10 дней выходных с НГС: куда пойти и чем заняться

Первая ночь: где встретить Новый год







Самая свежая идея — встретить Новый год на подземной вечеринке, которую в ночь с 31 декабря на 1 января уже во второй раз устроят в «Подземке» под Красным проспектом в районе площади Калинина (адрес будки на Красном проспекте, в которой находится вход в «Подземку», — Красный проспект, 161, к1). Гигантское помещение, примыкающее к станции метро «Заельцовская» и построенное одновременно с ней в начале 1990-х, много лет было диггерской легендой. Но в этом году гигантский бетонный бункер, похожий на заброшенную станцию метро (хотя к метро «Подземка» на самом деле отношения не имеет), открыли — и провели первую вечеринку на Хэллоуин. По сравнению с ней на Новый год организаторы обещают куда больше цивилизации и комфорта, — арт-директор «Подземки» Платон Гудков отметил: «Будут два гардероба, делаем вентиляцию, проблема с туалетами решена кардинально». Также арт-директор рассказал, что





вместо мрачного постапокалиптического шика хэллоуинской вечеринки в бетонном бункере на этот раз постараются создать «более домашнюю новогоднюю атмосферу».





Играть в новогоднюю ночь тут будут диджеи Begowatt, Strober и пр., наливать и кормить — бары The Rooks, Pravda, Burger Records и др. Вход: 500 руб. (на месте — 600–700 руб.). Также есть бронирование столов: депозит — 1500 руб. с человека, столы рассчитаны на 4–6 человек.





Главным конкурентом «Подземки» будет «хаус-карнавал и техно-бал в заброшенном ночном клубе» — в подвале ТЦ «Фараон» (Галущака, 1«а»). Для карнавала Vision of New Year останки клуба обещают радикально перекрасить в красный и черный; танцполов будет три — хаус (Luter & Marcello, RTM, Kovchur, Avvani), техно (Finn Kaufmenn, Mika Regards, Phanatique, A. Platon), чилаут (dyad, Minereed, Weare, Misha Sultan). Дресс-код — «одеваемся как на Хэллоуин, только не страшно». Вход — 700 руб. (предпродажа), 900 руб. — на месте. Подробности у организаторов.







Места в заведениях по сценарию «сидеть, есть, смотреть программу» обойдутся в 3–6 тыс. руб. — и уже сильно раскуплены.





Самыми бюджетными вариантами встретить Новый год с народом остаются площадь Ленина и ледовый городок на набережной. Новогодний салют над площадью Ленина, как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, начнется в 23:59 и продлится не менее 5 минут.









Каникулы на свежем воздухе





30 декабря открывается ледовый городок на набережной — в этом году он изображает морское царство. Самое высокое сооружение в ледовом городке — семиметровый Дворец Русалки, а главным аттракционом станет горка высотой 11 метров — с длиной ската около 70 метров (в прошлом году новосибирскую горку телеканал «Россия» назвал самой большой в стране). Вход: 250 руб., детям до 7 лет бесплатно; многодетным родителям — 100 руб.





Покататься бесплатно на (своих) коньках уже традиционно можно на катке в новогоднем городке на площади Ленина — окружающие его ледовые фигуры в этом году изображают животных Новосибирского зоопарка.





3–6 января на катке на площади Ленина будут бесплатные мастер-классы по ледовым видам спорта от профессиональных спортсменов и тренеров. 3 января — показательная тренировка по хоккею с мячом, 4 января — обучение катанию на коньках, мастер-класс по фигурному катанию, 5 января — показательная тренировка по хоккею с шайбой, 6 января — обучение катанию на коньках, мастер-класс по фигурному катанию. Все тренировки начинаются в 15:00.





3 января в конном клубе «Аллюр» устраивают елку — с представлением, костром, шашлыками и катанием верхом и в санях. Билеты — 500–600 руб., начало — в 12:00, схема проезда (клуб находится в Речкуновской зоне отдыха, под Бердском) и другие подробности — у организаторов.





4–8 января в Первомайском сквере можно посмотреть, как художники превращают глыбы прессованного снега в фигуры для Сибирского фестиваля снежной скульптуры.





4 января на площадь Ленина завезут свежий снег — с 12:00 до 15:00 там будет проходить фестиваль снежных баб.





Лепить и украшать снежных баб можно будет всем желающим — на прошлогодний фестиваль желающих пришли сотни.





7 января в Новосибирском биатлонном комплексе пройдет открытый чемпионат и первенство Новосибирской области по ездовому спорту. С 10:00 до 18:00 хаски, лайки, маламуты и другие снежные псы будут состязаться в беге в упряжках и в скиджоринге (тандем собаки и лыжника). Вход свободный.









Рождество







В театре La Pushkin в Центральном парке мим Олег Жуковский четыре дня, с 5 по 8 января, показывает «Вертеп» — свою версию традиционного рождественского представления о рождении Христа. Представление, как обещают в самом необычном новосибирском театре, где все строится на клоунаде, танце, поэзии, пантомиме, абсурде, ориентировано на публику от 4 до 100 лет. Начало в 18:00. Билет: 500 руб.





7 января, в православное Рождество, на набережной в ледовом городке с 13:00 до 20:00 — праздничная программа, концерт и фейерверк. В новогоднем городке на площади Ленина в 12:00 до 17:00 — рождественский базар «ДоброДар», где горожане будут торговать всякими штуками ручной работы, а выручка пойдет на благотворительность.





