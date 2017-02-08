Неуклюжая и унылая скульптура из Нидерландов стала мемом у новосибирцев — НГС.НОВОСТИ выбрали в городе места, в которых Ждун может засидеться надолго

Весной 2016 года скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт создала скульптуру Homunculus Loxodontus, изобразив непонятное серое существо, которое словно расплывается по стулу и смотрит глазами, полными ожиданий. Сама автор рассказала журналистам, что вдохновилась сидящими в очередях людьми. Спустя полгода изображение стало самым популярным мемом Рунета — пользователи окрестили его Ждуном. НГС.АФИША сделала подборку, в каких местах Новосибирска современное искусство из Нидерландов смотрелось бы наиболее органично.





Гостиницу «Турист» на пл. Маркса строят с 1968 года, но все никак не достроят. Ждун приехал из Нидерландов и готов немного подождать перед заселением в отель.









В ноябре 2016 года власти запустили долгожданный трамвай до «Чистой Слободы». У нового микрорайона появилось сразу два маршрута — № 2 до пл. Маркса и № 8 до Юго-Западного жилмассива, а интервал между рейсами должен был быть всего 10–14 минут. Однако всего через неделю жители пожаловались на перебои в движении трамваев — некоторым пришлось ждать трамвай на морозе по 38 минут. На фото: Ждун на трамвайной остановке вполне в своей тарелке.











Ежегодно перед Новым годом почтовые заказы из популярного китайского интернет-магазина AliExpress добираются в Новосибирск с задержками. Ждун в почтовом отделении знает это лучше других.









«Само растает» — ставший уже классическим новосибирский мем, который появился с подачи Владимира Городецкого, когда тот еще занимал пост мэра. В апреле 2013 года градоначальник заявил, что снег больше не будут вывозить, ведь уже тепло, и «снег теперь уже сам дотает» — эту фразу с тех припоминают Городецкому каждую зиму. И только у Ждуна хватает терпения дождаться весны.











Уехать домой на общественном транспорте после 21:00 — она из самых острых проблем для горожан. Ждун на остановке ждет своего автобуса, но, кажется, уже отчаялся.











Новосибирские влюбленные готовы на многое, лишь бы отметить свадьбу в красивую дату. Например, с ночи отстоять длинную очередь для подачи заявления в Центральный ЗАГС. Ждун, очевидно, был среди тех, кто провел часы в толчее в ночь 3 февраля. 63 пары выбрали день с тремя семерками — 07.07.17.











А этот Ждун, как и многие новосибирцы, болеет за ХК «Сибирь». На домашние матчи любимой команды попадают только самые стойкие.









Восточный обход называют самой грандиозной дорожной стройкой города. Трасса должна пройти к востоку от Новосибирска и соединить сразу три магистрали — Северный объезд, Гусинобродское шоссе и Бердское шоссе. Однако прокатиться по новой дороге можно будет нескоро — первую очередь сдадут не раньше 2020 года. Ждун полон оптимизма.











Ждун на станции метро «Золотая нива» даже не догадывается, что поезд на второй путь не придет — после ввода станции в 2010 году второй тоннель перегона от «Березовой рощи» так и не построен.









И последний коллаж — читателям придется немного потрудиться, чтобы найти Ждуна в пробке на ул. Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал». Но, пожалуй, именно тут скульптуре самое место.