Выходные с НГС: новый блокбастер Бондарчука, закрытие культового ночного клуба и бесплатные уроки танцев

Новый фильм Мартина Скорсезе и новая катастрофа Федора Бондарчука, экскурсии по городским закоулкам и бесплатные уроки танцев — среди развлечений, которыми можно слегка развеять печаль от довольно пасмурной погоды в приближающиеся выходные. НГС.АФИША, как обычно, выяснила, что интересного будет происходить в городе с вечера пятницы до ночи воскресенья.

​Кино





До российского проката добралось «Молчание» Мартина Скорсезе — история двух молодых священников-иезуитов, которые в XVII веке отправляются в Японию — нести католицизм и искать своего пропавшего учителя (Лиам Нисон). Жестокость феодальной Японии, с которой они сталкиваются, ставит перед ними вопрос: как Бог вообще может быть так равнодушен к страданиям? Скорсезе был одержим идеей этой экранизации японского романа четверть века. Снимать «Молчание» он изначально собрался сразу после «Последнего искушения Христа». Несколько раз подступался к проекту, но откладывал его то ради «Отступников», то ради «Острова проклятых» — и вот, наконец, снял кино, которое





критики называют одним из самых страстных фильмов Скорсезе. «Какая красота. Какая жестокость. Какое безумие», — пишет Ричард Рупер в Chicago Sun-Times.









В четверг выходит и один из самых амбициозных российских фильмов года — фантастика Федора Бондарчука «Притяжение»: над Чертаново терпит катастрофу неопознанный летающий объект: район оцеплен спецслужбами, пришельцы уже здесь. Кроме целой армии художников, рисующих спецэффекты, в фильме задействовано много российской военной техники: «бронемашины (в том числе "Тигр" и "Тайфун"), вертолеты, роботы, беспилотники и даже тяжелый авианесущий ракетный крейсер "Адмирал Кузнецов"», — сообщает ТАСС. В популярной нынче манере напрямую использовать высокобюджетную научную фантастику для высказываний об актуальных проблемах, «Притяжение» делает высадку инопланетян метафорой для конфликтов коренных и мигрантов в спальных районах Москвы; в фильме паникующие жители Чертаново устраивают беспорядки и погромы. Первые рецензии хвалят «Притяжение» за мощное высказывание против ксенофобии.





«Как "Дозоры" стали главным высказыванием о "нулевых" в коммерческом кино, "Притяжение" имеет все шансы стать главным кассовым фильмом о 2010-х», — пишет Colta.ru.







Есть еще французский мультфильм «Балерина». Конец XIX века, сиротка мечтает танцевать. Пишут, что мультик душевный и красивый.







В кинотеатре «Победа» с 27 января — фестиваль японского кино. В пятницу покажут комедию «Ключ жизни» про неудачливого актера, который случайно поменялся местами с наемным убийцей-якудза. В субботу — «История любви Тамако», подростковое аниме о мальчике и девочке, которые вот-вот станут взрослыми и, возможно, потеряют друг друга. В воскресенье — «Хочу обнять тебя»: еще одна история любви с преодолением (героиня прикована к инвалидной коляске). Все фильмы — на японском с субтитрами; билетов осталось немного; подробности — на сайте кинотеатра.





Концерты и вечеринки





В художественном музее (Красный проспект, 5) в субботу, 28 января, с 17:00 джазовое трио Imagination будет играть музыку Генри Манчини — голливудского композитора (саундтреки к «Завтраку у Тиффани» и «Розовой пантере», например), который считается одним из основоположников easy listening — и вообще олицетворением легкой и беззаботной музыки для красивой жизни. Билет: 300 руб.; студентам, школьникам, пенсионерам — 150 руб. (можно заодно осмотреть постоянную экспозицию музея).





