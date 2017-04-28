Загуляем на три дня

Полный путеводитель по первым майским праздникам в Новосибирске: в зоопарке заставят работать роботов, по центру пройдет разрешенная «Монстрация», а под землей будут танцевать до утра

Впереди три выходных, и долгожданный Первомай приготовил новосибирцам много интересного. Самое время отдохнуть с семьей и друзьями на свежем воздухе: к примеру, в зоопарке можно посмотреть, как умные роботы чистят клетки, а на монументе Славы — отведать солдатской каши. Самых неугомонных ждет пижамная вечеринка с фильмами Тима Бертона, ночь электронной музыки в подземном бункере и научное ток-шоу о причинах популярности интернет-мемов. А в кино покажут фильм с обаятельной звездой «Гарри Поттера» о том, что нельзя расслабляться: «Большой Брат» все еще за нами следит. Больше интересных событий — в материале НГС.АФИША.

Праздник весны и немного труда





«Монстрация» в этом году согласована мэрией, но под другим названием

Для многих Первомай — это, прежде всего, отдых на свежем воздухе. Можно начать праздновать за пару дней до даты — с зоопарка, где в субботу территорию будут чистить роботы. Более того, 7 умных механизмов проведут мастер-класс по уборке и сортировке мусора. Мероприятие, организованное компанией «Coca-Cola HBC Россия», пройдет с 10:00 до 13:00, к нему могут подключиться посетители. Напоминаем, что входной билет в зоопарк теперь стоит 300 руб. для взрослого и 150 руб. для ребенка.





На мемориале Славы уже за неделю до 9 мая будут кормить солдатской кашей

Также в субботу можно съездить на монумент Славы, где в 10:00 начнется легкоатлетическая эстафета в память воинов-сибиряков. По данным пресс-центра мэрии, самый быстрый бегун получит серьезный приз — автомобиль. А для тех, кто приедет просто погулять, будут работать полевая кухня и выставка техники военных лет.







1 мая на пл. Ленина — сразу несколько мероприятий. Все начнется в 10:20 шествием политических партий, в 11:00 пройдет митинг перед памятником вождю пролетариата. В 12:00 в сквере возле оперного театра стартует концертная и игровая программа, а в 14:00 — легкоатлетическая эстафета. Затем все желающие смогут хором исполнить на ступенях театра популярные российские песни — хормейстером выступит руководитель коллектива «Маркелловы голоса» Игорь Тюваев.





Официальная часть праздника пройдет на площади Ленина

Состоится и знаменитая «Монстрация» — люди с забавными плакатами в 13:00 пойдут по Красному проспекту от Дома офицеров до пл. Ленина. В этом году мэрия официально разрешила шествие, но назвала его проектом «Передвижники».







Отпраздновать Первомай можно будет не только в центре города. Демонстрация в честь Дня весны и труда пройдет по Морскому проспекту — с 10:00 до 12:00. В 12:00 программа начнется в сквере на Затулинке, в 15:00 — в «Бугринской роще». В парке им. Кирова концерт намечен на 14:00 — так же, как в «Березовой роще» и «Сосновом бору». В парке «У моря Обского» праздник начнется на главной сцене в 13:00. Правда, в случае дождя некоторые концерты могут отменить, а синоптики осадки, увы, не исключают.







Ждун против котиков





В субботу в 15:00 в ГПНТБ можно будет послушать стихи новосибирского поэта Юлии Пивоваровой — там состоится презентация ее сборника «Шум». Стихи по-хорошему классические, с рифмами и ритмом: «Длится день — струится кинопленка, и среди пиров и чаепитий каждого вчерашнего ребенка превращает в хронику событий». Вход на встречу свободный.





В субботу ученые раскроют секрет популярности интернет-мемов

В 17:00 в кабаре-кафе «Бродячая собака» состоится очередное научное ток-шоу «Разберем на атомы». В этот раз мини-лекции будут посвящены интернет-мемам. «Кто круче — котики, Ждун или собака-улыбака?» — задаются вопросом организаторы. Гостями ток-шоу станут научный сотрудник НИИ физиологии и фундаментальной медицины Александра Варшал, кандидат филологических наук, доцент НГПУ Юрий Крылов, аспирант Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Маслов. Места нужно бронировать по телефону 218-80-70.







В тот же день, 29 апреля, в 18:00 музей Октябрьского района «Закаменка» приглашает поговорить на тему «Русские в Африке». На встрече расскажут, чем наших соотечественников с давних времен привлекал далекий континент, поведают истории из жизни переселенцев разных лет. Стоимость билета — 30 руб., также нужно записаться по номеру 266-33-19.



В 19:00 в лофте «Пчела» впервые в городе проведут мировое дискуссионное шоу Fuckup Nights — известные бизнесмены поделятся историями о своих самых фееричных и поучительных неудачах и опытом, который они извлекли. Первыми спикерами станут: управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков, собственник хостела YES Анатолий Гомзяков, представитель «Фонда развития интернет-инициатив» Резеда Рыбалко и практикующий бизнес-консультант Евгений Назаров (организатор). Вход на встречу бесплатный, но нужно подать заявку на сайте проекта.





