​Первые выходные года будут довольно комфортными по погоде — небольшой снег, днем около минус 15, — но не особо щедрыми на культурные события: город все еще в спячке. Самым крупным событием будет масштабная реконструкция средневековья — с шутами, ярмарками и побоищами — в Экспоцентре. В прокат выходит один из главных — и это уже очевидно — фильмов года: «Ла-Ла Ленд» — кино, в которое все счастливо влюбляются и готовятся болеть за него на «Оскаре».

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Кино





Главный фильм недели — и один из главных фильмов года — мюзикл «Ла-Ла Ленд». Начинающая киноактриса (Эмма Стоун) и молодой джазовый музыкант (Райан Гослинг) пока прозябают в повседневности, но мечтают о большем, — ну и влюбляются друг в друга. Это — вторая режиссерская работа 30-летнего Дэмиена Шазелля (его первый фильм 2013 года «Одержимость» входит, например, в топ-250 лучших фильмов всех времен по версии пользователей IMDb). «Ла-Ла Ленд» собирает взахлеб восторженные рецензии — в них его повально записывают в лучшие фильмы года, да и вообще, судя по отзывам, трудно найти человека, которому бы «Ла-Ла Ленд» не понравился, — для этого вовсе не обязательно быть поклонником мюзиклов.





Пару дней назад фильм стал беспрецедентным триумфатором «Золотого глобуса», и впереди у него, вероятно, такой же триумф на «Оскаре».





Похуже с отзывами у другой премьеры недели — происходящей во времена сухого закона криминальной драмы «Закон ночи», четвертой режиссерской работы Бена Аффлека (после «Прощай, детка, прощай», «Города воров» и «Операции "Арго"»). В «Законе ночи» Аффлек еще и сам сыграл главную роль — гангстера, который где-то в глубине души — хороший человек и даже собирается завязать. Снято по роману Денниса Лихейна (по его же роману сняты «Прощай, детка, прощай» и «Остров проклятых»). Кроме Аффлека в фильме снялись Зои Салдана, Элль Фэннинг, Брендан Глисон и Сиенна Миллер. Критики пишут, что фильм снят с искренней любовью к гангстерскому жанру и ценителям этой эстетики (шляп, костюмов, перестрелок и роковых женщин), там есть на что посмотреть, но это совсем не самый удачный фильм Аффлека: стильный, красиво снятый, но неглубокий и похожий на все образцы жанра разом.







Тем, кто невыносимо соскучился по «Игре престолов», возможно, немного поможет вестерн «Преисподняя». В ролях второго плана тут — Карис ван Хаутен (известная как Мелисандра) и Кит Харингтон (известный как Джон Сноу); в главных темах — насилие (особенно над женщинами) и фанатизм; в антураже — хлысты, отрезанные языки и выпотрошенные кишки. Критики пишут о фильме как о пугающем, темном и садистском. Действие «Преисподней» происходит в заснеженной глуши Америки позапрошлого века, — туда прибывает извращенно жестокий фанатик-проповедник (Гай Пирс), которому нестерпимо хочется устроить ад для грешников уже в этом мире, и одной из жертв его диких притязаний становится главная героиня (Дакота Фэннинг).







Также в прокат выходит французская комедия «2+1» — о безалаберном мужчине, которому приходится сильно повзрослеть после того, как подруга оставляет на его попечении свою маленькую дочку. В оригинале кино называется «Все начинается завтра», но российские прокатчики попытались увязать его с сентиментальным хитом «1+1», с которым новую ленту на самом деле роднит только актер Омар Си в главных ролях и тут, и там. И есть еще «Почему он?» — очередная американская комедия про знакомство с родителями, в которой придурковатого жениха играет Джеймс Франко; судя по отзывам — не худшая, но и ничем не выдающаяся в бесконечном ряду таких же.





