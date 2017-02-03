Выходные с НГС: богемная тусовка в подземном бункере и выставка утраченной архитектуры Новосибирска

В эти выходные в таинственном подземелье под Красным проспектом открывается выставка — и вообще начинается культурная жизнь с концертами, перфомансами и опытами исследования неведомых пространств. Новые фильмы на этой неделе — не такие разрекламированные, как какое-нибудь «Притяжение», но зато среди них есть потенциальные сокровища, — не пропустите.





Кино





Мальчик из красивого и тревожного фэнтези «Голос монстра» несчастен — его обижают в школе, его мама смертельно больна, его бабушка (Сигурни Уивер) невыносима, его папа ушел. Однажды утешить его удивительными историями приходит огромное, подобное дереву чудовище, похожее на толкиеновских энтов. Режиссер Хуан Антонио Байона до этого снимал под продюсерством Гильермо Дель Торо «Приют», — поэтому знает толк в очень странных делах. «Если вы не заплачете в конце, вы сами монстр», — пишет Entertainment Weekly.





Очень стоит сходить на «Коммивояжера» — иранскую криминальную драму Асгара Фархади («Развод Надера и Симин»). Как и в «Разводе» Фархади, изначально счастливый брак в «Коммивояжере» разрушается на глазах зрителя под влиянием стечения обстоятельств и жестоких иранских порядков.





Иранское кино, существующее внутри невообразимо строгих цензурных рамок, уникально. Вот и режиссер Фархади делает свои фильмы (в которых мужчины и женщины не могут даже дотронуться друг до друга — это запрещено цензурой) совершенно бездонными — и по-хичкоковски напряженными.





У «Коммивояжера» — награды за лучшую мужскую роль и лучший сценарий в Каннах, триумфальный рейтинг 8,4 на IMDb.com и номинация на «Оскар» за лучший фильм (хотя после запрета Трампа на въезд в США граждан семи государств, включая и Иран, Фархади не сможет приехать на церемонию).





В «Победе» идет «Сафари» — документальный фильм мощного австрийского режиссера Ульриха Зайдля. До этого Зайдль препарировал тоску современного благополучного европейца по любви и вере (в трилогии «Рай» — подробнее в рецензии НГС.АФИША) и его тайные хобби, от нацизма до садомазохизма («В подвале»). На этот раз Зайдль изучает европейцев, которые едут в Африку поохотиться на крупных животных. В кадре — люди, которые стреляют в животных, обдирают и разделывают туши, вешают головы над камином — и объясняют, зачем им это развлечение, которое в XXI веке выглядит дико.







Еще одна премьера этой недели с хорошими отзывами — «Идеальные незнакомцы» — итальянская комедия на актуальную тему: вся жизнь проходит в телефоне. Семеро друзей за ужином договариваются об эксперименте: читать все сообщения, которые им приходят, вслух — и вообще вывернуть друг перед другом телефоны.





В Италии это кино — суперхит.





Еще в прокат выходит фантастическая мелодрама «Космос между нами»: мальчик и девочка знакомятся в интернете, но есть одна проблема: между ними действительно космос. Действие происходит в будущем, мальчик — первый ребенок, родившийся в маленькой (полтора десятка человек) колонии на Марсе и проживший там до 16 лет. Судя по первым отзывам, это чисто подростковое кино.





Есть еще спортивная драма «Пазманский дьявол» о возвращении покалеченного боксера на ринг, комедийный боевик с Джеки Чаном «Отпетые напарники» и «Звонки» — продолжение двух американских ремейков японского фильма про видеокассету-убийцу, попытка откопать моду пятнадцатилетней давности на японские хорроры.





Выставки







В «Подземке» — долгие годы заброшенном гигантском помещении под Красным проспектом, прилегающем к станции метро «Заельцовская», — в пятницу, 3 февраля, в 18:00 открывается выставка-перфоманс графики, живописи и скульптуры «Без Дна». О том, что это за место, НГС.АФИША писала ранее, с тех пор «Подземку», впрочем, заметно цивилизовали. В день открытия вход на выставку свободный, далее — до 25 февраля — 50 руб. Выставка будет работать в двух режимах: светлом (с 18:00 до 21:00) и темном (с 21:00 до 23:30).





Темный режим — в полной темноте: публика сама подсвечивает себе своими фонариками, мобильниками и пр.





3 февраля в 19:30 в «Подземке» акустический джем лидеров новосибирских групп «Дети снега», «Линии судьбы», «Ильвинги» (150 руб.), а 4 февраля в 19:00 — концерт музыкального экспериментатора Романа Столяра «Опыт исследования неведомых пространств» (300 руб.). Дальше в «Подземке» будут и другие концерты и перфомансы, — следите «ВКонтакте».





В Музее архитектуры (в здании архитектурного университета, НГУАДИ, Красный проспект, 38) до 1 апреля работает выставка «Утраченная архитектура Центрального района»: снимки исчезнувших зданий 1900–1920-х годов, — всего 18 объектов, показанных на фото по принципу «было – стало». Подробнее о выставке — в обзоре НГС.НОВОСТИ. Вход свободный.





В Музее природы (Вокзальная магистраль, 11) проходит выставка фотографий — финалистов конкурса «Животный мир Сибири», организованного краеведческим музеем и Институтом систематики и экологии животных СО РАН, — всего около 70 фото диких животных. Вход: 20 руб.





Музыка





3 февраля в ГКЦ им. Каца вокально-инструментальный ансамбль Павла Шаромова, ансамбль медных духовых «Сибирский брасс», танцевальная школа Top Dance School и др. будут исполнять необычные аранжировки хитов Майкла Джексона. Билеты: 200–800 руб., продаются на сайте филармонии.







В переехавшем на новое место (Вокзальная магистраль, 16) клубе «Труба» 3 февраля — питерские фолк-весельчаки «Тролль гнет ель» с новым альбомом «Карьялали», целиком вдохновленным карельским фольклором. 800 руб.







В тоже переехавшем с Большевистской в подвал ТЦ «Москва» (Крылова, 26) — и только что открывшемся на новом месте ночном клубе R-Club — фестиваль тяжелой музыки Black Ravage. Новосибирские Man Made Disaster, To Have Balls, DEOS, иркутский black metal: Heresiarkhes, Escadaia (Symphonic Black Metal) и томская группа Nameless. 4 февраля, вход: 100–200 руб.







В мире животных







В воскресенье, 5 февраля, в ДК им. Ефремова весь день проходит региональная выставка собак. Зарегистрированы собаки десятков разных пород — от вельш-корги до московской сторожевой. Вход свободный.





Бесплатные лекции и мастер-классы





В субботу, 4 февраля, в танцевальной школе «Пространство» (ул. Сибревкома, 7/1) — весь день бесплатные пробные уроки танцев. Можно попробовать: vogue, contemporary, dancehall, jazz-funk, modern jazz, растяжку, сальсу, бачату, бразильский зук, детские направления. Подробности и запись — у организаторов.





В воскресенье, 5 февраля, в 16:00 в «Бродячей собаке» — лекция директора обсерватории Иркутского университета об истории полетов в космос: от первых спутников — с особым вниманием к лунной гонке, — до современности. Вход свободный.