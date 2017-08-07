Шкодники с кисточками: репортаж о жизни рыси и её детёнышей в Новосибирском зоопарке

Главная «фишка» рыси — конечно же, кисточки на ушах. А зачем они нужны?

  • Для красоты, разумеется. А если серьезно, то учёные до сих пор не могут прийти к единому мнению по этому поводу.
  • Кисточки усиливают слух: благодаря им рыси улавливают малейшие вибрации воздуха.
  • Эти «украшения» позволяют рысям общаться друг с другом на большом расстоянии, ведь у этих животных отличное зрение.

У этой кошки не только отличный слух, но и фантастическое зрение. В её честь даже кое-что символично назвали. Догадайтесь, о чём идёт речь?

  • О продвинутой советской модели телескопа.
  • О созвездии, которое может увидеть только очень зоркий.
  • Об очках особой формы, модных в середине прошлого века.

На клетке, где живёт пятнистое семейство, — табличка с надписью «Рысь сибирская. Lynx lynx Wardi». Впрочем, этот подвид чаще называют алтайской рысью. А чем она отличается от байкальской «сестры»?

  • Пятнышки на её шерсти как будто размыты.
  • Кисточки на ушах байкальской рыси почти в 2 раза короче.
  • У алтайской рыси передние лапы короче задних.

Рысь — самый северный представитель семейства кошачьих: она живёт даже за полярным кругом. Более того, этот зверь может с лёгкостью передвигаться по снегу: он не проваливается в сугробы. А почему?

  • Несмотря на кажущуюся мощь, рысь очень лёгкая — она весит не больше 10 кг. 
  • Рысь умеет быстро передвигаться по снегу ползком — так она ещё и незаметно подкрадывается к добыче.
  • Мощные подушки на лапах рыси к зиме обрастают короткими и толстыми волосками — в результате её подошвы становятся похожи на лыжи.

Благодаря своим суперспособностям рысь засветилась в парочке мифов. Говорят, она везде сопровождала одну из богинь. Какую? 

  • Греческую богиню войны Афину. 
  • Скандинавскую богиню любви, красоты и плодородия Фрейю. 
  • Славянскую богиню охоты Девану.

Когда-то рысь обитала почти на всей территории Западной и Центральной Европы, но к середине XX века во многих странах кошка с кисточками уже не водилась. Почему?

  • Из-за повышения плотности населения и вырубки лесов зверю просто негде стало жить.
  • На рысь активно охотились из-за её меха и мяса.  
  • Из-за промышленной революции экология сильно испортилась, что сказалось на здоровье зверя. 

С человеком отношения у рыси не сложились — по крайней мере, в Европе. А как эти кошки взаимодействуют друг с другом?

  • Подобно львам, они живут семьями, но не большими прайдами, а вдвоем или вчетвером.
  • Суровые пятнистые кошки предпочитают одиночество.
  • Папа-рысь уходит из семьи, а вот женские особи сбиваются в группу и вместе воспитывают детей. 

При этом рысь не любит менять место жительства и, если позволяет кормовая база, устраивается на одной территории. Однако это отнюдь не полянка в тайге, а довольно большой участок. Как вы думаете, сколько времени обычно нужно зверю, чтобы его обойти?

  • Примерно сутки.
  • Пару дней.
  • 5–10 дней.

Бытует мнение, что рысь добывает себе пищу, прыгая на жертву с дерева, но это не так: она подкрадывается к животному как можно ближе, пытаясь затаиться у лежащего ствола или в кустах. И, выбрав подходящий момент, мгновенно атакует с расстояния 10–15 м, при этом совершая прыжки длиной от 3 до 5 м. Однако есть одно животное, на которое рысь частенько нападает, но не ест. Какое?

  • Лисица.
  • Заяц.
  • Скунс.

Есть у рыси и ещё один недоброжелатель, который тоже ходит по пятам, желая отобрать её охотничьи трофеи. И в отличие от лисицы этот зверь нередко добивается успехов. Кто он?

  • Это волк.
  • Это кабан.
  • Это росомаха. 


Шкодники с кисточками: репортаж о жизни рыси и её детёнышей в Новосибирском зоопарке

Правильные ответы: 5/10

Видимо, вы давно окончили школу, а в вузе биологию не изучали. Что ж, зато вы узнали много нового про этого обитателя зоопарка — и посмотрели на котят. 

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Шкодники с кисточками: репортаж о жизни рыси и её детёнышей в Новосибирском зоопарке

Правильные ответы: 5/10

Вы угадали почти половину! Надеемся, что этот материал не только порадовал вас снимками котят, но и вызвал интерес к миру животных. 

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Шкодники с кисточками: репортаж о жизни рыси и её детёнышей в Новосибирском зоопарке

Правильные ответы: 5/10

Поздравляем: вы почти эксперт по рысям. Осталось почитать про десяток других зверей — и можно будет водить экскурсии по зоопарку! 

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Шкодники с кисточками: репортаж о жизни рыси и её детёнышей в Новосибирском зоопарке

Правильные ответы: 5/10

А вы, случаем, не ведущий известной передачи про зверей? Если вы так же информированы о других обитателей зоопарка, вам пора водить экскурсии. 

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