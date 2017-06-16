В эти выходные обещают 30-градусную жару, так что можно просто добраться до Обского моря и наслаждаться летом. Впрочем, даже там вас могут настичь мероприятия: к примеру, на одном из пляжей пройдёт чемпионат по офисным видам спорта, а мимо вполне может проплыть экскурсионный теплоход. В городе тоже будет весело: в центре предлагают буквально искупаться в красках, а уличные киносеансы в этот раз пройдут сразу на трёх площадках. Для тех, кто хочет провести жаркие выходные активно, — подборка лучших событий от НГС.АФИША.

День красок и друзей







В такую погоду хочется скорее сбежать из душного офиса на воздух. Если начальник сжалится и отпустит пораньше, можно начать отдыхать сразу после работы: в пятницу в 17:00 возле «МЕГИ» стартует дрифт-шоу. Помимо ярких автомобилей организаторы обещают присутствие не менее ярких девушек и хорошую музыку.







Бросание бумаги в корзину — признанный офисный спорт

В субботу можно встать пораньше и отправиться в приморский парк «Звезда», где с 10:00 до 13:00 пройдёт чемпионат по офисным видам спорта. Команды от предприятий Новосибирска, Бердска и Искитима будут играть в футбол на креслах с колёсиками, участвовать в забегах до кулера и демонстрировать мастерство в специфическом боулинге. Стоит отметить, что забавный чемпионат проводится уже четвёртый год.







В тот же день можно отдохнуть и в городе. Интересное мероприятие с 12:00 до 18:00 пройдёт на стадионе «Спартак» — фестиваль красок Happy Holi Fest. Там можно будет не только целиться краской друг в друга, но и каждый час коллективно выбрасывать в воздух разные композиции. К примеру, где-то в середине праздника ввысь должен взлететь российский триколор.







На стадионе «Спартак» тысячи человек запустят в воздух флаг России из красок

Организаторы утверждают, что краска безопасна и легко смывается с кожи и одежды. Они ожидают около 8 тыс. гостей, при этом флаг смогут «поднять» около 3 тыс. участников. Вход на фестиваль свободный, а пакет с краской разных цветов стоит 150 руб.







В 18:00 Happy Holi Fest передаст эстафету другому мероприятию: в Нарымском сквере стартует «День друзей» в честь второго дня рождения культурного центра «Этаж». До 22:00 среди деревьев будут играть местные музыканты (дуэт «ЧБ», He called her Jen, Savannah и др.), молодые поэты прочитают стихи, а знающие люди — лекции о новинках театрального сезона, ритмической аранжировке и урбанистике. Тут же можно будет устроить пикник: организаторы обещают фуд-корт с бургерами, кофе, домашним лимонадом и другими вкусностями.





Истории под звёздами





Субботним вечером сразу три площадки приглашают новосибирцев бесплатно посмотреть кино под открытым небом. В микрорайоне «Европейский Берег» (ул. Большевистская) покажут фильм «Собачья жизнь» шведского режиссёра Лассе Халльстрёма, который также снял картину про верного пса Хатико. Сеанс начнётся в 21:00 на лужайке напротив 116-го и 118-го домов.







В «Европейском Береге» кино уже показывали прошлым летом

В Заельцовском парке в эту субботу в 20:30 покажут романтическую комедию «50 первых поцелуев». Если прийти на час раньше, можно попасть на бесплатный урок английского, кроме того, на свежем воздухе выступит трио Sous — ребята исполняют известные песни разных жанров в акустической обработке.





В Академгородке, на площади перед ДК «Академия», кинопоказ стартует в 21:00. Сначала включат 10-минутный мультфильм «Винни Пух» 1969 года. Дальше в программе — советская мелодрама «С любимыми не расставайтесь» с Ириной Алфёровой (между прочим, в юности актриса победила в одном из первых в СССР конкурсов красоты, проходившем именно в Академгородке). Также перед ДК выступят музыканты и танцоры.







Тайные места и откровения художников





В эти выходные запланированы сразу три экскурсии от Музея Новосибирска — одна пешеходная и две речные. В субботу будут экскурсии на теплоходе «6 Мостов» (в 18:30) и «Романтика на Оби» (в 21:00). Первая стоит 700 руб. с человека, а вторая — 800 руб. на двоих. Узнать подробности и забронировать места можно по телефону 266-00-20.







На экскурсии «Путешествие в Закаменку» можно попасть в потаённые и забытые места Новосибирска

В воскресенье в 12:30 от метро «Октябрьская» стартует экскурсия «Путешествие в Закаменку, или возвращение в СССР». «Это антигламурная прогулка — с потаёнными дворами, трущобами и забытыми улицами», — намекают организаторы. Гид расскажет о прошлом района, который раньше считался самым криминальным, о том, по каким улицам ехал в ссылку Ленин, и о многом другом. Цена билета — 200 руб., записаться на экскурсию можно по телефонам +7 (383) 228-75-47 и 8-913-735-03-37.







