Полный обзор мероприятий на 6–9 мая в Новосибирске — на монументе Славы устроят световое шоу, с пяти площадок запустят салюты, а в кино бесплатно покажут советские фильмы

Новосибирск встречает вторые майские праздники: в этот раз они длятся целых 4 дня, и, конечно, почти все мероприятия выходных посвящены Дню Победы. Одно из необычных событий — открытие в стоквартирном доме первой в Сибири диорамы: картину размером 2,7х10 метров написал 92-летний художник и ветеран Вениамин Чебанов. Традиционно 9 мая пройдут народные акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти», причем в этот раз на монументе Славы покажут историю создания памятника. Куда еще стоит пойти в эти выходные, где будут петь добрые советские песни и показывать фильмы — читайте в материале НГС.АФИША.

День Победы: город просыпается





9 мая принято отмечать всем городом: люди выходят на улицы, чтобы почувствовать свою причастность к событию. В этом году можно начать праздновать уже 7 мая — в Центральном парке в 13:00 стартует отборочный этап конкурса патриотической песни «Отцов достойные сыны». Лучшие коллективы и исполнители получат ценные подарки: главный приз в номинации «Гран-при» — ноутбук. Финал и награждение победителей состоятся 9 мая.





Для огромной картины ветерана открыли новые выставочные залы в историческом здании

Немало мероприятий пройдет 8 мая. По словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, программа праздника будет традиционной, а единственное нововведение этого Дня Победы — показ первой в Сибири диорамы. В 13:00 в стоквартирном доме (Красный проспект, 16) откроют новые выставочные залы, в одном из которых разместили батальную картину размером 2,7х10 м. Ее создал 92-летний новосибирский художник и фронтовик Вениамин Чебанов.







В 14:15 в сквере у оперного театра откроют уличную фотовыставку «Новосибирцы — Герои Отечества». Затем действие переместится на площадь Пименова: в 17:30 у ГПНТБ откроют фонтан, а в 17:45 оттуда стартует велопробег «Километры Победы» — его участники проедут через монумент Славы до пл. Ленина, где с 20:00 до 21:00 будет идти концерт.





Во время акции «Свеча памяти» покажут световое представление о создании монумента Славы

В 22:00 на монументе Славы состоится традиционная акция «Свеча памяти», принять участие в которой может любой желающий. В прошлом году она собрала около 3 тыс. новосибирцев, в этот раз организаторы ожидают не менее 5 тыс. людей со свечами — среди них обещают быть мэр и губернатор. Интересно, что в этом году акция посвящена не только Дню Победы, но и 50-летию монумента Славы, поэтому зрителям покажут уникальную хронику создания памятника (световое изображение появится прямо на нем).







Районные акции «Свеча памяти» пройдут в 21:00 у стелы, посвященной трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941–1943 годах (ул. Восход) и на Аллее памяти (ул. Русская).







На 9 мая намечено еще больше мероприятий. Празднование начнется в 9:15 с церемонии возложения цветов к бюсту Александра Покрышкина на пересечении Красного проспекта и ул. Свердлова. Затем в 10:00 на площади Ленина стартует парад войск Сибирского гарнизона с участием ретро-техники и самолетов.





Маршрут «Бессмертного полка» в этом году продлили до Дома офицеров

В 10:45 начнется акция «Бессмертный полк»: колонна с фотографиями бойцов пройдет от Октябрьской магистрали, 3 по Красному проспекту до Дома офицеров, где с 11:30 до 13:00 состоится концерт. Параллельно праздничная программа будет идти в Первомайском сквере (с 12:00 до 19:00).







На 12:30 намечено возложение венков к Вечному огню на монументе Славы, а в 14:30 губернатор Владимир Городецкий и мэр Анатолий Локоть почтят память бойцов на мемориальном захоронении «Раненый воин» на Заельцовском кладбище.