Шоу





14 января — в субботу — в Новосибирске впервые пройдет зимний средневековый фестиваль «Сибирский плацдарм». Средневековый антураж с ярмарками, шутами и побоищами будут воспроизводить в Экспоцентре (Станционная, 104) с 11:00 до 19:00.





Все это время в Экспоцентре будут идти состязания в искусстве исторического средневекового боя — отборочные к чемпионату мира.





Как сообщают организаторы, средневековые бои проводятся в аутентичном облачении и с максимально аутентичным, насколько это возможно, оружием. Бои проходят поединками, бургутами (5x5 или 21x21) и массово — все против всех. Для зрителей на «Сибирском плацдарме» будут также мастер-классы, фотозоны, где можно сняться в средневековом антураже с оружием, лучный и арбалетный тир. Билет: 250 руб. (онлайн-продажа); дети до 5 лет — бесплатно. Подробности — у организаторов.





14 декабря в ДКЖ привезут танцевально-цирковой спектакль «Заплати мечтой» театра Exordium — кроме танцоров в нем задействованы акробаты и гимнасты, работающие на высоте без страховки. Начало в 17:00 и 19:30. 600–1300 руб.









Музыка и вечеринки





Рэпер Obladaet будет с дебютным альбомом Double Tap в RAGU (Красный проспект, 17/1) 14 января. Журнал «Афиша. Daily» характеризует стиль рэпера как (примерно) «между Дрейком и граймом»: «Темп то разгоняется так, чтобы слова от зубов отскакивали, то растекается патокой под сиропный автотюн припева; слова песен складываются в стильный монохромный комикс, говорящий о жизни нынешнего поколения 20-летних как минимум не меньше, чем куплеты группы Centr о молодежи середины "нулевых"». Билеты — 800 руб., и их осталось мало.





Можно расширить свой культурный опыт и сходить послушать, как в католическом соборе австрийский виртуоз играет на органе Генделя.





14 января в 19:15 в католическом кафедральном соборе (Горького, 100) будет исполнена оратория Георга Генделя «Мессия» — с участием австрийского органиста с мировым именем Гюнтера Роста (так закроется Сибирский органный форум). Билеты продаются у организаторов (300–800 руб.).





В воскресенье, 15 января, отмечается международный день The Beatles — в «Бродячей собаке» (Каменская, 32) их песни будет играть группа «Ракеты» (вход 200 руб.), а в филармонии — ансамбль «Маркелловы голоса» и вокальный ансамбль Павла Шаромова (200–800 руб.).





Лекции и мастер-классы







Что касается бесплатных публичных лекций, то можно сходить в культурное пространство «Местоесть» в СТЦ «МЕГА» — в пятницу, 13 января, с 19:00 там будут (одновременно) мастер-класс по акварели и лекция бизнес-тренера о том, как начинающему предпринимателю превратить идею в дело; а в воскресенье с 14:30 — лекция психолога об интуитивном питании (как следовать потребностям собственного тела, а не формальным правилам типа «не есть после шести»).





В книжном магазине «КапиталЪ» в выходные — рассказы о путешествиях. В субботу, 14 января, в 14:00 — встреча с Анатолием Куликом, совершившим кругосветное путешествие на надувном катамаране, и Юрием Зарубой, совершившим 88 экспедиций, в том числе в Арктику. В воскресенье, 15 января, в 18:00 организатор путешествий Елена Стрончан расскажет о семейных путешествиях и об Узбекистане — стране одновременно близкой и экзотической. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться у организаторов.





С детьми





Кроме ледового городка на набережной (фоторепортаж НГС.НОВОСТИ) или катка (напоминаем, что каток на пл. Ленина проработает только до конца января, поэтому стоит поторопиться, если вы никак не соберетесь на него выбраться, — о прочих же можно почитать в фотообзоре лучших катков), детей (6–14 лет) можно сводить, например, на пробное бесплатное занятие по актерскому мастерству в студии «Примус» — 15 января в 11:00, обязательна предварительная запись у организаторов.