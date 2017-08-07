Шкодники с кисточками: репортаж о жизни рыси и её детёнышей в Новосибирском зоопарке
За что рысь ненавидит лисиц и почему не проваливается в снег — попробуйте пройти наш милый тест
У клетки, где обитает сибирская рысь, этим летом ажиотаж: большая кошка с кисточками на ушах 25 мая родила котят, и сейчас малыши вовсю резвятся, развлекая людей и утомляя маму. Корреспондент НГС.АФИША провела несколько часов у дома большого семейства, чтобы показать вам кадры, от которых хочется издать звук умиления и скорее сбежать домой гладить кота. А чтобы материал получился не только приятным, но и полезным, мы разбавили снимки вопросами о буднях рыси — проверьте, насколько хорошо вы помните уроки биологии (ну или насколько у вас развита интуиция).
Главная «фишка» рыси — конечно же, кисточки на ушах. А зачем они нужны?
- Для красоты, разумеется. А если серьезно, то учёные до сих пор не могут прийти к единому мнению по этому поводу.
- Кисточки усиливают слух: благодаря им рыси улавливают малейшие вибрации воздуха.
- Эти «украшения» позволяют рысям общаться друг с другом на большом расстоянии, ведь у этих животных отличное зрение.
У этой кошки не только отличный слух, но и фантастическое зрение. В её честь даже кое-что символично назвали. Догадайтесь, о чём идёт речь?
- О продвинутой советской модели телескопа.
- О созвездии, которое может увидеть только очень зоркий.
- Об очках особой формы, модных в середине прошлого века.
На клетке, где живёт пятнистое семейство, — табличка с
надписью «Рысь сибирская. Lynx lynx Wardi». Впрочем, этот подвид чаще называют алтайской рысью. А чем она отличается от байкальской «сестры»?
- Пятнышки на её шерсти как будто размыты.
- Кисточки на ушах байкальской рыси почти в 2 раза короче.
- У алтайской рыси передние лапы короче задних.
Рысь — самый северный представитель семейства кошачьих: она живёт даже за полярным кругом. Более того, этот зверь может с лёгкостью передвигаться по снегу: он не проваливается в сугробы. А почему?
- Несмотря на кажущуюся мощь, рысь очень лёгкая — она весит не больше 10 кг.
- Рысь умеет быстро передвигаться по снегу ползком — так она ещё и незаметно подкрадывается к добыче.
- Мощные подушки на лапах рыси к зиме обрастают короткими и толстыми волосками — в результате её подошвы становятся похожи на лыжи.
Благодаря своим суперспособностям рысь засветилась в парочке мифов. Говорят, она везде сопровождала одну из богинь. Какую?
- Греческую богиню войны Афину.
- Скандинавскую богиню любви, красоты и плодородия Фрейю.
- Славянскую богиню охоты Девану.
Когда-то рысь обитала почти на всей территории Западной и Центральной Европы, но к середине XX века во многих странах кошка с кисточками уже не водилась. Почему?
- Из-за повышения плотности населения и вырубки лесов зверю просто негде стало жить.
- На рысь активно охотились из-за её меха и мяса.
- Из-за промышленной революции экология сильно испортилась, что сказалось на здоровье зверя.
С человеком отношения у рыси не сложились — по крайней мере, в Европе. А как эти кошки взаимодействуют друг с другом?
- Подобно львам, они живут семьями, но не большими прайдами, а вдвоем или вчетвером.
- Суровые пятнистые кошки предпочитают одиночество.
- Папа-рысь уходит из семьи, а вот женские особи сбиваются в группу и вместе воспитывают детей.
При этом рысь не любит менять место жительства и, если позволяет кормовая база, устраивается на одной территории. Однако это отнюдь не полянка в тайге, а довольно большой участок. Как вы думаете, сколько времени обычно нужно зверю, чтобы его обойти?
- Примерно сутки.
- Пару дней.
- 5–10 дней.
Бытует мнение, что рысь добывает себе пищу, прыгая на жертву с дерева, но это не так: она подкрадывается к животному как можно ближе, пытаясь затаиться у лежащего ствола или в кустах. И, выбрав подходящий момент, мгновенно атакует с расстояния 10–15 м, при этом совершая прыжки длиной от 3 до 5 м. Однако есть одно животное, на которое рысь частенько нападает, но не ест. Какое?
- Лисица.
- Заяц.
- Скунс.
Есть у рыси и ещё один недоброжелатель, который тоже ходит по пятам, желая отобрать её охотничьи трофеи. И в отличие от лисицы этот зверь нередко добивается успехов. Кто он?
- Это волк.
- Это кабан.
- Это росомаха.
Правильные ответы: 5/10
Видимо, вы давно окончили школу, а в вузе биологию не изучали. Что ж, зато вы узнали много нового про этого обитателя зоопарка — и посмотрели на котят.
Правильные ответы: 5/10
Вы угадали почти половину! Надеемся, что этот материал не только порадовал вас снимками котят, но и вызвал интерес к миру животных.
Правильные ответы: 5/10
Поздравляем: вы почти эксперт по рысям. Осталось почитать про десяток других зверей — и можно будет водить экскурсии по зоопарку!
Правильные ответы: 5/10
А вы, случаем, не ведущий известной передачи про зверей? Если вы так же информированы о других обитателей зоопарка, вам пора водить экскурсии.
Александра Зенкова
Фото Ольги Бурлаковой
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