На Красном проспекте от ул. Депутатской до ул. Сибревкома с 13:30 до 17:30 будет проходить легкоатлетическая эстафета памяти Александра Покрышкина.







Вечерние автобусы отправятся с главных площадок города одновременно с запуском фейерверков — в 21:50

В 18:00 в Центральном парке стартует программа «В шесть часов вечера после войны», которая положит начало акции «Встречая мирный рассвет»: отныне раз в неделю всех желающих будут учить танцевать вальс, чтобы на рассвете 22 июня горожане исполнили «Рассветный вальс».







В 18:00 традиционный концерт начнется и на площади Ленина — он завершится в 21:50 фейерверком. В это же время фейерверки запустят на монументе Славы, на стадионе «Локомотив», у ДК «Академия» и возле музыкальной школы № 9. Артиллерийский салют прогремит на пляже «Наутилус».







Мэрия обещает обеспечить вечернюю работу общественного транспорта 9 мая, однако автобусы с 12 площадок почему-то отправятся в момент начала салюта — в 21:50.







Впрочем, в День Победы не обязательно ехать в центр — можно отметить праздник недалеко от дома. К примеру, в парке «Березовая роща» в 9:00 возложат цветы к памятнику воинам, умершим от ран в госпиталях Новосибирска. Затем с 10:30 до 20:00 на сцене будет идти праздничная программа.







В парке на Затулинке (ул. Зорге, 47) в 12:00 начнется районный фестиваль военной и патриотической песни. Также 9 мая концерты пройдут в парке им. Кирова, перед ДК им. Горького и администрацией Ленинского района, в парках «Первомайский» и «У моря Обского», у ТРЦ «Ройял Парк», в Центральном и Заельцовском парках.







В микрорайоне «Стрижи» с 10:30 до 12:30 состоится митинг с возложением цветов у обелиска памяти учащимся, погибшим в годы войны, и свое шествие «Бессмертного полка».







Встречи: картины о войне и дискуссия о стрит-арте







В художественном музее к выходным монтируют выставку «Крылья Победы»

В художественном музее к 9 Мая откроют выставку новосибирского художника Евгения Баранова «Крылья Победы». В залах представлены и новые картины, специально написанные мастером к этой дате, и работы прошлых лет. Входной билет для взрослых стоит 200 руб.







Также в субботу можно съездить на экскурсию в Сузун — на старинный завод и монетный двор. Автобус отправляется с пл. Ленина в 8:00, билет стоит 1500 руб. (цена включает проезд, экскурсионную программу, вход на выставки и комплексный обед). Места бронируют по телефону 227-15-43.







6 мая в 17:00 творческое пространство «Арт Ель» (ул. Романова, 23) организует дискуссию о городском искусстве. Отвечать на актуальные вопросы о стрит-арте в 17:00 начнут новосибирские эксперты, среди которых представитель Союза дизайнеров России, доцент кафедры дизайна НГУАДИ Юрий Нечай, художник-график Константин Скотников, уличный художник Роман Есин, основатель и руководитель творческого стартапа Bad Cat Productions Михаил Карлов.







В воскресенье в 19:00 в пространстве «Арт Ель» можно послушать лекцию о джазе с просмотром видеозаписей разных лет. Такие встречи проходят здесь каждую неделю, а 7 мая темой станет фри-джаз. Лекции читает пианист-самоучка и автор тематического паблика Петр Бобров (он же Тео Петрео).







Музыка: песни Победы и рок







В субботу в 17:00 в областной научной библиотеке пройдет вечер «Песни весны и Победы». Под звуки фортепиано душевные песни исполнят профессиональные вокалисты новосибирского проекта «Viva, Classica!», вход на концерт свободный.







6 мая творческое пространство «Крыша» организует вечеринку «Мир.Труд.Инди», где выступят две молодые местные группы — Savannah и Banana Milk. Организаторы характеризуют их стиль как «инди-рок с щепоткой электроники и нежным звучанием скрипки». Бесплатный концерт начнется в 19:00.





