Выходные с НГС: «Елки-5», Никас Сафронов и корпоратив фрилансеров

​Приближаются последние выходные этого года — не верится, но через неделю уже Новый год. В кинотеатрах — сплошной космос: даже очередная порция бекмамбетовских «Елок», которая только что вышла в прокат, частично снималась на МКС. Зато космический холод на улице к воскресенью должен пройти: если в субботу ожидается около минус 25, то в воскресенье уже — минус 13. Чем заняться в эти выходные — в обзоре НГС.АФИША.

​Кино







С четверга фабрика Тимура Бекмамбетова выпустила в прокат очередной салат из оптимистичных историй, происходящих в разных уголках страны, — «Елки-5». Как обычно, тут есть Ургант и Светлаков, лыжник и сноубордист и прочие привычные герои. Но самая успешная российская кинофраншиза на этот раз еще и осваивает новые горизонты (сюжет одной из новелл развивается на нефтяной платформе «Приразломная», другой — на МКС). И новые аудитории — в одной из новелл самих себя играют популярные российские видеоблогеры — от Саши Спилберг до Яна Го; так обеспечена явка школьников. А еще в новых «Елках» появится пингвин — его хочет подарить сыну пытающийся вернуться в семью герой Урганта (ведь пингвины — самые самоотверженные отцы, лично высиживающие яйца).





За место под елкой со всем этим пытается конкурировать «Дед Мороз. Битва магов» Александра Войтинского («Джунгли», «Черная молния») — судя по трейлеру, очередная попытка импортозамещения голливудского фэнтези путем копирования всерьез его худших образцов и штампов.











Самая ожидаемая премьера недели — «Пассажиры». Помните, как в «Интерстелларе» один из персонажей состарился в полном одиночестве на космическом корабле? Это был крошечный эпизод, который некоторым зрителям показался трагичнее и чуть ли не потенциально интереснее всего остального фильма. И вот «Пассажиры» — почти про это: 5 тыс. землян, погруженных в искусственный сон, летят колонизировать далекую планету. За 90 лет до посадки герои Криса Пратта и Дженнифер Лоуренс случайно просыпаются и понимают, что проведут остаток жизни на этом корабле вдвоем. Жаль, но первые американские рецензии на «Пассажиров» — совершенно разгромные: фильм описывают как глупый, бездушный, поверхностный и пр. «"Титаник" в космосе? Нет, но точно — катастрофа», — пишет портал indieWIRE.







Все фильмы, которые можно увидеть в Новосибирске в выходные, — в расписании НГС.АФИША.





Выставки







В Доме актера (Серебренниковская, 35) 22 декабря открылась выставка «Сибирские актуальные сказки» — стилизованные под детские книжки стихи и иллюстрации, разъясняющие юному и вообще всякому зрителю, что такое современное искусство. Среди авторов — поэт Виталий Красный, а также Вячеслав Мизин и Александр Шабуров, известные как «Синие носы». Выставка провисит в Доме актера до 31 января. Вход свободный.







В художественном музее (Свердлова, 10) с 23 декабря — персональная выставка Никаса Сафронова — гламурного художника и светского персонажа, пишущего на заказ портреты звезд, а также сюрреалистические картины а-ля Дали. Выставка называется «Избранное», в нее войдут около 150 графических и живописных работ. Также музей анонсировал творческую встречу с художником, «где можно будет не только лично задать свои вопросы именитому творцу, но приобрести сувенирную продукцию с работами Никаса Сафронова». Встреча пройдет в музее 23 декабря в 15:00, стоимость билета — 500 руб. Сама же выставка продлится до 26 февраля; билет на нее уже без именитого творца в комплекте — 300 руб. (школьники, студенты, пенсионеры — 150 руб.). Кстати, несколько лет назад в художественном музее уже выставляли Сафронова — посмотреть, как это было, можно в фоторепортаже НГС.АФИША.









Театр/лекции и разговоры





24 декабря на сцене театра «Старый дом» — выступление поэта и публициста Льва Рубинштейна, одного из главных авангардистов советской и постсоветской культуры, одного из создателей московского концептуализма. 450–1000 руб.





24 декабря в культурном пространстве «Крыша» (Нарымская, 25) с 17:00 — фестиваль акустической гитары «Учат и показывают»: мастер-классы на разные темы и, наконец, концерт. Можно приходить с гитарой и без, — и все это бесплатно.







Семейный отдых

С детьми в эти выходные можно отправиться, например, в крошечный и ни на что не похожий театр La Pushkin в Центральном парке. 23 декабря — в пятницу — в 19:00 — премьерный спектакль «МОМО», отталкивающийся от одноименной сказки Михаэля Энде, — но уходящий от нее очень далеко. Из отзывов на первый показ «МОМО» в соцсетях: «Вчера побывал на премьере, сегодня просто уже не дойду, иначе приму их религию и навсегда останусь в театре… Так бескомпромиссно с первых нот ты переносишься на чердачки детства и запылённые полочки чуланчиков в мозгу». «Полгода не была в La Pushkin, и вот сегодня сходили на премьеру "Момо", — написала у себя в Facebook депутат Наталья Пинус. — И снова скажу, что это мой любимый театр. Сегодняшняя постановка — это снова удивительный сюрприз. Штук пятнадцать миниатюр. Что-то из реальностей поближе к нашей, что-то совсем дальше. И опять минимум реквизита, но зато какой!». Билет — 500 руб. Ну а 25 декабря, в воскресенье, — давний детский хит театра «Петя и волк». 300 руб.





23 декабря в 14:00 открывается елка в Экспоцентре — самая большая новогодняя площадка для детей. Подробнее о ней и других новогодних событиях специально для детей — в обзоре НГС.АФИША.







23 декабря, в пятницу, должен открыться — в 17:00 — ледовый городок на площади Ленина: большой каток в окружении ледяных фигур, изображающих животных из новосибирского зоопарка.







В субботу можно поехать на ипподром посмотреть на коней — и все основные виды конного спорта. На ипподроме (Станционная, 97«а») центр спортивной подготовки по конному спорту устраивает новогодний конный праздник. С 11:00 — парад открытия и показательные выступления по выездке и кюр-выездке (костюмированное выступление под музыку). Выездка — красивый вид конного спорта, со стороны больше всего похожий на танец лошади, от которой требуется безупречная точность каждого движения. Дальше — конная игра «Стойло» (с 12:05), показательные выступления по вольтижировке — акробатическим и гимнастическим трюкам на спине движущейся лошади (с 12:25), показательные выступления казаков (с 12:30), костюмированный конкур — т.е. прыжки через препятствия (с 13:35). Подробности у организаторов. Праздник состоится в крытом манеже, поэтому мороз ему не помешает. Вход свободный.







Прочее





Неожиданный оборот принимают шутки про то, что пить одному — это не обязательно алкоголизм, это может быть корпоратив индивидуального предпринимателя или фрилансера. 25 декабря в недавно открывшемся ресторане «Ильин кафе» (Красный проспект, 22) вечером реально устраивают корпоратив для фрилансеров. Билет — 1500 руб. В стоимость входит сет от шеф-повара (есть вегетарианский вариант), напиток (бокал вина или сока) и программа на соответствующую тему (вместо Деда Мороза будет Дед Лайн и пр.). Количество мест ограниченно, требуется предварительная регистрация.