Тысячи байкеров в 11-й раз собрались на один из самых зрелищных летних фестивалей — «Обскую волну». Он прошёл на базе новосибирского биатлонного комплекса, где мотоциклисты 3 дня предавались суровым мужицким развлечениям: укрощению ревущих «харлеев», трюкам, созерцанию девушек с сосисками в зубах и, конечно же, женской наготы. Самые зрелищные моменты главного мотопраздника Сибири и самые красивые байкерши этого сезона — в фоторепортаже НГС.АФИША.

«Обская волна» прошла на базе биатлонного комплекса — как обычно, вдали от водоёмов. Но в этом году фестиваль полностью оправдал своё название: почти весь субботний день байкеров поливал тёплый проливной дождь. «Кто не сахарный — подходите ближе!» — зазывал ведущий на соревнования по мотоджимхане. В ответ одни гости фестиваля попрятались под обветшалые крыши спорткомплекса, а другие ринулись искать дождевики. Их, кстати, продавали по 100 руб.







Из-за дождя организаторы отменили несколько конкурсов





Мотоджимхана стала неотъемлемой частью «Обской волны» в 2014 году. Это соревнования по маневрированию на мотоцикле по площадке, уставленной конусами. Погода повысила уровень её сложности: некоторые байкеры просто не могли удержать своего железного коня и падали в лужи.







Тренировки по мотоджимхане байкеры успели провести ещё на сухом асфальте...





... а вот соревноваться пришлось уже в опасных условиях





Из-за дождя отменили и некоторые конкурсы — организаторы решили провести под ливнем наиболее безопасные из них. Например, на самую медленную езду и езду на незаведённом мотоцикле.







Конкурс на самую быструю езду на незаведённом байке





Отменять не стали и один из самых зрелищных конкурсов — «Сосиску». Его суть в том, чтобы пассажир байка откусил сосиску, измалёванную майонезом и подвешанную на верёвке. К слову, конкурс всегда вызывает ажиотаж не столько демонстрацией любви к сосискам, сколько стриптизом. «Сиськи решают! Можете даже сосиску не ловить», — в надежде крикнул девушкам ведущий, но увы, раздеться никто из участников так и не решился. Даже парни из Новокузнецка.





Нарушение: по условиям конкурса, сосиску можно ловить только ртом





Максимум, на что решились участницы в такую погоду — слегка расстегнуть куртку





Поймать сосиску пытались даже суровые байкеры





Кстати, на крупнейший за Уралом мотофестиваль съехались, по оценке организаторов, от 3 до 5 тыс. человек. Это байкеры из Новосибирска, Омска, Томска, Кемерово, Красноярска, Иркутска, а также из Казахстана и Белоруссии. Байкер из последней страны стал самым дальним гостем фестиваля. Забавно, что некоторые иногородние участники схитрили — привезли мотоциклы на машинах.





Мотоциклетная парковка перед началом фестиваля





Но нашлись и те, кто преодолел сотни километров верхом на байке, как, например, красивая пара из Кемерово Полина и Данила — они приехали каждый на своём байке.





Полину и Данилу свела любовь к мотоциклам





«Родственники, друзья и знакомые — такие же байкеры, поэтому относятся к моему увлечению мотоциклами хорошо. Таких, чтоб: "Ну ты же девочка" — нет, мне повезло. А приехали мы сюда просто из-за атмосферы. Проехали 300 км, я уже три года езжу, но на мотоцикле сама [на фестиваль] добралась в первый раз. У меня давно была эта мечта. И вот три года назад у меня появился мотоцикл, и в этом году моя мечта сбылась. Я ожидала худшего: думала, на трассе будут поджимать, но ничего такого не было», — поделилась впечатлениями Полина.







Дождь не напугал спортсменов, но добавил им трудностей





Байкеры отмечают, что самое крутое в их увлечении мотоциклами — быть частью братства. При этом публика на фестивале удивляет разношёрстностью. Так, корреспонденты НГС.АФИША встретили там 55-летнюю жительницу Новосибирска Ольгу — она призналась, что любит провести время не дома или на даче, а как раз на такой тусовке.







