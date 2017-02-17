В эти выходные погода, наконец, обещает порадовать новосибирцев: синоптики передают днем минус 14–16 градусов без сильного ветра. Можно этим воспользоваться и насладиться уходящей (ура!) зимой, покатавшись на «Лыжне России» и построив снежное жилище эскимосов — премудростям ремесла научат. А для тех, кому приятнее отдыхать в тепле, корреспондент НГС.АФИША нашла еще несколько интересных событий: от встречи с актером до выступления джазового «оркестра» и кинопремьер.

Снега и зрелищ





Главное спортивное событие грядущих выходных — «Лыжня России-2017», которую из-за морозов перенесли с 11 на 18 февраля. Массовая гонка пройдет на двух лыжных базах Академгородка — Института ядерной физики (ИЯФ) и базе им. Алика Тульского. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно 17 февраля на стадионе «Спартак» и 18 февраля на месте проведения. Регистрация начнется в 9 часов, а первый старт намечен на 12. Лыжникам нужно иметь справку с допуском врача.







В «Лыжне России» могут участвовать все, но нужен допуск врача





«Для зрителей будут организованы спортивные развлечения, конкурсы с розыгрышами призов, показательный забег на собачьих упряжках и работа контактного зоопарка. Подкрепиться поможет полевая кухня», — обещает сайт департамента физической культуры и спорта. Для участников, прошедших регистрацию заранее, организуют бесплатный проезд. А еще можно будет посмотреть на живых представителей власти и бизнеса — в программе предусмотрен VIP-забег.







Параллельно стартует менее официальное мероприятие — городские соревнования по строительству снежных хижин «Иглу-2017 "Город эскимосов"». Лагерь разобьют на берегу Обского моря, напротив остановки «Чемской бор». В командных состязаниях могут участвовать горожане всех возрастов, а результат будет оцениваться по соотношению площади иглу к числу «строителей».







Соревнования начнутся в 12 часов, но учить созданию снежных хижин будут почти целый день — с 11 до 17 часов. В итоге на Оби должно вырасти эскимосское поселение, в котором команды смогут переночевать. Также организаторы обещают фотосессию для всех желающих. Проводят мероприятие мультиклуб «Спектр», туристско-спортивный отдел «Панда» и молодежный центр «Зодиак» при поддержке комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска.







Индийский Лев и китайский Мэтт Дэймон







Герой фильма «Лев» в 5 лет сел не в тот поезд и потерял свою семью





Кинопремьера недели — фильм «Лев», в котором сыграли обаятельный Дев Патель («Миллионер из трущоб») и Николь Кидман. Говорят, сюжет основан на реальных событиях: в 5 лет Саро сел не на тот поезд и потерял свою семью — в итоге он рос в приемной семье на другом конце света и однажды захотел отправиться на поиски матери. Трогательная история, напоминающая русскому человеку мультфильм про мамонтенка, выдвинута на «Оскар» в шести номинациях (в том числе «Лучший фильм»). Есть надежда, что лента будет свободна от голливудских штампов — ее снял австралийский режиссер Гарт Дэвис.







Еще один номинант на «Оскар» — «Лунный свет». Пожалуй, его не стоит смотреть консерваторам и желающим развлечься: это рассказ о тяжелой судьбе афроамериканца Хирона, который живет в Майами в период расцвета наркоторговли, страдает от проблем в семье и конфликтов со сверстниками, при этом осознавая свою нетрадиционную ориентацию. Маркировка фильма — 16+.







Фильм «Великая стена» снимал режиссер, который был постановщиком церемоний Олимпиады в Пекине





Любителей блокбастеров ждет «Великая стена» с вездесущим Мэттом Дэймоном, который вдохновенно сражается то ли против китайцев, то ли вместе с ними. Судя по трейлеру, в ленте есть все атрибуты подобного кино: пафосные диалоги, батальные сцены, много огня и красивая девушка. Кстати, китайский режиссер Чжан Имоу был главным постановщиком церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Пекине.







Из мультфильмов в прокат вышла «Красная черепаха» — история человека, после кораблекрушения попавшего на тропический остров. Лента категории 6+, однако, судя по отзывам критиков, ее стоит посмотреть и взрослым. Фильм создан мастерами из трех стран: Франции, Бельгии и Японии, а режиссером выступил уроженец Голландии Михаэль Дюдок де Вит.







«Свидание» с Ямайкой







Из знаменитостей наш город посетят Вячеслав Бутусов и Валерий Меладзе, но билетов на их концерты уже нет. Однако в кабаре-кафе «Бродячая собака» можно послушать менее известных и более молодых столичных исполнителей — группу «Свидание». Дебютный альбом коллектива «Первое» вышел в июле 2016 года, после чего ребята выступили почти в 20 городах. Группа может понравиться молодым девушкам. «Я и твой кот греем твою кровать, без нас не уснуть, от нас не сбежать», — утомленно поет мужчина в шляпе. Впрочем, на слух это воспринимается лучше. Концерт состоится в субботу в 18:05, цена билета — 400 руб.







В тот же день, но в 21 час, можно попытаться ощутить атмосферу Ямайки в джаз-клубе «Труба», переехавшем на Вокзальную магистраль, 16. Играть будет «Оркестр легкого поведения» — это «первый исполняющий ска-джаз коллектив в Новосибирске», сказано в официальной группе музыкантов. Вход на вечеринку свободный, а после полуночи анонсированы латинские танцы.







Поговорить, послушать, почитать







Если вы изучаете иностранный язык, можно зайти в субботу в областную библиотеку (Советская, 6) и бесплатно посетить традиционные дискуссионные клубы: английский (в 14 часов) и французский (в 16 часов).







В воскресенье есть шанс пообщаться на темы искусства — в «Глобусе» в 17 часов пройдет встреча с заслуженным артистом России Евгением Калашником, который работает в театре с 1988 года. На «Воскресных посиделках» он расскажет о своем творческом пути, а участники беседы смогут задать ему любые вопросы. Стоимость разговора — 200 руб.







В «Бродячей собаке» в тот же день можно послушать другого актера — Андрея Яковлева (театр под руководством Сергея Афанасьева): в 19 часов он почитает рассказы Василия Шукшина. Цена входного билета — от 300 руб.







Чуть раньше, в 14 часов, интеллектуалы могут зайти погреться в кафе «Мамин Сибиряк», недавно открывшееся в здании областной библиотеки. Там пройдет игра «Литературная дегустация» — «пробовать» гости будут отрывки из десяти разных произведений. Задача — угадать страну, в которой родился автор, его пол и дать оценку написанному. Победителей не будет, но предполагается, что участники расширят кругозор. Игру впервые проводят библиотека и кафе. Для участия необходима регистрация в группе или по телефону 218-02-38.







В Украину через Петербург







В художественном музее можно полюбоваться видами Санкт-Петербурга — 16 февраля там открылась выставка новосибирского фотохудожника Олега Башкатова «Души моей неразводимые мосты». Она входит в постоянную экспозицию музея, билет на которую стоит 120 руб.





В краеведческом музее открылась выставка старинных и современных изделий с украинской народной вышивкой из коллекции председателя городской Национально-культурной автономии украинцев Владимира Павука. Он собирал экспонаты 20 лет — особую ценность представляют «сибирские» вышитые изделия, сохранившиеся со времен массового переселения украинцев в Сибирь в конце XIX – начале XX века. Взрослый билет стоит 120 руб. и включает посещение всех выставок второго этажа музея.