В Академгородке перед ДК «Академия» 7 января с 17:00 до 22:00 устраивают фольклорно-научное шоу «Формула Рождества». «Антинаучные игры и конкурсы, гадания по картам Генштаба и линиям на варежке, традиционную Снегурочку под шубой и преогромный чан безалкогольного глинтвейна» обещают организаторы — и приглашают «всех жителей Академгородка и окрестностей вплоть до академиков и белок». Также в программе — ярмарка, лошадки, бесплатные чай и пончики, розыгрыш, фейерверк (в 20:50).









Концерты и вечеринки





Гастролей музыкальных звезд в новогодние каникулы не ожидается, но можно поплясать на концертах самых интересных местных групп. Например — «Рви меха оркестра»: главных местных специалистов по плясовой мешанине из балканской музыки, ска, регги и пр. «Рви меха» будут играть 31 декабря после полуночи в GastroClub (Советская, 18), 1 января — в «Арт П.А.Б.» в Академгородке (Терешковой, 12«а»), 2 января — в «Бродячей собаке» (Каменская, 32), 3 января — в арт-кафе «Агарта» (проспект Карла Маркса, 53«а»). 4 января в «Бродячей собаке» — группа «Коридор», 6 января — группа «Проверено». 8 января в «Арт П.А.Б.» — струнное трио Silenzium: красивые девушки в корсетах играют на скрипках и виолончели тяжелый рок, рок-обработки классики и собственную музыку. Подробности — у «Бродячей собаки», Gastroclub, «Арт П.А.Б» и «Агарты».





Кино





Под елку российский кинематограф выкатил свой амбициозный долгострой — «Викинг» (в прокате с 29 декабря).





Исторический блокбастер о бурной молодости князя Владимира был в производстве 7 лет, — за это время в Москве появился гигантский памятник князю, а к самому фильму пристал эпитет «русская "Игра престолов"».





Судя по трейлерам и первым отзывам, фильм действительно утопает в грязи, крови и огне. Бюджет «Викинга» — более миллиарда рублей, продюсер — Константин Эрнст, режиссер — Андрей Кравчук (снял патриотическую мелодраму «Адмиралъ»), в ролях — Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, фантастической харизмы молодая актриса Александра Бортич и др.









В рецензии Антона Долина в «Афиша. Daily» отмечается, что «в "Викинге" есть свой мир — огромный, красочный, густонаселенный, запоминающийся», сам же фильм сравнивается с нахлебавшимся отвара из мухоморов и рвущимся в бой берсерком с топором — т.е. без тонкости и остроумия той же «Игры престолов», но выглядит и действует и правда эффектно.







«"Викинг" явно задумывался как фильм о приходе на Русь христианства, — пишет Долин. — Но получился чем-то противоположным… это отталкивающе-жестокое, натуралистическое, полное насилия зрелище… такая вселенная не может быть отдана Христу, она по праву принадлежит Перуну». Можно выбрать порцию убийств и изнасилований побольше и поменьше — есть версии 18+ и 12+.







Также 1 января в прокат выходят для детей мультфильмы «Три богатыря и морской царь» и «Снежная королева-3», а для взрослых — «Кредо убицы» с Майклом Фассбендером и Марийон Котийяр. Это — по мотивам игры Assassin's Creed (если вы не узнали название в переводе для русского проката). В наши дни преступник Каллум Линч, узнает, что он — потомственный член тайного общества ассасинов, проживает воспоминания своего предка, жившего во времена испанской инквизиции, и вступает в схватку с современными тамплиерами. Фанаты игры, очевидно, пойдут смотреть в любом случае, а вот всем остальным стоит учесть, что критики единодушно разругали «Ассасина» за идиотский сценарий и прочие типичные для экранизаций игр проблемы.





В «Победе» 8 января — документальный фильм «David Bowie is...». Фильм — о впервые показанной в музее Виктории и Альберта в Лондоне в 2013 году (и имевшей дикий успех) выставке сценических костюмов, фото, эскизов, черновиков и прочих артефактов, оставшихся от многочисленных воплощений многогранного артиста. В России Боуи не столь культовая фигура, как, например, в англоязычном мире, но это зря:







на музыку, моду и прочую нашу среду обитания он повлиял больше, чем любая другая поп-звезда.





Кажется, его вообще логичнее считать не рок-звездой, а скорее современным художником, которому просто досталось на редкость много рабочих инструментов — от музыкальной гениальности до редкой личной харизмы. Фильм — прекрасная возможность открыть для себя этот космос.







Если вам не досталось билетов в театр оперы и балета на предновогоднего «Щелкунчика», можно сходить на него хотя бы в кино — 4 января в «Победе» показывают постановку Большого театра.





Прочее





В ТЦ «Фестиваль» (площадь Маркса, 2) 5-6 января проходит выставка кошек.







Чтобы не было мучительно грустно за проспанные каникулы, можно даже закупку еды и распродажной одежды в молле совместить с чем-нибудь полезным: в зоне отдыха «Местоесть», которое открылось этой осенью при ИКЕА в СТЦ «МЕГА», в новогодние каникулы много всего происходит — и для взрослых, и для детей. Например — лекции по робототехнике, научно-интерактивное шоу с опытами с азотом, мастер-классы по рисованию и оригами, лекция по здоровому питанию, рождественские песни и гадания (полное расписание на официальном сайте).





Подробнее о том, куда можно сходить в новогодние каникулы с детьми, — в специальном обзоре НГС.АФИША; о том, что идет в кинотеатрах — в нашем кинорасписании; и наконец о том, где кроме площади Ленина хорошо кататься на коньках, — в нашем фоторепортаже о лучших катках Новосибирска.