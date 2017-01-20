Выходные с НГС: Вин Дизель, фотосессия с лисой и выставка художника, который пытался спасти Новосибирск  

Эти выходные в Новосибирске по прогнозу будут теплыми — днем не холоднее –7, ночью не холоднее –10. Поэтому можно не сидеть дома, а жить культурной жизнью. Поводы выйти — вернувшийся на три буквы Вин Дизель и Марион Котийяр в кино, благотворительная фотосессия с необычными животными в ТРЦ «Галерея», нашумевший спектакль от режиссера «Тангейзера» о жутком судилище людей без лиц — и выставка работ художника, который очень старался сделать Новосибирск уютным и красивым местом, — не на картинах, а на самом деле.





Кино





Главная премьера недели — «Рай» Андрея Кончаловского. Бритая наголо Юлия Высоцкая играет русскую эмигрантку, участницу французского Сопротивления, — спасавшую еврейских детей, арестованную нацистами, оказавшуюся в концлагере и завязавшую странные отношения с давно влюбленным в нее эсэсовцем. Кончаловский решил снимать фильм черно-белым, сочтя, что показывать Холокост в цвете — неправильно и «омерзительно». Кроме монохромности в «Рае» много и других художественных условностей — и театральных (тут многое замешано на любви создателей и персонажей к Чехову), и других: как можно понять из рецензий, чуть ли не полфильма стилизовано под неигровые съемки — персонажи просто сидят перед камерой и исповедуются ей, как будто это интервью, — очевидно, не на этом свете.





Кино получило на Венецианском фестивале награду за лучшую режиссуру и везде — хорошие рецензии. Кроме того, Россия выдвигает его на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.





А попадет ли он в номинанты, станет известно 24 января, когда Американская киноакадемия огласит список претендентов.









Еще один фестивальный фильм на этой неделе — французская мелодрама «Иллюзия любви» из основного конкурса Канн-2016: действие происходит в послевоенной Европе, где героиня Марион Котийяр, отказавшаяся в юности от мечты о большой любви ради разумного брака с хорошим человеком, внезапно встречает эту самую большую любовь.







Вин Дизель возвращается к своей самой знаменитой роли в боевике ​«Три икса: Мировое господство» — предыдущий боевик про лысого экстремала вышел больше 10 лет назад. Герой Дизеля и его товарищи конкурируют со всей мировой преступностью за оружие невиданного поражения. Возможно, это еще не последний фильм в серии.





В мире животных





20-21 января (пятница – суббота) в ТРЦ «Галерея Новосибирск» — очередной благотворительный фестиваль «Жил-был пёс». Оба дня с 10:00 до 22:00 будет ярмарка всякого съедобного и дизайнерского, с 17:00 до 22:00 — благотворительная фотосессия с животными, а во второй день вечером — еще и концерт и розыгрыш призов.





Среди моделей, которые будут участвовать в благотворительной фотосессии, — левретки и бультерьер, корги и лабрадоры, декоративная крыса, хорек, калифорнийская королевская змея и чернобурый лис Марсель.









Также на фестивале будут гифт-кроссинг (можно принести «интерьерные штуки, чашки, свечки, сувениры, книжки, настольные игры и другие вещи, которые так и не нашли себе места в вашем доме», — поясняют организаторы), мастера по аквагриму и мехенди и.д. Выручка пойдет в помощь питомцам зоозащитной организации «Хочу жить». На площадке будет работать выставка фотографий животных, которые ищут себе дом, а также пункты по приему пожертвований — как деньгами, так и лекарствами, кормами, игрушками и пр.







Театр





Из более или менее свежих спектаклей можно успеть купить билеты на «Дон Кихот» и оперу «Турандот» в НОВАТ и «Процесс» в «Красном факеле».