Фронтовые песни будут звучать и на улице, и в барах

8 мая в 21:30 «Бродячая собака» приглашает всех… отметить Новый год. «Вечеринка для тех, кто по каким-либо причинам не встретил 2017 год так, как хотел: проспал, был в дороге, не было денег», — поясняют организаторы. Музыкальное сопровождение праздника обеспечит группировка «Skaйф», также, разумеется, будут Дед Мороз и Снегурочка. Тем, кто принесет с собой прошлогоднюю елку, обещают подарок. Билеты на вечеринку «Опа Новый год» продают по 400 руб.







В День Победы в 16:00 в «Бродячей собаке» традиционно исполнят песни фронтовика Булата Окуджавы, у которого 9 мая день рождения. Билеты на концерт стоят от 200 руб. В 20:00 на той же сцене прозвучат песни Победы. Вход на мероприятие — 500 руб., сюда входят 50 грамм фронтовых и солдатская каша. В джаз-клубе «Труба» тоже споют советские песни. Начнется концерт в 20:00, билеты продают по 250 руб.





9 мая в 20:00 в «Агарте» выступит популярная в перестройку рок-группа «9 район», которую Алексей Никитин собрал в 1991 году на базе Красноярской аэрокосмической академии. К сожалению, лидер коллектива погиб в 2014 году, но написанные им песни по-прежнему звучат со сцены. Билет на концерт стоит 400 руб. (в день выступления — 500 руб.).







Кино: новые и старые истории о героях







В «Победе» 9 мая бесплатно покажут классику военного кино: советские фильмы «В бой идут одни старики» (12:00 и 15:40), «Они сражались за Родину» (13:00 и 16:00), «Баллада о солдате» (13:45 и 17:30). Билеты будут выдавать в кассе за полчаса до сеансов.







Многие сцены нового фильма о блокадном Ленинграде снимались на питерском заводе «Красный треугольник»

Из новых фильмов к 9 Мая представили отечественную ленту «Три дня до весны», действие которой происходит в блокадном Ленинграде в феврале 1942 года. Лаборатория со смертельными вирусами разрушена бомбой, и за 72 часа офицер госбезопасности Андреев и врач Марицкая должны предотвратить страшную эпидемию. По словам создателей фильма, сюжет основан на рассказах ветеранов-чекистов, книгах и архивных материалах. Кроме того, саундтрек для ленты была записан в Мариинском театре с участием симфонического оркестра, а съемки разрушенных зданий проходили на территории питерского завода «Красный треугольник».







Из голливудских блокбастеров на большие экраны вышли «Стражи Галактики. Часть 2». В кадре своеобразные супергерои (говорящий енот, суровая зеленая женщина и др.) спасают мир с помощью пушек, а завершает ролик фраза: «Люк, я твой отец». То есть: «Я твой отец, Питер». Впрочем, первые отзывы на «Кинопоиске» сугубо положительны.







Любителям анимации покажут мультфильм «Рок Дог», продолжающий модную тему городов зверей. Пёс Боуди рожден сторожить родную деревню от волков, но мечтает стать учеником рок-легенды — кота по имени Энгус. Однако у звезды свое видение ситуации, да и волки не дремлют.







Театр: мюзикл и драма







Интересные спектакли будут идти в театре музкомедии. 6 мая в 18:00 начнется мюзикл «Безымянная звезда» — многим наверняка известен одноименный советский фильм о любви провинциального астронома и таинственной незнакомки. Билеты стоят 300–1000 руб.







9 мая можно посмотреть музыкальную драму «А зори здесь тихие...» — фильм по той же повести стал классикой кино

9 мая в 18:00 на этой же сцене покажут музыкальную драму «А зори здесь тихие…», созданную новосибирским композитором Андреем Кротовым по знаменитой повести Бориса Васильева. Это история о пяти девушках-добровольцах, которые ценой собственной жизни остановили отряд фашистских диверсантов. Билеты на спектакль продают по 300–750 руб.