В художественном музее к выходным откроется выставка «Художественные миры Я.Я. Яковлева» — её подготовили к 70-летию художника, который в 1970-80-х годах работал в Новосибирске. Организаторы отмечают: работы графика интересны тем, что им удалось вырваться за рамки соцреализма. Вход на выставку расположен со стороны ул. Свердлова, билет в эту часть музея стоит 200 руб.







В пространстве «Арт Ель» покажут около 50 картин, фотографий и скульптур о непростой жизни художников

Картины современных художников можно будет посмотреть в пространстве «Арт Ель», где в 19:00 пятницы открывается бесплатная выставка под названием «Трудно» — она объединила около 20 авторов из Новосибирска и Москвы. Как можно догадаться по названию, экспозиция посвящена сложностям на пути художника — и в творчестве, и в жизни. В зале будут представлены разные жанры: видеоинсталляция, фильм, реди-мейд (когда художник представляет на выставке предмет, созданный не им самим и не как арт-объект, например велосипедное колесо. — А.З.), рисунок, инсталляция, фото и другие.







В воскресенье можно бесплатно попрактиковаться в английском, беседуя с настоящими американцами — атташе по вопросам преподавания английского языка посольства США в Москве Джеролдом Фрэнком и преподавателем-методистом Кристалом Бок-Тиссеном. Встреча начнётся в 14:00 в областной научной библиотеке на ул. Советская, 6.





Рок и шок







Заезжие гастролёры летом в наш город не спешат, однако одного можно послушать на Алтае. В казино Altai Palace, где всё лето идёт музыкальный фестиваль, в 21:30 субботы выступит звезда 90-х Dr. Alban, который поёт It's My Life. Билеты стоят 1000 pуб.







В кабаре-кафе «Бродячая собака» в субботу в 21:00 будет концерт памяти Алексея Костюшкина — лидера и основателя известной новосибирской рок-группы «Коридор». Музыкант успел оставить множество стихов и записать под гитару новые песни, и спустя два года после его ухода «Коридор» продолжает существовать. Билет на концерт группы стоит 500 руб.







В воскресенье на той же сцене покажут экспрессивный концерт-спектакль «Колобок Rock» в честь дня рождения известного новосибирского мима, руководителя театра La Pushkin Олега Жуковского. Необычную игру актёра будет сопровождать живая авторская музыка от группы «Дети Снега». Билеты продают по 500 и 600 руб., представление начнётся в 20:00.







Космическое одиночество







К выходным в прокат выходит несколько любопытных фильмов. Любителям доброго и трогательного кино стоит сходить на мелодраму «Весь этот мир» о 18-летней Мэдди, которая из-за болезни не может выходить из дома. В остальном она мало чем отличается от других девушек — и влюбляется в соседа, что лишь усиливает её желание попасть во внешний мир.





Фильм «Орбита 9» вовсе не о космосе

Также в кино покажут, казалось бы, очередной космический фильм (на этот раз испанский). Впрочем, космическим он представляется только по описанию — стоит посмотреть трейлер, как всё меняется. Героиня фильма «Орбита 9» 20-летняя Элена в одиночку летит на далёкую звезду и ни разу не видела другого человека. Однажды для починки одной из систем на корабль прибывает Алекс — он не выдерживает и рассказывает девушке правду. Оказывается, что она часть эксперимента влиятельной корпорации, а снаружи — вовсе не космос. Судя по трейлеру, фильм больше о любви, чем о будущем и научных изысканиях, но смотреть его должно быть приятно.







Поклонникам нетипичного и непричёсанного кино стоит обратить внимание на фильм «Он и она» производства Франции и Бельгии. Это не классическая французская комедия, здесь много откровенных и даже нелицеприятных сцен (фильм 18+), однако в банальности ленту упрекнуть сложно. Это история творческих и, казалось бы, интеллигентных людей Сары и Виктора, отношения которых длились 45 лет и были далеко не идеальными.





«Он и она» — история странных отношений длиной в 45 лет

Также в широкий прокат выходит фильм бывшей новосибирской журналистки «Я любить тебя буду, можно?», в котором все герои говорят исключительно стихами советского поэта Эдуарда Асадова. Обозреватель НГС.АФИША сходил на премьерный показ и получил эстетическую травму, но всё же написал развёрнутую рецензию.







Кроме того, в кино покажут мультфильм «Тачки 3» от создателей забавной «Головоломки». Легендарный гонщик Молния Маккуин всё ещё в строю, однако победы даются ему всё сложнее: появляются более современные машины. А в кадре герой сражается с лучшим представителем нового поколения, пытаясь доказать, что мощность мотора — это ещё не залог победы.