мусорных баков: цепкими лапами они вылавливают оттуда еду. А как зверьков окрестили в Германии?
- Варварами.
- Нацистами.
- Коммунистами.
Лапы енотов отличаются столь развитыми пальцами, что их следы похожи на отпечаток человеческой ладони. Своими ручками зверёк может захватывать и удерживать предметы, в том числе и мыть еду. А зачем ему это?
- В воде енот лучше чувствует предметы, а осязание — его главный способ познания мира.
- С помощью воды зверь размягчает пищу.
- Енот — чистюля, и он просто моет свой обед.
- Этого не знают даже учёные.
Жить еноты предпочитают на «верхних этажах» — в дуплах деревьев, нередко расположенных на высоте 20–30 метров над землёй. А всё потому, что енот умеет отвесно
спускаться по стволу. Как вы думаете, что помогает ему в этом?
- Подвижные ступни задних лап: они могут поворачиваться почти на 180 градусов.
- Особые присоски на пальцах лап.
- Неуёмное бесстрашие.
Ещё одна суперспособность енота — умение быстро бегать даже в полной темноте. Причина тому не только прекрасное ночное зрение, но и вторая интересная особенность. Какая?
- Енот прекрасно ориентируется в пространстве, как будто у него есть встроенный компас, и запоминает, откуда пришёл.
- У него есть усы как у кошек, только круче.
- У него фантастический слух: он слышит звук, который отражается от предмета.
Во многих европейских и азиатских языках енота
буквально называют «моющим медведем» — у этих животных есть общие предки. А чем современный енот-полоскун похож на медведя?
- Он тоже может проспать всю зиму.
- Как и медведь, он обожает мёд.
- У енота такая же структура меха.
А что же ест енот?
- Насекомых, лягушек, рыбу, грызунов и прочую живность.
- Ягоды, жёлуди, орехи и фрукты.
- Он ест всё.
Енот тоже может стать добычей: на него нападают койоты, волки, рыжие рыси, аллигаторы и даже совы. А как себя ведёт енот, если не может спрятаться или убежать?
- Поднимает хвост трубой и идёт в наступление!
- Притворяется мёртвым.
- Начинает пугать врага звуками: посвистыванием и похрюкиванием.
Как известно, енотов успешно разводят в неволе. Но здесь нужна сильнейшая любовь к этим зверям, потому что они способны за полчаса превратить квартиру в царство хаоса. Кроме того, достигнув половой зрелости, еноты могут стать необщительными и даже агрессивными. А какое действие человека особенно не нравится этим животным?
- Еноты не любят, когда их отрывают от земли.
- Они терпеть не могут, когда их чешут за ухом.
- Еноты просто ненавидят, когда их трогают за хвост.
Правильные ответы: 5/10
Приходится констатировать, что с енотами вы практически незнакомы. Что ж, теперь вы знаете о них больше — и, возможно, уже хотите сходить в зоопарк.
Правильные ответы: 5/10
А вы неплохо знакомы с енотами! Возможно, именно поэтому вы не мечтаете завести этого зверька дома, а предпочитаете смотреть на него в зоопарке и на снимках НГС.
Правильные ответы: 5/10
Поздравляем! Вы почти зоолог. А уж после нашего теста точно стали отлично разбираться в повадках енотов и можете блеснуть знаниями в обеденной беседе с коллегами.
Правильные ответы: 5/10
Видимо, вы дипломированный зоолог, который зашёл сюда просто посмотреть фотографии милых енотов. Надеемся, ваш понедельник стал приятнее!
Александра Зенкова
Фото Ольги Бурлаковой
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