Байкер с 10-летним стажем Ольга





«Приехала сюда на своём мотоцикле, зря я так нарядилась, что ли? — удивилась она реакции журналистов. — Вожу [мотоцикл] уже 10 лет, сейчас у меня Yamaha. А что? Родила ребёнка, посадила дерево, теперь вот купила мотоцикл. Это мечта детства. На байке люблю ездить одна. Пока у меня был мальчишеский шлем, синенький такой, были случаи, когда мешали на дорогах. А с тех пор, как приобрела девчачий [с бабочками], относятся гораздо лучше», — рассказала Ольга.







Впервые на мотофестивале появились намёки на политику





Байкеры приезжают на фестиваль не только на других посмотреть, но и похвастаться своими конями. Так, центральную площадку комплекса украсили 3-местный «Харлей», герой прошлого фестиваля — самодельный байк новосибирца с мордой дракона, велосипед с прикрученным мотором и другие образцы техники.







Чаще всего люди фотографировались с трёхместным мотоциклом





Байк с мордой дракона, который сделал новосибирец





Велосипед, не уступающий по мощности мотоциклу





Вокруг сцены развернулся фудкорт, где предлагали столовую еду, бургеры по 250–350 руб., плов по 200 руб., шашлыки и, конечно, разливное пиво, сморившее байкров ещё до обеда. Удивляли гостей и палатки с байкерскими штуками: браслетами, поясами, жилетками, нашивками… В этом году их ассортимент пополнили модные спиннеры с символикой фестиваля по 200–500 руб.





Спиннеры с эмблемой «Обской волны»





Трюкачи не испугались луж





И показали всё, чему научились





Пока молодые парни лезли из кожи, показывая гостям разные трюки (ставили мотоцикл на дыбы, дрифтовали, ехали на руле), пожилые байкеры стояли в сторонке, как, например, суровый Дядя Коля из старейшего мотоклуба Красноярска «Кентавр» и омич по прозвищу Немец.





Немец и Дядя Коля





«Мы уже отсоревновались своё, пусть молодежь развлекается. Как за 50 [лет] переваливает — на фиг соревноваться, всё уже показано. Оттого что мы нормально себя ведём на дороге, по сей день и живы, чего не скажешь о молодых мальчишках. (К.Ш.: Мешает ли вам дождь?) Дождь? Погодные условия — это десятое дело, главное — компания», — высказался омич о фестивале после нескольких бутылок пива.







Гости из других городов ночевали в палатках





Вечером на сцене устроили большой концерт — сыграть для байкеров вызвались музыканты не только из Новосибирска, но и из Петропавловска-Камчатского и даже Киргизии. Одна из групп посвятила песню («Я прошу, не покидай меня, своего друга верного») недавно погибшему солисту группы Linkin Park Честеру Беннингтону.





Репертуар приезжих групп удивил не только матерщинными песнями, но и переделанной под метал попсой





Уставших от конкурсов и пива байкеров порадовал зрелищный фейерверк





После провальной «Сосиски» организаторы всё же смогли уровнять количество брутальных бород и оголённых грудей на фестивале: в конце праздника на сцене показали стрип-шоу девушки из клуба Mour'a Mour, чем явно разгорячили публику.







Выступление стриптизёрш стало утешением для байкеров, пару часов назад просивших участниц конкурса «Сосиска» немножко обнажиться





Во время выступления можно было разглядеть не только грудь, но и другие части тела девушек





Пока одни искали лучший ракурс для съемки стриптиза, другие удивлялись высоте каблуков его исполнительниц





«Обская волна» сводит байкеров со всей страны





Несмотря на то что нынешняя «Обская волна» получилась дождливой, участники разъехались в отличном настроении. Ведь, как отметили, пожалуй, все настоящие байкеры, главное не погода, а суровая атмосфера. Её же организаторы пообещали всем гостям и в следующем году.