Премьера этого «Дон Кихота» (постановка Михаила Мессерера) прошла летом 2016-го; в аннотациях особенно упирают на роскошные декорации и костюмы. Билеты: 500–5000 руб. Опера «Турандот» Джакомо Пуччини в постановке режиссера Вячеслава Стародубцева (превратившего нравы древней китайской аристократии в квест, оформленный во вкусе Кандинского и Малевича) идет с прошлой зимы. Билеты: 300–2500 руб.





На сайте театра «Красный факел» сейчас продается немного билетов на «Процесс» Тимофея Кулябина в воскресенье, 22 января. Кулябин упаковывает историю мелкого служащего (который внезапно становится фигурантом необъяснимого процесса могущественных судей, обвиняющих его непонятно в чем) в эстетику современного криминального телешоу — видеорегистраторов, затертых лиц (ни у кого на сцене, кроме главного героя, лиц нет), измененных голосов, судебных приставов.





Премьера «Процесса» прошла в сентябре. Тогда о постановке по мотивам романа Франца Кафки самого известного в стране новосибирского режиссера Тимофея «Тангейзера» Кулябина местные театралы много говорили и спорили.





Сейчас можно составить свое мнение об одном из самых нашумевших спектаклей сезона уже спокойнее. Билеты: от 350 до 2500 руб. (за место в ложе).





Выставки







В Художественном музее (Красный проспект, 5) 20 января в 17:00 откроется выставка новосибирского художника Геннадия Арбатского «Между небом и землёй». Умерший три года назад художник Арбатский (брат главного архитектора Новосибирска в «нулевые» годы) создал один из немногих примеров действительно красивых и трогательных малых форм в Новосибирске — скульптуры Арлекина, Поэта и пр. на афишных тумбах на улице Богдана Хмельницкого и детские площадки «Алиса» и «Гулливер» (там же). Подробнее о том, как Арбатский делал этот город красивее, можно почитать в репортаже НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ (он же может стать путеводителем для прогулки по Богдашке по случаю потепления). А в Художественном музее можно посмотреть на его позднюю графику и пару больших картин.





Еще одна выставка, посвященная важному для облика города человеку — архитектору Андрею Крячкову, — откроется 21 января вдали от центра — в выставочном пространстве НГАСУ Сибстрин (Тургенева, 165). В выставочном пространстве организаторы обещают «архитектурный обзор столетних зданий, полнометражный биографический фильм, медиагалерею с редкими архивными фотографиями старого Новониколаевска и семейным альбомом архитектора, сопровождаемые лекторием».





Познавательное





В пятницу в книжном магазине «Перемен» (Орджоникидзе, 43) проект «Открытая кафедра» проводит очередной воркшоп, как правильно читать: на этот раз будут читать и разбирать рассказ Сэлинджера «Хорошо ловится рыбка-бананка». Стоимость участия — 200 руб.; подробности и запись — у организаторов.





Среди других любопытных лекций и мастер-классов, на которые можно сходить в эти выходные, — лекция про арльский (самый плодовитый и красочный) период творчества Ван Гога в Художественном музее (21 января, 13:20; Свердлова, 10; билеты — 150 руб., школьникам, студентам, пенсионерам — 50 руб.).





Студия актерского мастерства «Примус» проводит пробное бесплатное занятие по ораторскому искусству — красиво и убедительно говорить учит артист НГДТ «Старый дом» Сергей Дроздов (21 января, 18:00; Депутатская, 15; обязательна предварительная запись).





Прочее





В новом баре «Открой рот» (Ленина, 8) 21 января с 20:00 проходит «Матч всех звезд» чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот»: сибирские звезды искусства будут читать без подготовки самые неожиданные литературные тексты со смешным выражением — против московских. Чемпионат «Открой рот» придуман новосибирским книготорговцем Михаилом Фаустовым 5 лет назад и разошелся по стране, став таким же местным экспортным продуктом, как «Тотальный диктант». О баре с тем же брендом (и книжным магазином и музеем водки) НГС.НОВОСТИ сообщали ранее. Вход свободный (но узкий — в смысле бар небольшой).