Лучшие елки города: куда пойти с детьми

Новый год и долгие выходные после него часто воспринимаются как шанс начать новую жизнь. Более активную и веселую, в которой мы будем ходить в театр, на каток, в лес на лыжах — и проводить больше времени с детьми. Благо поводов для этого предостаточно. НГС.АФИША выбрала самые интересные елки, спектакли и прочие детские праздники перед Новым годом и на каникулах. Оказалось, кроме обычной детской программы — ватных лунтиков, поролоновых фиксиков, дедов морозов с побитыми молью бородами и снегурочек с грустными глазами и размазанной тушью — есть и мероприятия, где будет весело и интересно не только детям, но и их родителям.

Елка в Экспоцентре







«Главная Ёлка Сибири» так нескромно и называется. Имеет право. Она — самая большая по площади и самая грандиозная по локациям и квестам, которые предлагается пройти и взрослым, и детям. Проходит в Экспоцентре 23 и 26 декабря, 3, 4 и 5 января. Каждый день — два сеанса: с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. В трехчасовую программу входит 40-минутное театральное представление «Закнижье» с кибердекорациями и добрым сказочным сюжетом, сплетенным из «Алисы в Зазеркалье», «Маленького принца» и «Снежной королевы». А также — 24 локации, по которым потом можно передвигаться все оставшиеся 2,5 часа. Тут будет лабиринт, комната смеха с кривыми зеркалами, зрелищные научные опыты, движущиеся роботы, контактный зоопарк, песочное шоу, театр пантомимы, трасса с квадроциклами, огромный батут, зорб (большой прозрачный мяч, который надеваешь на себя) и многое другое.

Есть отдельная локация для мам — за отдельную плату (150 руб.). Там можно будет поплести венки, сделать новогоднюю открытку, просмотреть мастер-класс по новогоднему столу, стилю и декору. И есть зона для малышей, где можно будет под присмотрим оставить ребенка, — пояснила один из организаторов елки, Рена Рзаева.







Стоимость билета на 3-часовую программу в Экспоцентре — 700–800 руб. Детям до 3 лет вход бесплатный.





Рождественский вертеп в театре La Pushkin







В театре La Pushkin в Центральном парке в дни новогодних каникул мим Олег Жуковский показывает «Вертеп» — свою версию традиционного рождественского представления. «Это — история рождения Иисуса Христа. Волхвы, падающая звезда, Дева Мария, Иосиф и его бараны», — коротко пояснили в театре La Pushkin, заметив, что в зал у них входит до 60 человек, поэтому о билетах стоит побеспокоиться заранее. Постановка будет идти всего 4 дня — с 5 по 8 января. Начало в 18:00. Стоимость билета — 500 руб. Представление, как обещают в самом необычном новосибирском театре, где все строится на клоунаде, танце, поэзии, пантомиме, абсурде, будет понятно всем — от 4 до 100 лет.







Кукольный театр







Для любителей более традиционной театральной программы: можно сходить в областной театр кукол, куда обычно сложно достать билеты. С 22 декабря по 8 января здесь три раза в день будет идти музыкальное кукольное представление «Три волшебные снежинки».







Эта история о маленьком Медвежонке, который никогда не видел снега, так как всегда зимой спал. Но в этот раз он решил не впадать в спячку, а узнать-таки, что такое Новый год. Помимо него в постановке задействованы Зайчик, Белочка, Ёжик, Снеговик и хитрая Лиса. Спектакль рассчитан на детей от 3 до 7 лет. Стоимость билетов — 350 руб.







Елка в Технопарке





Жители Академгородка, которые не любят далеко выбираться из своего домика, могут попасть на свою праздничную программу: театральное представление «Сказки из Шкафа» в левой башне Технопарка — 2, 5, 6 и 8 января, начало в 11:00 и в 13:00. Это — семейная новогодняя программа с новогодними хороводами и розыгрышами вокруг огромной елки, расположенной на 13-м этаже Технопарка. После хороводов — спектакль от «Театральной компании Академгородка»: сказка про девочку-принцессу, которая знает все сказки и попадает в мир Шкафа, где и живут сказки. В постановке участвуют профессиональные театральные актеры. Стоимость билетов — 400–500 руб. Семейное предложение: 3 билета на семью — за 999 руб. Дети до 3 лет — бесплатно.





Второе мероприятие от этой же театральной компании — спектакль «Царская наука» для детей начальной школы, который будет проходить в «Юности» 29 декабря в 18:00 и 3-4 января в 12:00. «Эта сказка про царя, который не хочет учиться, а хочет жениться. В итоге его троном завладевает обманщица-принцесса Рындаду. В конце концов царь понимает, что учиться надо», — рассказала Анна Черных, директор «Театральной кампании Академгородка». Стоимость билетов — 200–500 руб.





Ледовый городок





Традиционный ледовый городок на набережной откроется 30 декабря. В этом году он будет посвящен морской тематике — Посейдон, русалки, дельфины и прочая морская живность. Главной горкой станет «Маяк» — самая большая ледяная горка в стране высотой 11 м, а длиной около 70 м (правда, на метр ниже, чем в прошлом году). Стоимость входного билета в ледовый городок еще не озвучивали, но в прошлом году она была 250 руб. для всех, кроме детей до 7 лет, которые входили бесплатно.









Кино





Для походов в кино с детьми афиша на начало 2017 года такова: 1 января на широкие экраны выйдут очередные похождения трех богатырей — «Три богатыря и Морской царь». Богатыри в этом мультфильме отправляются в Китай, князь решает «залатать бюджет», забрав сокровища морского царя, а Киев уходит под воду.





5 января выйдет семейный (6+) фантастический боевик-комедия «Монстр Траки» про старшеклассника, который собирает из старых авто монстр-трак, а потом находит себе в друзья настоящего подземного монстра.





И еще один семейный фильм — отечественный — выйдет в кинопрокат 22 декабря. В фантастическом триллере «Дед Мороз. Битва магов» (6+) от режиссера «Черной молнии» и «Джунглей» обещают много спецэффектов, закрученный сюжет и Федора Бондарчука в главной роли.



