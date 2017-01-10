Фейерверк над Тихим океаном, космическая красота Байкала, дремлющие на солнце тюлени и прогулки по Лондону — новосибирцы, уехавшие из города на новогодние выходные, рассказали, где побывали и сколько это стоило

Неделя январских праздников — прекрасный шанс куда-то выбраться, сменить обстановку. Конечно, далеко не у всех есть возможность отправиться на другой континент, но как показывает опыт новосибирцев, с которыми удалось пообщаться обозревателю НГС.АФИШИ, иногда такое путешествие может и не стоить больших денег. Было бы желание.









Александра Попова (фотограф)







Сочи зимой — это такой вариант дешевой Европы. Прохладно, мало народу, можно гулять, не проваливаясь в снег. Можно сгонять покататься на Розу Хутор или просто пить глинтвейн в горах, можно пойти в какой-нибудь подогреваемый бассейн на крыше. Еще можно быстро перейти границу с совершенно пустой Абхазией и посмотреть ее всю за день-два.









По нашим зимним меркам было довольно тепло: +4 до +16 — можно ходить в легкой обуви и пальто, съездить на морскую прогулку, практически все летние экскурсии или просто взять машину напрокат и колесить по побережью.











Билеты мы брали за 2 месяца, по 18 тыс. руб. туда-обратно, у нас тут у папы квартира, так что лично мы за жилье не платили, но отельчики и хостелы можно найти от 1000 руб. в сутки. В ресторанчиках и кафе цены, как в Новосибирске примерно. Здесь отличные мидии и всякая там рыба.











Антонина Стерина (оперная певица)





Ездила на полумарафон, который там проводится в 26-й раз. Организация полумарафона отличнейшая со всех сторон, включая то, как шустро потом разобрали трассу и открыли город. Говорят, раньше местные священники выражали недовольство, что такое шумное мероприятие у них под боком проходит (на площади, откуда стартовал марафон, стоит собор). Но в этот раз перед полумарафоном батюшка выступал и говорил, какие все молодцы, а на самом старте вместо стартового пистолета как раз колокола звонили.





В самом Омске я не была уже 10 лет, и город за это время сильно изменился к лучшему. Такой вариант для тех, кому нравится купеческая старина Томска, только в Омске этой красоты в разы больше. И сам город производит впечатление очень ухоженного, дороги чищенные опять же, несмотря на снегопад.











Байкал — Рита Логинова (журналист)





Байкал зимой восхитителен. Русских туристов там немного, в основном китайцы. Отдельное впечатление — когда слышишь, как трескается этот самый лёд. Звук такой, будто за холмом взрывают что-то, гулкое бухание, а это просто льдины вот так вот двигаются что ли. Ольхон — место силы, хочу теперь туда летом, вот бы людей еще не было.









До Иркутска ехали поездом, а потом маршруткой до Ольхона, потому что хотели посмотреть на байкальский лёд. Примерно 29 тысяч ушло на билеты на поезд на двух взрослых и одного ребенка 6 лет (туда — плацкарт, обратно — купе), около 20 тысяч — номер с душем и туалетом за 4 ночи на базе отдыха. Питание отдельно, рублей по 250–300 за человека за завтрак и ужин, обедали обычно в пути где-нибудь.

лёд сложился в слово вечность и очень трещал под ногами. Фото опубликовано Рита (@rita_chalova) Янв 1 2017 в 10:05 PST

Кипр — Александр Назаров (специалист по коммерческой недвижимости)





На этот раз я решил изменить старой традиции работать все январские праздники и с огромным удовольствием поехал на Кипр в Пафос — город, где мы открыли представительство компании в прошлом году.









Многие меня не понимали — зачем на Кипр, ведь не сезон! Что там делать?! Но я упорно этого хотел!









Был на Кипре или летом или осенью, но ни разу зимой и весной. На Кипре я пятый раз, но в эту поездку мои эмоции меня как никогда переполняют! Во-первых, я первый раз в жизни взял в аренду авто за границей и научился ездить при левостороннем движении. Испытал настоящий кайф свободы передвижения! Погода меня тоже порадовала. Да, ветер, но мне он показался теплым, да дождь, но для меня он показался маленьким дождиком, а +10...+18 градусов на фоне –20...–30 в Сибири — просто раем.











Многие отели закрылись, рестораны, в основном, в турзоне. Но все остальные работают. И интерес к тебе как к клиенту очень высок, обслуживают еще лучше! В общем эмоций в эту поездку у меня много, и я очень ей доволен.









Французская глубинка — Анна Динельт (специалист по PR)





Ездила к родственникам, так что, с одной стороны, вышло дешевле, а главное — удалось посмотреть Францию, что называется, изнутри, такой, какая она есть, а не картинку для туристов. В регионе Юра я была в поселках, где живут по 4 тысячи или даже тысяча жителей. Настоящая глушь, причем сами жители так себя там и ощущают. Нравы очень простые — соседи могут заглянуть в гости, просто учуяв запах готовящейся еды.











Самое яркое впечатление — это то, как даже в такой глуши местным жителям удается делать свою жизнь красивее. Я впервые была во Франции на Рождество. И поразилась, как все жители этих поселков участвуют в украшении своих домов. Причем видно, что это все делается своими руками и не стоит дорого. Просто люди привыкли так жить. И эта привычка к организованной жизни ощущается даже дома, где семья не садится за стол ужинать, если стол не сервирован правильно: салфетки, приборы (к каждой перемене блюд свои), как бывает у нас не в каждом ресторане.









Нельзя сказать, что все идеально, конечно. Я заезжала и в депрессивные городки, где закрылось производство, которое давало работу большинству жителей, и теперь там большая часть домов просто пустует. В Париже стало местами ощутимо грязней из-за наплыва мигрантов, которые ведут себя, как привыкли на родине. Но в целом дух Европы никуда не делся.









Чили — Ирина Чумаченко





Были дешевые билеты — всего 27 000 туда-обратно из Новосибирска до Колумбии. Ну и холодно мне в Сибири зимой. Тут полно всего интересного, конечно. Но врезалась в память маленькая деталь. На фото бездомная собака, которая просто спит в магазине, потому что на улице жарко. И ее никто не выгоняет, даже обходят, чтобы не потревожить. Такое вот отношение к животным. Собаки, кстати, тут ходят без намордников.









Ну а самое яркое новогоднее впечатление — это фейерверк в Вальпараисо, на который традиционно съезжаются толпы туристов. На побережье Тихого океана все приходят семьями и к 9 вечера уже совершенно нет свободного места.











Фейерверк запускают с барж в Тихом океане, и когда он начинается, ты просто смотришь вверх и крутишь туда-сюда головой, потому что невозможно охватить все за один раз. Фейерверк длится не 10-15, а 30-40 минут.









А еще я впервые видела живых тюленей, или морских львов. Наверное, это посильнее фейерверка.









Лондон — Ната Стецовская (домохозяйка)



Поехали мы всей семьей, чтобы дети попрактиковали английский. Жили в семье, так что само проживание было бесплатным. Есть готовили себе сами, покупая продукты в супермаркете. Билеты обошлись в 135 тыс. руб. на 4 человек, но можно было и дешевле купить (за 100 тыс.), если рисковать и брать те, что невозможно вернуть.











Впечатлений масса. Это и новогодний фейерверк, и вымершие улицы 25 декабря после Рождества, и парад старых автомобилей 1 января. Заходили в лондонский магазин Чичваркина (создатель и бывший владелец «Евросети» — С.С.), где можно найти бутылки вина по 15 тыс. фунтов.