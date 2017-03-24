По подтаявшему снегу к нам подкрались последние выходные марта. Дни стали длиннее, столбик термометра миновал нулевую отметку, а значит, можно выбраться на природу. А можно остаться в городе — здесь тоже будет много интересного. Например, в честь Дня театра «Глобус» приглашает новосибирцев «примерить» профессию актера. Для любителей рока споет хиты «Агаты Кристи» сам Глеб Самойлов, а для поклонников классической музыки сыграет оркестр из Вены. Тем временем в музеях можно будет увидеть уникальных тропических насекомых и фотографии из Перу. Подробности и анонсы других событий — в материале НГС.АФИША.

Лучшие выставки: летучие мыши и детский квест





В музее природы на Вокзальной магистрали, 11 открылась занятная выставка экзотических насекомых и летучих мышей под названием «Тропики в коробке».





В музее природы покажут красивых бабочек и самых больших жуков планеты

Засушенных бабочек и жуков 20 лет собирает энтомолог Алексей Коршунов: за это время ученый открыл более 50 новых видов, 6 из которых назвали его именем. Среди экспонатов выставки — самый крупный жук планеты и самый тяжелый представитель насекомых. Цена билета — 100 руб., а в 15:00 можно попасть на бесплатную экскурсию.







Собирая коллекцию, ученый открыл более 50 новых видов насекомых

В художественном музее стоит посмотреть выставку фотографий, сделанных в Перу новосибирской художницей и путешественницей Еленой Третьяковой. Через ее снимки можно не только прикоснуться к тайнам древней цивилизации, но и познакомиться с повседневной жизнью перуанцев. Билет на выставку стоит 120 руб.







Также в музее открылась персональная выставка известного новосибирского художника и педагога Ивана Попова. Мастер начал работать в послевоенные годы, а закончил — в новом, XXI веке. Он предпочитал писать сельские пейзажи и портреты простых людей. Билет на выставку можно купить за 150 руб.







Музей Новосибирска проводит традиционный детский квест по районным музеям. В игре участвует 8 площадок — начать путешествие можно с любой. Участники, выполнившие все задания, получат призы. Билет на квест стоит 50 руб.





Большое кино: семейные проблемы и космический ужас





Пожалуй, лучшее предложение кинотеатров в эти выходные — душевный фильм «Манчестер у моря» с Кейси Аффлеком (между прочим, он получил за эту роль «Оскар»). Актер играет замкнутого слесаря Ли, который вынужден вернуться в родной городок и воспитывать сына умершего брата. Это кино о трудностях отношений и поиске смысла жизни.





Кейси Аффлек получил «Оскар» за роль нелюдимого слесаря, пережившего семейную трагедию

«Сильная драма, избегающая эмоциональный шантаж и истоптанные тропы к зрительскому сердцу», — пишет критик газеты «Новый взгляд». Кстати, фильм получил «Оскар» еще и в номинации «Лучший оригинальный сценарий».







Сценаристов и продюсеров не отпускает тема космоса — фильмы с астронавтами выходят чуть ли не раз в месяц





Также на экраны вышел фильм «Живое» — его авторы признаются, что вдохновились «Чужим». Герои ленты наконец-то получают ответ на вечный вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?», однако радоваться этому мешает неожиданное открытие: инопланетное существо оказывается более разумным, чем хотелось бы. Слоган триллера соответствующий: «Умное. Сильное. Бездушное».







Для любителей классических ужасов покажут фильм «Демон внутри» про патологоанатомов, которые расследуют таинственное убийство «пациентки». Отзывы о картине противоречивые: многие жалуются на подпорченный финал, другие все же советуют фильм «фанатам ладно скроенных леденящих кровь хорроров».







Из отечественных премьер заслуживает внимания лента «О любви» — о ней НГС.НОВОСТИ уже писали по итогам предпремьерного показа, который прошел в Новосибирске 6 марта.