27–28 января — последние вечеринки в джаз-клубе «Труба». Некогда культовый клуб (который сейчас работает по адресу Димитрова, 1) закрывается, чтобы позже открыться на новом месте — на Вокзальной магистрали, 16. Вообще у «Трубы» — одна из самых интересных историй среди новосибирских заведений. В начале «нулевых» она появилась как закрытое и чуть ли не полулегальное место для богемы. В середине «нулевых» была одним из самых интересных и живых мест в городе — с джазом, лихими вечеринками и внезапными камерными выступлениями дружественных заведению звезд, которые ехали туда после больших концертов. Тогда — лет десять назад, — «Труба» была местом, куда можно было сводить послушать джаз и хорошо повидавшего мир гостя города — и смело рассчитывать, что ему понравится. Позже заведение сменило владельцев, атмосферу и значительную часть публики, — а репутация «"Труба" уже не та» окончательно закрепилась после того, как власти выгнали культовый клуб из подвала на Фрунзе, чтобы использовать его для нужд гражданской обороны (но в итоге там открылась кальянная). На новом (уже третьем) месте, как сообщает администрация клуба, «все будет по-другому: музыка, еда, напитки, обслуживание».





Познавательное







В эти выходные можно сходить на две экскурсии Музея Новосибирска. В пятницу, 27 января, вечером — экскурсия в мэрию (с прогулкой вокруг и рассказом о том, как выглядел самый центр Новосибирска лет сто назад; подробнее об экскурсии — в репортаже НГС.АФИША). 28 января, в воскресенье, — экскурсия в ГПНТБ с посещением подземных хранилищ, а также по старым кварталам Октябрьского района в окрестностях библиотеки. Билеты: 200–250 руб.; подробности и телефон для записи — на сайте музея.





28 января в 18:00 в кабаре-кафе «Бродячая собака» — очередное научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы». Суть шоу — трое ученых разбирают заданную тему, каждый — с позиции своей науки; как проходят междисциплинарные (и весьма развлекательные и увлекательные) шоу «Разберем на атомы» — можно почитать в репортаже НГС.АФИША. На этот раз экономист, химик и биолог будут обсуждать тему «Слияния и поглощения». За лучший вопрос из зала можно выиграть приз от книжного магазина «Перемен». Вход свободный.





Из интересных мероприятий со свободным входом в культурном пространстве «Место есть» в СТЦ «МЕГА» в воскресенье, 29 января, — мастер-класс от участника Олимпийских игр в Пекине Алексея Погорелова — он расскажет, как начать бегать (в 14:00), и мастер-класс по бешено сжигающему калории и хандру танцу зумба (в 16:00).





Танцевальные школы, обитающие по адресу Достоевского, 58, проводят 29 января сразу несколько пробных открытых уроков.





Попробовать можно: танго, стрип-пластику, танец живота, dancehall, breakdance.





Вход свободный, но нужна предварительная запись (здесь — танго, здесь — все остальное).





Выставки







В Музее Центрального района по случаю 50-летия новосибирского Дворца бракосочетаний проходит небольшая выставка советской свадебной атрибутики. Вход в музей — 30 руб. В экспозиции — вещи, документы и фото из личных архивов новосибирцев. Из старых буклетов и приглашений можно узнать, что советская невеста 1970-х годов получала «направление в парикмахерскую», а также могла приобрести набор «платье, фата, белье, перчатки капроновые, туфли» в кредит на 6 месяцев. Эти туфли и платья — тоже в экспозиции.





Еще один удивительный экспонат — «платье ритуальное» работника загса 1980-х годов: черная «ряса» с висящим на груди гербом СССР напоминает одеяние священника.





В главном гнезде новосибирского современного искусства — подвале жилого дома Димитрова, 6, — 27 января в 20:00 откроется выставка «Скажи: кто твой». Вынесенный в название вопрос относится к проблеме выбора, которая всегда стоит перед художником. На выставке будут представлены работы двух десятков новосибирских художников и фотографов (среди участников — Евгений Иванов, Константин Скотников, Сергей Беспамятных, Анна Маслова, Антон Мухаметчин, Маяна Насыбуллова, прославившаяся бюстами Ленина в виде героев масскульта, и др.).