В Академгородке в воскресенье можно увидеть танцующих роботов

30 апреля есть шанс продолжить знакомство с роботами: в Высшем колледже информатики НГУ (ул. Русская, 35) пройдут отборочные этапы международного соревнования RoboCup. С 10:30 до 15:30 можно будет увидеть полеты квадрокоптеров, танцующих роботов и более 50 управляемых машин. Вход свободный.







В воскресенье в культурном центре «Этаж» пройдет полезное мероприятие — гараж-сейл. Для продавцов мест уже нет, а вот купить что-то интересное за бесценок, может, и удастся. Более того, организаторы обещают глинтвейн и капкейки. Ярмарка начнется в 15:00, подробности — в группе встречи.







Также можно заглянуть в Городской центр изобразительных искусств, где представлен арт-проект новосибирских художников Елены и Андрея Бертолло. Это три инсталляции («Жилмассив», «Мишень», «Лестница») плюс видеоролик под названием «Но что-то пошло не так». Вход на выставку — 100 руб.







Девушка-монстр и зрители в пижамах





Пожалуй, самый ожидаемый фильм недели — «Сфера» с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом. Действие происходит в недалеком будущем: мечтающая о самореализации Мэй устраивается в глобальную интернет-компанию «Сфера» — и вскоре открывает пугающую правду о том, зачем ее харизматичный босс так стремится знать все.





В новом фильме героиня Энн Хэтэуэй понимает, что у монстра из новостей такие же жесты, как у нее



Также в российский прокат вышел фильм «Моя девушка — монстр» с Энн Хэтэуэй. Это не лишенный юмора фантастический боевик, героиня которого сначала страдает провалами памяти, а потом обнаруживает собственное сходство с огромным монстром, громящим улицы Сеула. И хотя на этот фильм даже подавали в суд за сходство с «Годзиллой» 2014 года, картина, кажется, получилась вполне обаятельной и достойна похода в кино.







Любителям исторических драм можно посмотреть фильм «Обещание», основанный на реальных событиях. Традиционный сюжет — любовный треугольник — раскручивается в условиях геноцида армянского народа в Константинополе времен Первой мировой войны.







Тем, кто хочет «остренького», стоит сходить на «Идеаль» — Фредерик Бегбедер снял фильм по своей книге сам. Главный герой, вербовщик моделей для косметической компании Оскар, отправляется в Россию… на поиски девственниц. В кадре ожидаемо много полуобнаженных красоток в нарядах из секс-шопа и прочих откровенных моментов. Маркировка ленты — 18+.







А еще в субботу в культурном пространстве «Крыша» в 22:00 стартует «Киноночь». «Мы будем смотреть фильмы уникального Тима Бёртона, есть попкорн и ходить в пижамах до самого утра», — обещают сотрудники центра. На «Киноночь» пустят только 50 зрителей, поэтому придется пройти кастинг: сделать фотографию в стиле Бёртона и отправить организаторам до 28 апреля включительно.







Музыка — огонь





Столичные гастролеры в эти выходные у нас не отметятся, зато 30 апреля с 17:00 до 22:00 на площадке перед главным корпусом НГУ пройдет концерт «Маевка» в рамках студенческого фестиваля «Интернеделя-2017». Завершится он красиво — первомайским костром.







В воскресенье в 18:00 в концертном зале им. Каца можно будет отметить Всемирный день джаза — там сыграют Андрей Константинов (саксофон, Новосибирск) и трио Confusion Project (Польша). Билет стоит 500 руб. Любителям более неформальной атмосферы можно послушать то же трио в джаз-клубе «Труба» в 21:00 (400 руб.).







Кафе R.A.G.U. в воскресенье в 19:00 предлагает поужинать под звуки скрипки. Там выступит дуэт: прима «Театра 54» Ангелина Голицына и преподаватель консерватории Исаак Нуразян. Билет на камерный концерт можно купить за 1000–1500 руб.







Но самое масштабное музыкальное событие выходных пройдет в лофте «Подземка» — это танцевальная вечеринка «Рейв. Труд. Май». Развлекать зрителей будут местные диджеи и исполнители (всего под землей «зажгут» 12 артистов). По словам организаторов, гостей также ждут «стрит-арт выставка, видеоинсталляции, крафтовые напитки и крафтовая еда». Вечеринка будет долгой: с 20:00 и до 6:00. Билеты стоят 400 руб. (по репосту — дешевле).





Балет и опера: от классики до триллера в НОВАТе (на правах рекламы)







Предстоящие выходные порадуют не только приближением лета, но и прекрасным искусством в Новосибирском театре оперы и балета.











В эту пятницу, 28 апреля, на сцене НОВАТа покажут настоящую классику: балет «Баядерка». Красивый, изысканный и хореографически совершенный балет, сочиненный Мариусом Петипа ровно 140 лет назад.







Триллер-опера «Бал-маскарад», по накалу страстей сравнимая с современными триллерами, состоится в субботу, 29 апреля. Жестокое предательство, роковые пророчества и смерть на пышном празднике — сюжет оперы Верди основан на реальных событиях о заговоре и убийстве короля Густава III на маскарадном бале в шведской опере.







Захватывающий сюжет, приключения пиратов и сладкая нега восточных гаремов предстанет перед вами в постановке балета «Корсар» 30 апреля. Новое прочтение старинного балета предлагает выдающийся танцовщик Фарух Рузиматов.







Возрастное ограничение: 12+







До встречи в НОВАТе!







НОВАТ | Красный пр., 36 | www.novat.nsk.ru