Не успел отзвучать «Зверопой», как на экраны вышел новый мультфильм — «Босс-молокосос». Возможно, чтобы его оценить, нужно обязательно смотреть ленту целиком: трейлер вместо желания пойти в кино вызывает недоумение.







Поклонников короткометражек в эти выходные порадует сборник из пяти мини-фильмов, номинированных на премию «Оскар-2017».







Гастроли: рок и оркестр





Группа The Matrixx помимо своих песен исполнит «Ковер-вертолет» и другие композиции «Агаты Кристи»



25 марта в 19:00 на сцене ДКЖ зажгут Глеб Самойлов и его группа The Matrixx. Помимо свежих песен музыканты исполнят «Опиум для никого», «Ковер-вертолет», «Секрет» и другие композиции «Агаты Кристи», так что любители рока смогут вспомнить бурную молодость. Билеты стоят от 1000 до 3000 руб.







В то же время в Доме ученых исполнит музыку из кинофильмов оркестр Венской императорской филармонии из 30 виртуозов. Прозвучат саундтреки из «Властелина колец», «Амели», «Титаника» и других известных картин. Билеты на концерт продают за 2000–2500 руб.







Потанцевать можно в воскресенье в лофте «Подземка» — группа Latin Fuego с 18:00 до 20:00 будет играть сальсу, бачату и подобные зажигательные ритмы. Билет на вечеринку стоит 300 руб., но по репосту пустят и за 250.







Встречи и лекции: теория и практика иллюстрации







В субботу можно узнать все о комиксах — в 16:00 в конференц-зале Областной научной библиотеки (Советская, 6) пройдет лекция художника-иллюстратора Марины Назимко «Значение комикса как искусства в культуре разных стран». Вход на встречу свободный, кроме того, в библиотеке проходит еще и выставка комиксов из разных стран.







Теоретические знания можно подкрепить практикой: в книжном магазине «Перемен» в воскресенье в 16:00 пройдет мастер-класс Марии Медведь по сюжетной иллюстрации. Стоимость участия — 600 руб.







Сразу несколько мероприятий анонсирует пространство «Место есть» в СТЦ «МЕГА». Так, в субботу фитнес-коуч Татьяна Лончакова с 13:00 до 16:00 будет рассказывать о здоровом образе жизни и авторской методике легкого похудения. Чтобы ее послушать, нужно записаться на сайте проекта.







В тот же день с 16:00 до 17:30 в пространстве «Место есть» научат снимать классное фото и видео в путешествии. А в 18:30 магазин «Плиний Старший» организует встречу с москвичом Дмитрием Сорокой, основателем «Школы подготовки профессиональных жен» и автором книги «Жена — директор, или грамотное управление семьей». Узнать мнение психолога о роли женщины можно бесплатно.





Театр: побывать за кулисами







27 марта — Всемирный день театра, и «Глобус» предлагает в воскресенье это отпраздновать. Уже готовы четыре разные программы мероприятия.





В воскресенье можно будет попробовать себя в качестве актера

С 11:00 до 12:30 семьи с детьми смогут пообщаться с представителями разных профессий: актером, художниками по костюмам и свету, гримером и звукорежиссером. С 13:30 до 15:00 пройдет «квартирник», где можно будет почувствовать себя актером на открытой репетиции пьесы Чехова «Чайка». В 16:00 гостей ждет театрализованная презентация основных вех развития мирового театрального искусства. И в завершение дня, в 19:00, стартует интеллектуальное состязание, в котором сразятся команды зрителей, артистов и работников «Глобуса».







Билет на каждую программу продается отдельно и стоит 500 руб. (но если покупать 2 или 3 билета одновременно, то будет скидка).







В эти выходные можно сходить и в цирк, тем более что в марте он запустил новую программу «Цирк на воде». Представление в субботу начинается в 17:00, в воскресенье — в 13:00 и в 17:00. Правда, развлечение это недешевое — билеты стоят 1000–1500 руб.







А еще в субботу проходит всемирная акция «Час Земли» — с 20:30 до 21:30 можно устроить ужин при свечах и почувствовать себя участником глобального экофлешмоба.