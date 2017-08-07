Шкодники с кисточками: репортаж о жизни рыси и её детёнышей в Новосибирском зоопарке

За что рысь ненавидит лисиц и почему не проваливается в снег — попробуйте пройти наш милый тест

У клетки, где обитает сибирская рысь, этим летом ажиотаж: большая кошка с кисточками на ушах 25 мая родила котят, и сейчас малыши вовсю резвятся, развлекая людей и утомляя маму. Корреспондент НГС.АФИША провела несколько часов у дома большого семейства, чтобы показать вам кадры, от которых хочется издать звук умиления и скорее сбежать домой гладить кота. А чтобы материал получился не только приятным, но и полезным, мы разбавили снимки вопросами о буднях рыси — проверьте, насколько хорошо вы помните уроки биологии (ну или насколько у вас развита интуиция).

Главная «фишка» рыси — конечно же, кисточки на ушах. А зачем они нужны?

Для красоты, разумеется. А если серьезно, то учёные до сих пор не могут прийти к единому мнению по этому поводу.

Кисточки усиливают слух: благодаря им рыси улавливают малейшие вибрации воздуха.

Эти «украшения» позволяют рысям общаться друг с другом на большом расстоянии, ведь у этих животных отличное зрение.

У этой кошки не только отличный слух, но и фантастическое зрение. В её честь даже кое-что символично назвали. Догадайтесь, о чём идёт речь?

О продвинутой советской модели телескопа.

О созвездии, которое может увидеть только очень зоркий.

Об очках особой формы, модных в середине прошлого века.

На клетке, где живёт пятнистое семейство, — табличка с надписью «Рысь сибирская. Lynx lynx Wardi». Впрочем, этот подвид чаще называют алтайской рысью. А чем она отличается от байкальской «сестры»?



Пятнышки на её шерсти как будто размыты.

Кисточки на ушах байкальской рыси почти в 2 раза короче.

У алтайской рыси передние лапы короче задних.

Рысь — самый северный представитель семейства кошачьих: она живёт даже за полярным кругом. Более того, этот зверь может с лёгкостью передвигаться по снегу: он не проваливается в сугробы. А почему?

Несмотря на кажущуюся мощь, рысь очень лёгкая — она весит не больше 10 кг.

Рысь умеет быстро передвигаться по снегу ползком — так она ещё и незаметно подкрадывается к добыче.

Мощные подушки на лапах рыси к зиме обрастают короткими и толстыми волосками — в результате её подошвы становятся похожи на лыжи.

Благодаря своим суперспособностям рысь засветилась в парочке мифов. Говорят, она везде сопровождала одну из богинь. Какую?

Греческую богиню войны Афину.

Скандинавскую богиню любви, красоты и плодородия Фрейю.

Славянскую богиню охоты Девану.



Когда-то рысь обитала почти на всей территории Западной и Центральной Европы, но к середине XX века во многих странах кошка с кисточками уже не водилась. Почему?

Из-за повышения плотности населения и вырубки лесов зверю просто негде стало жить.

На рысь активно охотились из-за её меха и мяса.

Из-за промышленной революции экология сильно испортилась, что сказалось на здоровье зверя.

С человеком отношения у рыси не сложились — по крайней мере, в Европе. А как эти кошки взаимодействуют друг с другом?

Подобно львам, они живут семьями, но не большими прайдами, а вдвоем или вчетвером.

Суровые пятнистые кошки предпочитают одиночество.

Папа-рысь уходит из семьи, а вот женские особи сбиваются в группу и вместе воспитывают детей.

При этом рысь не любит менять место жительства и, если позволяет кормовая база, устраивается на одной территории. Однако это отнюдь не полянка в тайге, а довольно большой участок. Как вы думаете, сколько времени обычно нужно зверю, чтобы его обойти?



Примерно сутки.

Пару дней.

5–10 дней.

Бытует мнение, что рысь добывает себе пищу, прыгая на жертву с дерева, но это не так: она подкрадывается к животному как можно ближе, пытаясь затаиться у лежащего ствола или в кустах. И, выбрав подходящий момент, мгновенно атакует с расстояния 10–15 м, при этом совершая прыжки длиной от 3 до 5 м. Однако есть одно животное, на которое рысь частенько нападает, но не ест. Какое?

Лисица.

Заяц.

Скунс.

Есть у рыси и ещё один недоброжелатель, который тоже ходит по пятам, желая отобрать её охотничьи трофеи. И в отличие от лисицы этот зверь нередко добивается успехов. Кто он?

Это волк.

Это кабан.

Это росомаха.





Шкодники с кисточками: репортаж о жизни рыси и её детёнышей в Новосибирском зоопарке Правильные ответы: 5/10 Видимо, вы давно окончили школу, а в вузе биологию не изучали. Что ж, зато вы узнали много нового про этого обитателя зоопарка — и посмотрели на котят. Пройти тест еще раз

Шкодники с кисточками: репортаж о жизни рыси и её детёнышей в Новосибирском зоопарке Правильные ответы: 5/10 Вы угадали почти половину! Надеемся, что этот материал не только порадовал вас снимками котят, но и вызвал интерес к миру животных. Пройти тест еще раз

Шкодники с кисточками: репортаж о жизни рыси и её детёнышей в Новосибирском зоопарке Правильные ответы: 5/10 Поздравляем: вы почти эксперт по рысям. Осталось почитать про десяток других зверей — и можно будет водить экскурсии по зоопарку! Пройти тест еще раз